Σύλληψη δύο εκπαιδευόμενων δημοτικών αστυνομικών για ναρκωτικά στα Γρεβενά
Εντοπίστηκαν εντός σχολής να κάνουν χρήση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 17,07 γραμμάρια κάνναβης

Στη σύλληψη δύο εκπαιδευόμενων Δημοτικών Αστυνομικών ηλικίας 33 και 31 ετών, για ναρκωτικά, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου οι αστυνομικοί στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από εκπαιδευτή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών στον προαύλιο χώρο της σχολής, τη στιγμή που έκαναν χρήση κάνναβης.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του 33χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 17,07 γραμμαρίων.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της χρήσης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, ενώ οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.
