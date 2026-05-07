Γέννησε η Καρολάιν Λέβιτ: Η φωτογραφία με την κόρη της Βίβι και το «ευχαριστώ» σε όσους προσευχήθηκαν
ΚΟΣΜΟΣ
Κάρολαϊν Λέβιτ Λευκός Οίκος Γέννηση Μωρό

Γέννησε η Καρολάιν Λέβιτ: Η φωτογραφία με την κόρη της Βίβι και το «ευχαριστώ» σε όσους προσευχήθηκαν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου απέκτησε το δεύτερο παιδί με τον σύζυγό της Νίκολας Ρίτσιο

Γέννησε η Καρολάιν Λέβιτ: Η φωτογραφία με την κόρη της Βίβι και το «ευχαριστώ» σε όσους προσευχήθηκαν
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της την Πρωτομαγιά. Η 28χρονη ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της στα social media, γνωστοποιώντας πως ονομάζεται Βιβιάνα ή Βίβι.

«Είναι τέλεια και υγιής και ο μεγάλος της αδελφός προσαρμόζεται με χαρά στη ζωή με τη νέα του αδελφούλα. Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στην ευτυχισμένη μας φούσκα με το νεογέννητο. Ευχαριστώ όλους όσους μου έστειλαν τις προσευχές τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου - τις ένιωσα πραγματικά καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας. Ο Θεός είναι καλός», έγραψε η 28χρονη δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία κρατά αγκαλιά το μωρό.


Αν και η τελευταία της μέρα στον Λευκό Οίκο πριν από την άδεια μητρότητας ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 24 Απριλίου, η Λέβιτ παρευρέθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και βρέθηκε ξανά σε υπηρεσία μετά την επίθεση από ένοπλο. Πραγματοποίησε μια συνέντευξη Τύπου της τελευταίας στιγμής τη Δευτέρα 27 Απριλίου, για να καταγγείλει την πολιτική βία και να επικρίνει τον Τζίμι Κίμελ, πριν επιστρέψει στην άδεια της ενόψει του τοκετού.

Γέννησε η Καρολάιν Λέβιτ: Η φωτογραφία με την κόρη της Βίβι και το «ευχαριστώ» σε όσους προσευχήθηκαν
Ο Νίκολας Ρίτσιο με την Καρολάιν Λέβιτ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Η Λέβιτ, έχει έναν γιο, τον 21 μηνών Νίκο. Είχε ανακοινώσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της τον περασμένο Δεκέμβριο στο Instagram. Στις φωτογραφίες, πόζαρε μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο κρατώντας την κοιλιά της: «Το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε – ένα κοριτσάκι που θα έρθει τον Μάιο του 2026. Ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μεγαλώσει η οικογένειά μας και ανυπομονούμε να δούμε τον γιο μας να γίνεται μεγάλος αδελφός. Η καρδιά μου ξεχειλίζει από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για την ευλογία της μητρότητας, την οποία πιστεύω ειλικρινά ότι είναι το πιο κοντινό πράγμα στον Παράδεισο επί της Γης».

Κλείσιμο

Η Κάρολαιν Λέβιτ και ο Νίκολας Ρίτσιο, επιχειρηματίας του κλάδου των ακινήτων, αρραβωνιάστηκαν τα Χριστούγεννα του 2023 και καλωσόρισαν τον γιο τους, Νικόλαο Ρόμπερτ Ρίτσιο στις 10 Ιουλίου 2024. Λίγο μετά τη γέννηση του γιου της Νίκο, η Λέβιτ επέστρεψε στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης