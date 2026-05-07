Μούμιες... με οστεοπόρωση και ηλικίας 2.300 ετών: Τι βρήκαν Ούγγροι ερευνητές με χρήση εξελιγμένων τομογράφων

Νέες πληροφορίες για την υγεία και την ηλικία των νεκρών

Το «μυστηριώδες» εύρημα που αποδείχθηκε ανθρώπινο πόδι

«Νέοι ορίζοντες» στην έρευνα των μούμιων

Οι νέες σαρώσεις υψηλής ανάλυσης επιτρέπουν πλέον πιο λεπτομερή εξέταση των δοντιών και των ραφών του κρανίου — των ινωδών ιστών που συνδέουν τα οστά του κρανίου - σε δύο μουμιοποιημένα κεφάλια.Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό της ηλικίας των νεκρών, αλλά και στη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων, ακόμη και πιθανών ανακατασκευών προσώπου.Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι μία από τις μούμιες πιθανότατα έπασχε από οστεοπόρωση, αν και απαιτούνται περαιτέρω αναλύσεις για να διαπιστωθεί αν αυτό σχετιζόταν με προχωρημένη ηλικία ή με κάποια ασθένεια.Για μια δεύτερη μούμια, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ανήκε σε νεαρό άτομο, χωρίς όμως να έχει ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια η ηλικία του.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και άλλο εύρημα της συλλογής, το οποίο αρχικά θεωρούνταν απλός «δεσμός μούμιας».Όταν πρωτοεντάχθηκε στη συλλογή είχε χαρακτηριστεί ανθρώπινο κεφάλι, αργότερα υπήρξαν εκτιμήσεις ότι επρόκειτο για μούμια πτηνού, ενώ προηγούμενη αξονική τομογραφία είχε δείξει ότι τελικά πρόκειται για το πόδι ενήλικου ανθρώπου.Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης πώς τα υφασμάτινα περιτυλίγματα μπορούν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τις πρακτικές ταρίχευσης, την ηλικία των νεκρών και την πιθανή κατάσταση της υγείας τους.Οι σαρώσεις καταγράφουν με σαφήνεια πολλαπλά στρώματα περιτυλίγματος και τις δομικές διαφοροποιήσεις τους, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σε νέες ιστορικές και τεχνικές μελέτες.Η επιμελήτρια του μουσείου και επικεφαλής επιστημονική συνεργάτιδα,, δήλωσε ότι «οι νέες εικόνες προσφέρουν λεπτομέρεια που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ στο παρελθόν και αναμένεται να οδηγήσουν σε νέα επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα για λείψανα που διατηρούνται στη συλλογή εδώ και δεκαετίες».Οι επιστήμονες συνεχίζουν την αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων και εκτιμούν ότι η έρευνα θα αποκαλύψει νέες πληροφορίες για την υγεία, την καθημερινή ζωή και τις τεχνικές διατήρησης των αρχαίωνΗ Σάφερ κατέληξε λέγοντας ότι «η σύγχρονη τεχνολογία απεικόνισης ανοίγει νέους ορίζοντες στην έρευνα των μούμιων, καθώς μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένες πληροφορίες σε ευρήματα χιλιάδων ετών χωρίς να προκαλεί καμία φθορά».