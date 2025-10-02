Το Ισραήλ κατηγορεί τη Βρετανία για την επίθεση σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ
«Οι προφανείς και γενικευμένες αντισημιτικές και αντιισραηλινές προτροπές, καθώς και οι εκκλήσεις στήριξης της τρομοκρατίας, πρόσφατα έγιναν κοινό φαινόμενο στους δρόμους του Λονδίνου», είπε ο ισραηλινός ΥΠΕΞ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» έξω από μια Εβραϊκή συναγωγή του Μάντσεστερ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Λονδίνο, επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει την άνοδο του αντισημιτισμού στη χώρα.
«Το Ισραήλ συμμερίζεται την οδύνη της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας μετά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στο Μάντσεστερ. Όπως προειδοποίησα στον ΟΗΕ, η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία το μόνο που κάνει είναι να την τρέφει. Μόνο η ισχύς και η ενότητα μπορούν να τη νικήσουν», ανέφερε ο Νετανιάχου στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.
Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε «κατάπληκτος από τη φονική επίθεση» κοντά στη συναγωγή του Χίτον Παρκ, το πρωί «της ιερότερης ημέρας για τον εβραϊκό λαό, του Γιομ Κιπούρ».
«Πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια: οι προφανείς και γενικευμένες αντισημιτικές και αντιισραηλινές προτροπές, καθώς και οι εκκλήσεις στήριξης της τρομοκρατίας, πρόσφατα έγιναν κοινό φαινόμενο στους δρόμους του Λονδίνου, στις πόλεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στα πανεπιστήμιά του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Οι βρετανικές αρχές δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να εξαλείψουν αυτό το τοξικό κύμα αντισημιτισμού και μάλιστα του επέτρεψαν να επιμείνει», ισχυρίστηκε, διευκρινίζοντας ότι το Ισραήλ περιμένει «κάτι παραπάνω από λόγια εκ μέρους της κυβέρνησης του Στάρμερ».
Για τον ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, «η Βρετανία που επέλεξε τα τελευταία χρόνια, κατ’ επανάληψη, να δεχτεί τρομοκράτες, να τους προστατεύσει και να τους στηρίξει, έλαβε σήμερα μια βίαιη υπενθύμιση: εκείνοι που δίνουν εξουσία στην τρομοκρατία θα καταλήξουν να γίνουν θύματά της στην ίδια τους τη χώρα».
Η Βρετανία προκάλεσε την οργή του Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν αναγνώρισε επισήμως το παλαιστινιακό κράτος, όπως έκαναν και πολλές άλλες δυτικές χώρες.
As I warned at the UN: weakness in the face of terrorism only brings more terrorism. Only strength and unity can defeat it.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2025
I am appalled by the murderous attack near the Heaton Park Synagogue in Manchester on the morning of the holiest day for the Jewish people: Yom Kippur.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 2, 2025
My deepest condolences go to the families who have lost their loved ones,and I wish a swift and full recovery to the injured.…
