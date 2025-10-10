Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Βρίσκομαι σε σοκ, δήλωσε μετά την ανακοίνωση για το Νόμπελ Ειρήνης
Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Βρίσκομαι σε σοκ, δήλωσε μετά την ανακοίνωση για το Νόμπελ Ειρήνης
Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε, πρόσθεσε
«Βρίσκομαι σε σοκ!» δήλωσε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X ο Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια.
Η 58χρονη Ματσάδο που ζει στην παρανομία μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024 τις οποίες η αντιπολίτευση δηλώνει ότι κέρδισε, κατηγορώντας τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 για νοθεία.
«Βρίσκομαι σε σοκ!», ακούγεται η Ματσάδο να λέει στον Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος την αντικατέστησε ως υποψήφιος λόγω της αδυναμίας της να θέσει υποψηφιότητα. «Τι είναι αυτό; Δεν μπορώ να το πιστέψω», πρόσθεσε η τιμηθείσα με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.
«Βρισκόμαστε σε σοκ, αλλά είμαστε και χαρούμενοι», της απαντά ο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος έφυγε στην εξορία λίγο μετά τις εκλογές.
«Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν το έχουμε πετύχει ακόμα», είπε όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα από το τηλεφώνημα του γραμματέα της επιτροπής του Νόμπελ, του Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, ο οποίος την ενημέρωσε ότι κέρδισε το βραβείο.
«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να το πετύχουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα νικήσουμε», πρόσθεσε.
«Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα κίνημα, για το επίτευγμα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Εγώ είμαι μόνο ένα άτομο. Σίγουρα δεν το αξίζω αυτό», συμπλήρωσε.
¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL— Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025
