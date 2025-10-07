Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ιταλία: Κατήγγειλαν την Μελόνι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για συμμετοχή σε γενοκτονία
Ιταλία: Κατήγγειλαν την Μελόνι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για συμμετοχή σε γενοκτονία
Όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στη Rai η ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο και του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι
"Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία", δήλωσε απόψε σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι. Η αναλυτική συνέντευξη της επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης πρόκειται να μεταδοθεί αργότερα.
Όπως πρόσθεσε, ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων "Leonardo", Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.
"Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ οτι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία ", τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Όπως πρόσθεσε, ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων "Leonardo", Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.
"Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ οτι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία ", τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα