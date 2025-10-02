Τρομοκρατικό χτύπημα η φονική επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ - «Ο δράστης κινούνταν από θύμα σε θύμα σαν ρομπότ»
Τρομοκρατικό χτύπημα η φονική επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ - «Ο δράστης κινούνταν από θύμα σε θύμα σαν ρομπότ»
Δύο συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί για το συμβάν - «Πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε την ταυτότητα του δράστη», λένε οι Αρχές - Στη Ντάουνινγκ Στριτ για τη συνεδρίαση της COBRA ο Στάρμερ - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ως τρομοκρατική ενέργεια αντιμετωπίζουν την φονική επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ οι Αρχές, από την οποία δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους.
Σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής της εθνικής αστυνομικής υπηρεσίας καταπολέμησης της τρομοκρατίας, Λόρενς Τέιλορ, η οποία παρατίθεται στο Sky News, η επίθεση στη συναγωγή αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, ενώ ανέφερε, επίσης πως δύο συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί για το συμβάν.
«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, η αντιτρομοκρατική αστυνομία έχει κηρύξει το περιστατικό ως τρομοκρατικό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ειδικές ομάδες τους «διεξάγουν τώρα την έρευνα για το τι συνέβη».
Ο Τέιλορ σημείωσε πως οι Αρχές πιστεύουν ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη, αλλά «για λόγους ασφαλείας στον τόπο του εγκλήματος, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε σε αυτό το στάδιο».
«Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο της έρευνας θα εξεταστεί. Συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα των πληροφοριών τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επέστρεψε νωρίτερα από τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, μετά την επίθεση και επί του παρόντος βρίσκεται στη Ντάουνινγκ Στριτ για την έκτακτη συνεδρίαση της COBRA.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης είναι τελικά νεκρός, καθώς πυροβολήθηκε από την αστυνομία.
Σημειώνεται πως η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ (μετάφραση: Η ημέρα της εξιλέωσης), που θεωρείται ιερή μέρα για τους Εβραίους και τιμάται από την 1η ως και τη 2α Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Daily Mail, το πρωί της Πέμπτης o άνδρας έπεσε πάνω στο πλήθος οδηγώντας αυτοκίνητο και στη συνέχεια μαχαίρωσε ένα άτομο.
Στο βίντεο, μάλιστα, ο άνδρας εικονίζεται να παραμονεύει έξω από τη συναγωγή, φορώντας μία ζώνη που οι αστυνομικοί είναι σχεδόν βέβαιοι πως πρόκειται για «ζώνη αυτοκτονίας» και περιείχε εκρηκτικά.
4 injured during the terror attack, including one stabbed. The suspect has been shot and killed by police— Irlandarra (@aldamu_jo) October 2, 2025
"This attack is a culmination of something the Jewish community have been fearing for two years".— Sky News (@SkyNews) October 2, 2025
Raphi Bloom, attendee of the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue speaks to Sky's @JayneSeckerSky after the synagogue attack in Manchester. pic.twitter.com/dkmgL8Tcqu
Βίντεο από τον δράστη που επιτέθηκε στη συναγωγή
Μάρτυρας του τραγικού περιστατικού περιέγραψε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο πως ο δράστης «κινούνταν από θύμα σε θύμα με "ρομποτικό" τρόπο, σαν να είχε μια δουλειά να κάνει, στοχεύοντας όποιον φορούσε κιπούρ (είδος ρούχων που φορούν οι Εβραίοι)».
Στο σημείο της επίθεσης κλήθηκε και η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών, καθώς υπήρχε φόβος μήπως ο δράστης είχε σκοπό να ενεργοποιήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που πιστεύεται ότι έφερε στη ζώνη του ο δράστης.
Η αστυνομία του Μάντσεστερ σημειώνει επίσης ότι «τρία άλλα μέλη του κοινού παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση». «Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που προσεύχονταν στη συναγωγή τη στιγμή του συμβάντος κρατήθηκαν μέσα, ενώ η άμεση περιοχή ασφαλίστηκε, αλλά έκτοτε έχουν εκκενωθεί», προσθέτουν.
Σύμφωνα με το Skynews, η αστυνομία του Μάντσεστερ δηλώνει ότι «κήρυξε PLATO» – τον εθνικό κωδικό που χρησιμοποιούν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ανταποκρίνονται σε «επιθετική τρομοκρατική επίθεση».
