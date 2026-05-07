Fitch: Η Ελλάδα ξεχωρίζει θετικά στην Ευρώπη για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης
Η Fitch επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν οριζόντια μέτρα για την ενέργεια, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει πιο στοχευμένες παρεμβάσεις
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει περιορισμένα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ωστόσο η Fitch προειδοποιεί ότι η διεύρυνσή τους θα μπορούσε να έχει μεσοπρόθεσμες συνέπειες στα δημόσια οικονομικά.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανώτερο αναλυτή της Fitch Ratings, oι οριζόντιες παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά τους εάν επεκταθούν.
Μέχρι στιγμής, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ανακοινώσει σαφώς μικρότερα πακέτα στήριξης μετά τον πόλεμο με το Ιράν, σε σύγκριση με εκείνα που είχαν υιοθετηθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, μεταδίδει το Reuters.
Ωστόσο, έχουν επικεντρωθεί σε μέτρα καθολικής εφαρμογής, όπως οι μειώσεις φόρων στα καύσιμα, ενώ οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα πρέπει να εστιάσουν σε στοχευμένα μέτρα — όπως εκείνα που αφορούν νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος — δεδομένων των ήδη πιεσμένων προϋπολογισμών τους.
Η Ελλάδα η μόνη με στοχευμένα μέτρα, σύμφωνα με τη FitchΟ Φεντερίκο Μπαρίγα-Σαλασάρ, επικεφαλής αξιολογήσεων κρατικού αξιόχρεου Δυτικής Ευρώπης της Fitch, δήλωσε σε διαδικτυακό σεμινάριο ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής ήταν «πολύ μικρά», κυμαινόμενα από 0,3% του ΑΕΠ στην Ισπανία έως λιγότερο από 0,01% του ΑΕΠ στη Γαλλία και τη Βρετανία, γεγονός που αντανακλά τους πιο περιορισμένους προϋπολογισμούς στις δύο τελευταίες χώρες.
Πρόσθεσε ότι οι αβεβαιότητες γύρω από τις εξελίξεις στην ενέργεια ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένες χώρες στη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης στο μέλλον.
«Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, τα περισσότερα από αυτά (τα μέτρα) ήταν μη στοχευμένα. Η μόνη χώρα που πραγματικά έχει εφαρμόσει στοχευμένα μέτρα είναι η Ελλάδα», δήλωσε ο Μπαρίγα-Σαλασάρ.
«Αυτό θα μπορούσε φυσικά να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, εάν το εύρος αυτών των μέτρων αυξηθεί».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
