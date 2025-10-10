Dont't ask, don't tell: Πώς είναι να είσαι ομοφυλόφιλος στον αμερικανικό στρατό - Νέα σειρά στο Netflix αποκαλύπτει το αληθινό δράμα ενός γκέι πεζοναύτη

Παρά το χιούμορ της, η σειρά αναδεικνύει μια τραγική πραγματικότητα. Πρώην πεζοναύτες που συμμετείχαν ως σύμβουλοι παραδέχονται ότι οι περιοριστικές πολιτικές ήταν «παράλογες» και αντιφατικές με το πνεύμα του στρατού. Ο ίδιος ο Γουάιτ αποχώρησε από το Σώμα έπειτα από έξι χρόνια, κουρασμένος από τα ψέματα. «Ο στρατός είναι το μέρος όπου μαθαίνεις ποιος είσαι. Μα δεν μου επέτρεπαν να είμαι ο εαυτός μου» τονίζει.Σήμερα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μπορούν να υπηρετούν ελεύθερα. Όμως, οι τρανς στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν νέους αποκλεισμούς, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει απαγορεύσει τη συμμετοχή τους στις ένοπλες δυνάμεις, επικαλούμενος «προβλήματα πειθαρχίας και ετοιμότητας». Η απόφαση αυτή, που εξετάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, καθιστά τη σειρά επίκαιρη όσο ποτέ.Όπως επισημαίνει ο Φρανκ, η εθνική άμυνα ήταν πάντα «το πεδίο όπου δοκιμάζεται τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός». Για τον Κόουπ Γουάιτ, η ουσία της στρατιωτικής θητείας είναι η ενότητα: «Όποιος είναι πρόθυμος και ικανός να υπηρετήσει, δεν πρέπει απλώς να του επιτρέπεται -πρέπει να τον αγκαλιάζουμε και να τον τιμούμε».