Για έγκλημα θρησκευτικού μίσους κατηγορείται ο Ισραηλινός έποικος που επιτέθηκε σε καλόγρια στην Ιερουσαλήμ
ΚΟΣΜΟΣ
Καλόγρια Επίθεση Ιερουσαλήμ Ισραήλ Εισαγγελέας

Για έγκλημα θρησκευτικού μίσους κατηγορείται ο Ισραηλινός έποικος που επιτέθηκε σε καλόγρια στην Ιερουσαλήμ

Το γραφείο του εισαγγελέα ζήτησε από το Ειρηνοδικείο της Ιερουσαλήμ, όπου υπέβαλε το κατηγορητήριο, ο άνδρας να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία εναντίον του

Για έγκλημα θρησκευτικού μίσους κατηγορείται ο Ισραηλινός έποικος που επιτέθηκε σε καλόγρια στην Ιερουσαλήμ
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας Ισραηλινός που έσπρωξε, έριξε στο έδαφος και κλώτσησε μια Γαλλίδα καθολική καλόγρια στην Ιερουσαλήμ, κατηγορείται για επίθεση υποκινούμενη από θρησκευτική εχθρότητα, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα του Ισραήλ.

Η επίθεση της 28ης Απριλίου καταδικάστηκε από τον χριστιανικό κλήρο στην Ιερουσαλήμ και το συμβάν σημειώθηκε εν μέσω μιας αύξησης περιστατικών παρενόχλησης θρησκευτικών αξιωματούχων και προσκυνητών από θρησκευόμενους Εβραίους στην περιτειχισμένη Παλιά Πόλη, όπου βρίσκονται ιεροί τόποι για Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και Εβραίους.

Ο Γιόνα Σρέιμπερ, 36 ετών, συνελήφθη μια ημέρα μετά την επίθεση. Οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον δράστη που φορά το εβραϊκό κιπά, να τρέχει πίσω από την καλόγρια, πριν τη σπρώξει, τη ρίξει στο έδαφος και μετά την κλωτσήσει. Στη συνέχεια αρχίζει να κλωτσά έναν περαστικό που προσπαθεί να παρέμβει, όπως δείχνει το βίντεο.

Gerusalemme, le immagini dell'aggressione in pieno giorno a una suora francese sul Monte Sion

Ο άνδρας κατηγορείται μεταξύ άλλων «για επίθεση που προκάλεσε τραυματισμό, σε μια επίθεση υποκινούμενη από εχθρότητα απέναντι σε ανθρώπους για λόγους θρησκείας», ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα.

Το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να βρει τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης. Η καλόγρια φέρει μώλωπες στο πρόσωπο και στο πόδι της λόγω της επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το γραφείο του εισαγγελέα ζήτησε από το Ειρηνοδικείο της Ιερουσαλήμ, όπου υπέβαλε το κατηγορητήριο, ο άνδρας να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία εναντίον του.

Η Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ τα τελευταία χρόνια έχει δει συχνά περιστατικά στα οποία θρησκευόμενοι Εβραίοι φτύνουν σε χριστιανικούς χώρους ή προσπαθούν με άλλο τρόπο να εκφοβίσουν Χριστιανούς, όπως και κληρικούς στην πόλη, λένε μέλη της τοπικής χριστιανικής κοινότητας.

Η αστυνομία του Ισραήλ αναφέρει ότι εργάζεται για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Μετά την επίθεση της 28ης Απριλίου, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «αντιμετωπίζει κάθε επίθεση εναντίον μελών του κλήρου και των θρησκευτικών κοινοτήτων με τη μέγιστη σοβαρότητα και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε όλες τις πράξεις βίας».
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης