Μούμιες... με οστεοπόρωση και ηλικίας 2.300 ετών: Τι βρήκαν Ούγγροι ερευνητές με χρήση εξελιγμένων τομογράφων
Επιστήμονες στην Ουγγαρία χρησιμοποίησαν προηγμένους αξονικούς τομογράφους για να εξετάσουν μούμιες χωρίς να προκαλέσουν καμία φθορά στα ευρήματα
Νέες εντυπωσιακές αποκαλύψεις για αιγυπτιακές μούμιες φέρνει στο φως σύγχρονη επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ουγγαρία, με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας αξονικής τομογραφίας υψηλής ανάλυσης.
Σαρώσεις τη νύχτα και χωρίς φθορά στα ευρήματαΟι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν νυχτερινές ώρες, εκτός του κανονικού ωραρίου ασθενών, όπως προβλέπεται στις κλινικές διαδικασίες.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη μελέτη σύνθετων και πολυστρωματικών υλικών, επιτρέποντας στους ερευνητές να εξετάζουν ανθρώπινα λείψανα με εξαιρετική λεπτομέρεια χωρίς να προκαλούν καμία ζημιά.
Ο επικεφαλής της ομάδας μεταθανάτιας απεικόνισης και ανώτερος κλινικός γιατρός του τμήματος ακτινολογίας, Ιμπολίκα Ντούντας, εξήγησε ότι στόχος της έρευνας είναι «η όσο το δυνατόν ακριβέστερη αποτύπωση της εσωτερικής δομής των λειψάνων, τυχόν παραμορφώσεων και των τεχνικών διατήρησης που χρησιμοποιήθηκαν».
Μούμιες ηλικίας άνω των 2.300 ετώνΤα αιγυπτιακά ευρήματα βρίσκονται στη συλλογή του μουσείου από την ίδρυσή του και στο παρελθόν είχαν εξεταστεί με συμβατικές αξονικές τομογραφίες και άλλες επιστημονικές μεθόδους.
Ωστόσο, οι προηγούμενες τεχνικές δεν επέτρεπαν την ίδια λεπτομέρεια στην απεικόνιση. Είχαν επίσης πραγματοποιηθεί προσπάθειες ραδιοχρονολόγησης με άνθρακα - 14 σε έξι δείγματα, αλλά μόνο τα τρία παρείχαν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.
Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα αρχαιότερα λείψανα χρονολογούνται μεταξύ 401 και 259 π.Χ., γεγονός που σημαίνει ότι έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 2.300 ετών.
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, όλες οι αιγυπτιακές μούμιες της συλλογής επανεξετάζονται με τις βελτιωμένες μεθόδους απεικόνισης.
Νέες πληροφορίες για την υγεία και την ηλικία των νεκρώνΟι νέες σαρώσεις υψηλής ανάλυσης επιτρέπουν πλέον πιο λεπτομερή εξέταση των δοντιών και των ραφών του κρανίου — των ινωδών ιστών που συνδέουν τα οστά του κρανίου - σε δύο μουμιοποιημένα κεφάλια.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό της ηλικίας των νεκρών, αλλά και στη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, ακόμη και πιθανών ανακατασκευών προσώπου.
Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι μία από τις μούμιες πιθανότατα έπασχε από οστεοπόρωση, αν και απαιτούνται περαιτέρω αναλύσεις για να διαπιστωθεί αν αυτό σχετιζόταν με προχωρημένη ηλικία ή με κάποια ασθένεια.
Για μια δεύτερη μούμια, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ανήκε σε νεαρό άτομο, χωρίς όμως να έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια η ηλικία του.
Το «μυστηριώδες» εύρημα που αποδείχθηκε ανθρώπινο πόδιΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και άλλο εύρημα της συλλογής, το οποίο αρχικά θεωρούνταν απλός «δεσμός μούμιας».
Όταν πρωτοεντάχθηκε στη συλλογή είχε χαρακτηριστεί ανθρώπινο κεφάλι, αργότερα υπήρξαν εκτιμήσεις ότι επρόκειτο για μούμια πτηνού, ενώ προηγούμενη αξονική τομογραφία είχε δείξει ότι τελικά πρόκειται για το πόδι ενήλικου ανθρώπου.
Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης πώς τα υφασμάτινα περιτυλίγματα μπορούν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τις πρακτικές ταρίχευσης, την ηλικία των νεκρών και την πιθανή κατάσταση της υγείας τους.
Οι σαρώσεις καταγράφουν με σαφήνεια πολλαπλά στρώματα περιτυλίγματος και τις δομικές διαφοροποιήσεις τους, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σε νέες ιστορικές και τεχνικές μελέτες.
«Νέοι ορίζοντες» στην έρευνα των μούμιωνΗ επιμελήτρια του μουσείου και επικεφαλής επιστημονική συνεργάτιδα, Κριστίνα Σάφερ, δήλωσε ότι «οι νέες εικόνες προσφέρουν λεπτομέρεια που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ στο παρελθόν και αναμένεται να οδηγήσουν σε νέα επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα για λείψανα που διατηρούνται στη συλλογή εδώ και δεκαετίες».
Οι επιστήμονες συνεχίζουν την αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων και εκτιμούν ότι η έρευνα θα αποκαλύψει νέες πληροφορίες για την υγεία, την καθημερινή ζωή και τις τεχνικές διατήρησης των αρχαίων Αιγυπτίων.
Η Σάφερ κατέληξε λέγοντας ότι «η σύγχρονη τεχνολογία απεικόνισης ανοίγει νέους ορίζοντες στην έρευνα των μούμιων, καθώς μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένες πληροφορίες σε ευρήματα χιλιάδων ετών χωρίς να προκαλεί καμία φθορά».
