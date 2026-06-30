Εισαγγελική έρευνα για κατάχρηση πόρων από ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έρευνες είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ευρωβουλευτές της πρώην πολιτικής ομάδας «Ταυτότητα και Δημοκρατία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»