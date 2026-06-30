Εισαγγελική έρευνα για κατάχρηση πόρων από ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γαλλία Le Monde Ευρωπαϊκά κονδύλια

Εισαγγελική έρευνα για κατάχρηση πόρων από ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έρευνες είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ευρωβουλευτές της πρώην πολιτικής ομάδας «Ταυτότητα και Δημοκρατία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Εισαγγελική έρευνα για κατάχρηση πόρων από ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Έρευνες είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ευρωβουλευτές της πρώην πολιτικής ομάδας «Ταυτότητα και Δημοκρατία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ανέφερε η ευρωπαϊκή εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της εφημερίδας Le Monde.

Στην ομάδα αυτή μετείχαν μέχρι πρόσφατα πολλά ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα, όπως ο Εθνικός Συναγερμός.

Η εισαγγελία «διεξάγει επί του παρόντος έρευνες στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της εν εξελίξει διερεύνησης μιας υπόθεσης που αφορά τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων από μια πρώην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 2019-24», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης