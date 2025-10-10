Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο, έχει πάνω από 2.000 λέξεις - Δείτε φωτογραφίες
Ο άνδρας με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο, έχει πάνω από 2.000 λέξεις - Δείτε φωτογραφίες
Έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας για να αλλάξει το όνομά του - Έχει μπει στο Ρεκόρ Γκίνες
Μπορεί η πιο ακραία επιλογή στην Ελλάδα να είναι δύο ονόματα με δύο επίθετα, αλλά ένας Αυστραλός αποφάσισε να φτάσει μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας του για να αποκτήσει το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο.
Για να αποκτήσει το τεράστιο όνομά του, υπέμεινε μια μακρά νομική μάχη την οποία και στο τέλος κέρδισε. Ήταν τον Μάρτιο του 1990 όταν ο Λορενς Γουάτκινς άλλαξε το όνομά του και έβαλε πάνω από 2.000 μεσαία ονόματα.
Ως αποτέλεσμα, μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο προσωπικό όνομα με 2.253 λέξεις, σύμφωνα με την Daily Mail. Η νομική αίτησή του έγινε δεκτή από το Επαρχιακό Δικαστήριο, αλλά απορρίφθηκε από τον Γενικό Γραμματέα.
Ο Λορενς ήταν αποφασισμένος και η υπόθεσή του έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο τάχθηκε υπέρ του. Και παρόλο που ο Λόρενς κέρδισε τη δικαστική μάχη, άλλαξε ο σχετικός νόμος προκειμένου δύο άτομα να μην κάνουν το ίδιο.
Μιλώντας στο Guinness World Records, είπε: «Πάντα με γοήτευαν τα περίεργα και ασυνήθιστα ρεκόρ που προσπαθούσαν να κατακτήσουν ορισμένοι άνθρωποι και ήθελα πραγματικά να γίνω μέρος αυτής της σκηνής. Διάβασα το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος για να δω αν υπήρχε κάποιο ρεκόρ που θα μπορούσα να σπάσω και το μόνο που είχα την ευκαιρία να σπάσω ήταν να προσθέσω περισσότερα ονόματα».
Ο Λόρενς εργαζόταν στη δημοτική βιβλιοθήκη όταν αποφάσισε να επιμηκύνει το όνομά του, οπότε τα διάλεξε από βιβλία και δέχτηκε προτάσεις από συναδέλφους του. Το αγαπημένο του είναι το AZ2000, επειδή παραπέμπει στο δίσκο του. Όσο για τα 2.000 και πλέον ονόματα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών, από τον ευρωπαϊκό έως τους Μαορί και την Σαμόα.
Το σίγουρο είναι πως τα ονόματα του είναι πάρα πολλά και ο ιερέας που τέλεσε τον γάμο του χρειάστηκε πάνω από 20 λεπτά για να τα πει κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι στιγμής ήταν με τις κυβερνητικές υπηρεσίες, επειδή το πλήρες όνομά του δεν χωράει σε κανένα έντυπο ταυτότητας. Αλλά Λόρενς Laurence είναι περήφανος για το επίτευγμά του, γιατί κανένας άλλος στον κόσμο δεν το έχει καταφέρει.
20 λεπτά για το όνομά του
