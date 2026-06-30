Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στις δυτικές ακτές του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Σεισμός

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στις δυτικές ακτές του Μεξικού

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα

Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ κοντά στις δυτικές ακτές του Μεξικού
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας (Servicio Sismológico Nacional, SSN).

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 5 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 116 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Γκουασάβε, στην πολιτεία Σιναλόα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης