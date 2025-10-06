Κρεμλίνο: Αβάσιμες οι κατηγορίες της ΕΕ για «ρωσικά drones» πάνω από την Ευρώπη
Κρεμλίνο: Αβάσιμες οι κατηγορίες της ΕΕ για «ρωσικά drones» πάνω από την Ευρώπη
Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που έχουν την τάση να κατηγορούν τη Ρωσία για τα πάντα, τόνισε ο Πεσκόφ
Η Ρωσία απέρριψε κατηγορηματικά τις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, μεταξύ αυτών και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, που συνέδεσαν τη Μόσχα με τις πρόσφατες πτήσεις drones σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε ενημέρωση Τύπου ότι «στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που έχουν την τάση να κατηγορούν τη Ρωσία για τα πάντα». Όπως είπε, οι κατηγορίες αυτές «είναι πάντα αβάσιμες και γενικευμένες», τονίζοντας πως το Κρεμλίνο δεν πρόκειται να τις λάβει σοβαρά υπόψη.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε ότι η Μόσχα δεν έχει καμία σχέση με τα περιστατικά αυτά, ενώ αναρωτήθηκε αν «οι Ευρωπαίοι πολιτικοί μπορεί να χρησιμοποιούν αυτή την κατάσταση για να αποσπάσουν την προσοχή της κοινής γνώμης από σοβαρότερα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, σύμφωνα με το TASS.
