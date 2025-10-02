Ήρωες της επίθεσης σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ φρουρός ασφαλείας και ραβίνος
Μάντσεστερ Βρετανία Συναγωγή Επίθεση Τρομοκρατική επίθεση Κιρ Στάρμερ

Ήρωες της επίθεσης σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ φρουρός ασφαλείας και ραβίνος

«Ο ραβίνος Γουόκερ έκλεισε τις πόρτες της συναγωγής για να τον εμποδίσει να μπει μέσα», δήλωσε μάρτυρας του περιστατικού

Ήρωες της επίθεσης σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ φρουρός ασφαλείας και ραβίνος
Τους δύο «ήρωες» - έναν φύλακα ασφαλείας και έναν ραβίνο -που αψήφησαν το κίνδυνο και προσπάθησαν να προστατεύσουν τους παρευρισκόμενους στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ, στην οποία το πρωί της Πέμπτης σημειώθηκε φονική επίθεση με δύο θύματα, εξήρε σήμερα από τη Ντάουνινγκ Στριτ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Έχοντας γυρίσει εσπευσμένα από την Κοπεγχάγη για να παρευρεθεί στην έκτακτη συνεδρίαση της COBRA μετά την επίθεση – που οι Αρχές χαρακτήρισαν νωρίτερα τρομοκρατική – ο Βρετανός πρωθυπουργός συνεχάρη τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και την ασφάλεια, λέγοντας ότι «χωρίς καμία αμφιβολία απέτρεψαν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία».

Απευθυνόμενος στην εβραϊκή κοινότητα λίγα λεπτά μετά από την έκτακτη συνεδρίαση, ο Στάρμερ δήλωσε: «Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να σας εγγυηθώ την ασφάλεια που σας αξίζει, ξεκινώντας με μια πιο ορατή παρουσία της αστυνομίας, που θα προστατεύει την κοινότητά σας».

Μεταξύ των τριών ατόμων που τραυματίστηκαν σοβαρά βρίσκεται ένας φρουρός ασφαλείας, ο οποίος που έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο προκειμένου να αποτρέψει τον δράστη να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περισσότερη αιματοχυσία.

Για την προσπάθειά του αυτή, ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Σερ Στίβεν Γουότσον, δήλωσε ότι η γενναιότητα του προσωπικού ασφαλείας και των πιστών εμπόδισε τον δράστη να εισέλθει στο κτίριο.

Ωστόσο, εξίσου ανεκτίμητη θεωρήθηκε η συνεισφορά του ραβίνου Ντάνιελ Γουόκερ, ο οποίος μπλόκαρε την είσοδο της «γεμάτης» συναγωγής Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue.

«Ο ραβίνος Γουόκερ ήταν απίστευτα ήρεμος, έκλεισε τις πόρτες της συναγωγής για να τον εμποδίσει να μπει μέσα. Τους κράτησε όλους μέσα. Είναι ήρωας, (η κατάσταση) θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί ακόμα χειρότερα», είπε στη Daily Mail μάρτυρας του περιστατικού.

Ένας άλλος μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε τον ραβίνο ως ένα άτομο που παρείχε τεράστια πνευματική υποστήριξη στα άτομα εντός της συναγωγής, ενώ όλοι ήταν τρομοκρατημένοι.

Μόλις εξήλθαν με ασφάλεια από τη συναγωγή, ο ραβίνος Γουόκερ εθεάθη έξω από το κτίριο, με το λευκό kittel του – το παραδοσιακό ένδυμα που φορούν οι Εβραίοι θρησκευτικοί ηγέτες – το οποίο ήταν καλυμμένο με αίμα.

Σημειώνεται ότι ο δράστης – ο οποίος έπεσε νεκρός σε πυρά της αστυνομίας - έπεσε πάνω στο πλήθος οδηγώντας αυτοκίνητο και στη συνέχεια μαχαίρωσε ένα άτομο.

Η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ (μετάφραση: Η ημέρα της εξιλέωσης), που θεωρείται ιερή μέρα για τους Εβραίους και τιμάται από την 1η ως και τη 2α Οκτωβρίου.



