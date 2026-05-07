Πάνω από 17.000 τραυματίες από τρωκτικά στην Γάζα, φόβοι για επιδημίες



Επιπτώσεις πέρα από την υγεία

Τα νοσοκομεία, ήδη επιβαρυμένα, καταγράφουν αύξηση περιστατικών από δαγκώματα τρωκτικών, με περιορισμένες δυνατότητες αντιμετώπισης λόγω έλλειψης φαρμάκων και προμηθειών. Παράλληλα, καταγράφεται εξάπλωση δερματικών ασθενειών, κυρίως σε παιδιά, τα οποία αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα.Η κρίση επηρεάζει και την καθημερινή επιβίωση των οικογενειών. Η έλλειψη ασφαλών χώρων αποθήκευσης τροφίμων οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης και αλλοίωσης, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης προκαλούν έντονη ψυχολογική επιβάρυνση.Περίπου 1,4 εκατομμύρια εκτοπισμένοι εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές ή πρόχειρα καταλύματα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας από τον Οκτώβριο του 2025 και τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.Η συνολική εικόνα σκιαγραφεί μια πολυεπίπεδη κρίση, όπου η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η υγειονομική κατάρρευση και η έλλειψη πόρων συνδυάζονται, εντείνοντας τους κινδύνους για τον πληθυσμό πέρα από τις άμεσες συνέπειες του πολέμου.