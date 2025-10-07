Τραγικό τέλος για 24χρονη Ουαλή: Είχε εξεταστεί επανειλημμένα από γιατρούς αλλά απέδιδαν τα εξανθήματά της σε αλλεργία

Οι γονείς της αδικοχαμένης κοπέλας, Νίκολα και Τζον Τέιλορ, μιλούν για «αδιανόητο πόνο» και δηλώνουν πως ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη. «Κάθε πρωί ξυπνάμε και λέμε ‘πώς έγινε αυτό;’», λένε. Ο αδελφός της, Τζο, την περιγράφει ως ένα άτομο γεμάτο ενέργεια, που όλοι αγαπούσαν.Η Τζόρτζια είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ με πτυχίο στο Business and Consumer Marketing και εργαζόταν στη Dow Jones στο Λονδίνο, έπειτα από επιτυχημένη πρακτική εκεί το 2021. Δυναμική, δραστήρια και γεμάτη φιλοδοξίες, είχε τρέξει στον Μαραθώνιο του Λονδίνου για να τιμήσει τη μνήμη του παππού της.«Ήταν πάντα τόσο χαρούμενη, με ένα μεταδοτικό γέλιο που φώτιζε το δωμάτιο και φίλους παντού γύρω της – σαν μαγνήτης», λέει η μητέρα της. Περισσότερα από 900 άτομα παρευρέθηκαν στην κηδεία της στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ η οικογένεια δημιούργησε μια σελίδα συγκέντρωσης δωρεών για φιλανθρωπικό σκοπό στη μνήμη της.