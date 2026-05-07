Συνάντηση Πάπα Λέοντα με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό, στο επίκεντρο οι χώρες που πλήττονται από τον πόλεμο
Συνάντηση Πάπα Λέοντα με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό, στο επίκεντρο οι χώρες που πλήττονται από τον πόλεμο
Σύμφωνα με το Βατικανό, οι συνομιλίες του Μάρκο Ρούμπιο με τον πάπα Λέοντα, τον πρωθυπουργό του Βατικανού καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν και με τον υπουργό Εξωτερικών Πολ Γκάλαγκερ διεξήχθησαν σε καλό κλίμα
Με τον πάπα Λέοντα συναντήθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
Σε σύντομη ανακοίνωσή της, η Αγία Έδρα αναφέρει ότι κατά τη σημερινή συνάντηση «υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την περιφερειακή και διεθνή κατάσταση, με ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες που πλήττονται από τον πόλεμο, από πολιτικές εντάσεις και από δύσκολες ανθρωπιστικές καταστάσεις, αλλά και σχετικά με την ανάγκη να καταβληθεί ακούραστη προσπάθεια υπέρ της ειρήνης».
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι οι συνομιλίες του Μάρκο Ρούμπιο με τον πάπα Λέοντα, τον πρωθυπουργό του Βατικανού καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν και με τον υπουργό Εξωτερικών Πολ Γκάλαγκερ διεξήχθησαν σε καλό κλίμα και ότι ανανεώθηκε η κοινή δέσμευση με στόχο να καλλιεργηθούν καλές διμερείς σχέσεις της Αγίας Έδρας με τις ΗΠΑ.
Σε σύντομη ανακοίνωσή της, η Αγία Έδρα αναφέρει ότι κατά τη σημερινή συνάντηση «υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την περιφερειακή και διεθνή κατάσταση, με ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες που πλήττονται από τον πόλεμο, από πολιτικές εντάσεις και από δύσκολες ανθρωπιστικές καταστάσεις, αλλά και σχετικά με την ανάγκη να καταβληθεί ακούραστη προσπάθεια υπέρ της ειρήνης».
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, παράλληλα, ότι οι συνομιλίες του Μάρκο Ρούμπιο με τον πάπα Λέοντα, τον πρωθυπουργό του Βατικανού καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν και με τον υπουργό Εξωτερικών Πολ Γκάλαγκερ διεξήχθησαν σε καλό κλίμα και ότι ανανεώθηκε η κοινή δέσμευση με στόχο να καλλιεργηθούν καλές διμερείς σχέσεις της Αγίας Έδρας με τις ΗΠΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα