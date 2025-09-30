Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει ενωμένη στις εισβολές ρωσικών drones, λέει η Φον ντερ Λάιεν

Τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην κατασκευή ενός «τείχους drones» με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης