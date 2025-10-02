Τρομοκρατικό χτύπημα η φονική επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ - «Ο δράστης κινούνταν από θύμα σε θύμα σαν ρομπότ»

Κλείσιμο



Βίντεο από τον δράστη που επιτέθηκε στη συναγωγή

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Daily Mail, το πρωί της Πέμπτης o άνδρας έπεσε πάνω στο πλήθος οδηγώντας αυτοκίνητο και στη συνέχεια μαχαίρωσε ένα άτομο.

Στο βίντεο, μάλιστα, ο άνδρας εικονίζεται να παραμονεύει έξω από τη συναγωγή, φορώντας μία ζώνη που οι αστυνομικοί είναι σχεδόν βέβαιοι πως πρόκειται για «ζώνη αυτοκτονίας» και περιείχε εκρηκτικά.

