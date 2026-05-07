Γέννησε η Καρολάιν Λέβιτ: Η φωτογραφία με την κόρη της Βίβι και το «ευχαριστώ» σε όσους προσευχήθηκαν
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της την Πρωτομαγιά. Η 28χρονη ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της στα social media, γνωστοποιώντας πως ονομάζεται Βιβιάνα ή Βίβι.
«Είναι τέλεια και υγιής και ο μεγάλος της αδελφός προσαρμόζεται με χαρά στη ζωή με τη νέα του αδελφούλα. Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στην ευτυχισμένη μας φούσκα με το νεογέννητο. Ευχαριστώ όλους όσους μου έστειλαν τις προσευχές τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου - τις ένιωσα πραγματικά καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας. Ο Θεός είναι καλός», έγραψε η 28χρονη δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία κρατά αγκαλιά το μωρό.
Αν και η τελευταία της μέρα στον Λευκό Οίκο πριν από την άδεια μητρότητας ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 24 Απριλίου, η Λέβιτ παρευρέθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και βρέθηκε ξανά σε υπηρεσία μετά την επίθεση από ένοπλο. Πραγματοποίησε μια συνέντευξη Τύπου της τελευταίας στιγμής τη Δευτέρα 27 Απριλίου, για να καταγγείλει την πολιτική βία και να επικρίνει τον Τζίμι Κίμελ, πριν επιστρέψει στην άδεια της ενόψει του τοκετού.
Η Λέβιτ, έχει έναν γιο, τον 21 μηνών Νίκο. Είχε ανακοινώσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της τον περασμένο Δεκέμβριο στο Instagram. Στις φωτογραφίες, πόζαρε μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο κρατώντας την κοιλιά της: «Το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε – ένα κοριτσάκι που θα έρθει τον Μάιο του 2026. Ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μεγαλώσει η οικογένειά μας και ανυπομονούμε να δούμε τον γιο μας να γίνεται μεγάλος αδελφός. Η καρδιά μου ξεχειλίζει από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για την ευλογία της μητρότητας, την οποία πιστεύω ειλικρινά ότι είναι το πιο κοντινό πράγμα στον Παράδεισο επί της Γης».
Η Κάρολαιν Λέβιτ και ο Νίκολας Ρίτσιο, επιχειρηματίας του κλάδου των ακινήτων, αρραβωνιάστηκαν τα Χριστούγεννα του 2023 και καλωσόρισαν τον γιο τους, Νικόλαο Ρόμπερτ Ρίτσιο στις 10 Ιουλίου 2024. Λίγο μετά τη γέννηση του γιου της Νίκο, η Λέβιτ επέστρεψε στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.
