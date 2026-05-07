Περίπου 1.500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν
Εγκλωβισμένοι παραμένουν και 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους

Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν «εγκλωβισμένα» στον Κόλπο λόγω του ιρανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ).

«Επί του παρόντος, 20.000 μέλη πληρώματος και περίπου 1.500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα», δήλωσε ο Αρσένιο Ντομίνγκεζ, γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, κατά την έναρξη του συνεδρίου στην πρωτεύουσα του Παναμά.



«Πρόκειται για αθώους ανθρώπους που κάνουν καθημερινά τη δουλειά τους προς όφελος άλλων χωρών» και «βρίσκονται παγιδευμένοι λόγω γεωπολιτικών καταστάσεων που δεν ελέγχουν», πρόσθεσε ο Ντομίνγκεζ.

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
