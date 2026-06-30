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Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στις δυτικές ακτές του Μεξικού
Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στις δυτικές ακτές του Μεξικού
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (Servicio Sismológico Nacional, SSN).
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
🚨 Massive M6.0 Earthquake Hits Mexico - Today— Earthquake Alerts (@Earthquake2day) June 30, 2026
Magnitude: 6.0
Location: 75 km SSW of El Progreso, Mexico
Date: 2026-06-30 & Time: 12:45 PM (Local Time)#earthquake #seismic #breaking #alert #Mexico pic.twitter.com/AqnzmrTCpA
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