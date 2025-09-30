Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενωμένη στις εισβολές ρωσικών drones, λέει η Φον ντερ Λάιεν
Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενωμένη στις εισβολές ρωσικών drones, λέει η Φον ντερ Λάιεν

Τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην κατασκευή ενός «τείχους drones» με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης

Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενωμένη στις εισβολές ρωσικών drones, λέει η Φον ντερ Λάιεν
Με σκληρή γλώσσα μίλησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει «ισχυρή και ενωμένη απάντηση» στις ρωσικές παραβιάσεις με drones στα σύνορά της. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ για νέα μέτρα στήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Τρίτη ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην κατασκευή ενός «τείχους drones» με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος επισήμανε την κρισιμότητα της κατάστασης. Όπως είπε, ενώ η Συμμαχία εξακολουθεί να εξετάζει ποιος κρύβεται πίσω από τις παραβιάσεις στη Δανία, «στην περίπτωση της Πολωνίας και της Εσθονίας είναι σαφές ότι πρόκειται για τους Ρώσους». Τόνισε, ωστόσο, ότι η αξιολόγηση αφορά το αν οι ενέργειες αυτές ήταν σκόπιμες ή όχι, προσθέτοντας: «Ακόμη κι αν δεν ήταν εσκεμμένες, είναι απερίσκεπτες και απαράδεκτες».

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε εκτενώς και στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, «δεν έχει χάσει ουσιαστικά καμία εδαφική έκταση το τρέχον έτος». Υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις κατά της Μόσχας «αποδίδουν» και προανήγγειλε το 19ο πακέτο μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ έχει συμφωνήσει με το Κίεβο να δαπανηθούν συνολικά 2 δισ. ευρώ για drones, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ουκρανία να ενισχύσει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε η φον ντερ Λάιεν στο νέο σχέδιο χρηματοδότησης που αποκαλείται «δάνεια αποζημιώσεων», τα οποία θα βασίζονται σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Όπως εξήγησε, τα δάνεια αυτά δεν θα εκταμιευθούν εφάπαξ, αλλά σε δόσεις και υπό όρους. Μέρος της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, μέσω προμηθειών από εταιρείες της Ευρώπης.

