Καρκινοπαθής έκανε κλύσματα καφέ αντί για χημειοθεραπεία - Πέθανε στα 23 της ενώ είχε 80% πιθανότητες ανάρρωσης
Τα αδέλφια της άτυχης κοπέλας κατηγορούν την μητέρα τους για τον θάνατό της - Η τραγική ιστορία της Παλόμα Σεμιράνι
Συγκλονιστικά στοιχεία για την υπόθεση της Παλόμα Σεμιράνι, της νεαρής γυναίκας από τη Βρετανία που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 23 ετών το 2024, μετά την απόφασή της να απορρίψει τη χημειοθεραπεία για το λέμφωμα μη-Hodgkin από το οποίο έπασχε και να στραφεί σε μια «εναλλακτική» αγωγή με πέντε κλύσματα καφέ την ημέρα. Όπως ανέφερε το πόρισμα του ιατροδικαστή, η Παλόμα Σεμιράνι «επηρεάστηκε αρνητικά» από τη μητέρα της, Κέιτ Σεμιράνι, γνωστή για τις θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδει, σύμφωνα με τη New York Post.
Η Παλόμα διαγνώστηκε το 2023 με καρκίνο, με τους γιατρούς να την ενημερώνουν ότι η ασθένεια ήταν «θεραπεύσιμη» και ότι είχε 80% πιθανότητες ανάρρωσης εφόσον ακολουθούσε χημειοθεραπεία. Ωστόσο, η μητέρα της – πρώην νοσηλεύτρια και αρνήτρια εμβολίων – την έπεισε να ακολουθήσει τη λεγόμενη θεραπεία Gerson, μια αμφιλεγόμενη μέθοδο αποτοξίνωσης που περιλαμβάνει αυστηρή vegan διατροφή, χυμούς, συμπληρώματα και συχνούς κλύσματα με καφέ. Η ίδια η Κέιτ, που είχε νοσήσει από καρκίνο του μαστού, αποδίδει τη δική της ανάρρωση σε αυτήν την πρακτική.
Σύμφωνα με τη nypost, η ιατροδικαστής Κάθριν Γουντ σημείωσε ότι, αν η νεαρή γυναίκα είχε λάβει ουσιαστική στήριξη ώστε να ακολουθήσει την κλασική ιατρική οδό, «πιθανότατα θα είχε προχωρήσει στη χημειοθεραπεία». Η μητέρα της είχε ήδη απομακρυνθεί από το Βρετανικό Μητρώο Νοσηλευτών το 2021, με το σκεπτικό ότι οι απόψεις της «έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία». Παρ’ όλα αυτά, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της θεραπείας της κόρης της – κάτι που η Γουντ χαρακτήρισε «ακατανόητο, αλλά όχι παράνομο».
Λίγο πριν πεθάνει από ανακοπή που αποδόθηκε στον αθεράπευτο όγκο, η Παλόμα έγραφε ότι δεν πίστευε καν στη διάγνωσή της, την οποία χαρακτήριζε «παράλογη φαντασία χωρίς αποδείξεις». Εξέφραζε επίσης τον φόβο ότι η χημειοθεραπεία θα την καθιστούσε στείρα.
Ο δίδυμος αδελφός της, Γκαμπριέλ Σεμιράνι, κατηγόρησε ευθέως τη μητέρα τους για τον θάνατο της Παλόμα. «Πιστεύω ότι θυσίασε τη ζωή της Παλόμα για τις δικές της αρχές», είπε, προσθέτοντας πως ο ίδιος και τα αδέλφια του ένιωθαν «μη ασφαλείς» δίπλα της.
Το 2024, ο Γκαμπριέλ είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει αν η αδελφή του είχε την ικανότητα να λαμβάνει ανεξάρτητες ιατρικές αποφάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς της την πίεζαν να απορρίψει τη χημειοθεραπεία. Η Παλόμα τότε επέμενε ότι η επιλογή της βασιζόταν στο «υπόβαθρο φυσικής ιατρικής» που διέθετε και ότι ήταν «ευχαριστημένη» με τις εναλλακτικές θεραπείες.
Η Κέιτ Σεμιράνι, από την πλευρά της, στην απολογία της υποστήριξε: «Η Παλόμα έκανε τις δικές της επιλογές, βάσει των αξιών και της έρευνάς της. Ήταν αποφασισμένη να θεραπευτεί με τους δικούς της όρους».
