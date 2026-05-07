Αποκαλύφθηκε η μυστική σχολή κατασκοπείας της Ρωσίας, που διδάσκει hacking και παραπληροφόρηση
Έγγραφα φέρνουν στο φως την διαδρομή φοιτητών προς τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών
Τον Απρίλιο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε το Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μπάουμαν στη Μόσχα, ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ρωσίας, όπου εξήρε τις δυνατότητες των φοιτητών και αναφέρθηκε στα φιλόδοξα σχέδια της χώρας για διαστημικές αποστολές. Σύμφωνα με περισσότερα από 2.000 εσωτερικά έγγραφα που εξασφάλισε διεθνής κοινοπραξία μέσων ενημέρωσης, στο πανεπιστήμιο λειτουργεί και μια μυστική, εκπαιδευτική δομή, γνωστή ως «Τμήμα 4» ή «Ειδική Εκπαίδευση», αποκαλύπτοντας ένα λιγότερο γνωστό σκέλος δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, επιλεγμένοι φοιτητές προετοιμάζονται για καριέρα στη GRU, τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας. Τα αρχεία, που καλύπτουν περίοδο έως το 2025, περιγράφουν μια οργανωμένη διαδρομή από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση προς κρίσιμες μονάδες κυβερνοπολέμου, περιλαμβάνοντας προγράμματα μαθημάτων, αξιολογήσεις και επαγγελματικές τοποθετήσεις αποφοίτων. Όπως αναφέρεται, η διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης τελεί υπό άμεση εποπτεία αξιωματικών της GRU, με θολά όρια μεταξύ ακαδημαϊκής διδασκαλίας και στρατολόγησης.
Το «Τμήμα 4» λειτουργεί εντός του στρατιωτικού εκπαιδευτικού κέντρου του πανεπιστημίου και περιλαμβάνει εξειδικευμένες κατευθύνσεις, με βασική την «Ειδική Υπηρεσία Αναγνώρισης». Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε τεχνικές hacking, ηλεκτρονικές υποκλοπές και επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, ενώ υποχρεούνται να πραγματοποιούν πρακτικές ασκήσεις, όπως δοκιμές διείσδυσης σε δίκτυα και ανάπτυξη κακόβουλου λογισμικού.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα για την οργάνωση δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και ενότητες που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη χρήση πληροφοριών στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση σε τεχνικές ψυχολογικής επιρροής και προπαγάνδας, με φοιτητές να καλούνται να δημιουργήσουν εκστρατείες παραπληροφόρησης.
Διδάσκοντες στο πρόγραμμα φέρονται να είναι εν ενεργεία ή πρώην αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ο Kirill Stupakov και ο Viktor Netyksho, που συνδέεται με τη μονάδα χάκερ «Fancy Bear».
Τα έγγραφα δείχνουν ότι πολλοί απόφοιτοι κατευθύνονται απευθείας σε μονάδες της GRU. Ενδεικτικά, από τους 69 αποφοίτους του 2024, τουλάχιστον 15 τοποθετήθηκαν σε σχετικές υπηρεσίες, ενώ ορισμένοι φέρονται να κατέληξαν σε μονάδες όπως η «Sandworm», που έχει κατηγορηθεί για σημαντικές κυβερνοεπιθέσεις διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και πολιτικές διαδικασίες.
Η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται απαιτητική, με αρκετούς φοιτητές να αποτυγχάνουν ή να αποβάλλονται, ενώ οι αξιολογήσεις από τους επιβλέποντες αξιωματικούς είναι συχνά αυστηρές.
Το Πανεπιστήμιο Μπάουμαν, που ιδρύθηκε το 1830, έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τον στρατό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη σοβιετικών και ρωσικών οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με εσωτερική επιστολή του 2013, πάνω από το 40% της έρευνας του ιδρύματος σχετίζεται με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Το πρόγραμμα σπουδών και η εκπαίδευση
Από τις αίθουσες διδασκαλίας στις κυβερνοεπιθέσεις
Ιστορικοί δεσμοί και σύγχρονες ανησυχίες
Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στη Δύση για τις υβριδικές επιχειρήσεις της Ρωσίας, που περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και επιχειρήσεις επιρροής. Ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει για εντατικοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τη Μόσχα για στοχευμένες επιθέσεις σε θεσμούς και υποδομές.
