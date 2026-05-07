Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στη Λαμία, εγκλωβίστηκε οδηγός, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης, στη νότια πλευρά της πόλης της Λαμίας, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Λεωφόρου Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, το οποίο κινούνταν επί της οδού Σόλωνος, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο Renault που κινούνταν στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Από τη δυνατή σύγκρουση, το ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω στη συρμάτινη περίφραξη παρακείμενου χωραφιού.
Όπως αναφέρει το lamianow.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απεγκλωβισμό του οδηγού του οχήματος που κινούνταν στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρη ωστόσο θα υποβληθούν σε ενδελεχή διάγνωση.
