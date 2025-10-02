Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά - Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στην Κωνσταντινούπολη
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή
Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο με επίκεντρο στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή. Στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 18χλμ νότια του Μαρμαρά.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 16 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 2, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/TfZzVPB4sG
