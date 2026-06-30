Δείτε βίντεο: Διασώστες βγάζουν ζωντανό 3χρονο παιδί από τα χαλάσματα μετά από 6 ημέρες στο Καράκας
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός Καράκας Διασώστες

Δείτε βίντεο: Διασώστες βγάζουν ζωντανό 3χρονο παιδί από τα χαλάσματα μετά από 6 ημέρες στο Καράκας

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία της Ιορδανίας καταγράφει τη δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού του παιδιού, το οποίο παρέμενε παγιδευμένο κάτω από τα συντρίμμια

Δείτε βίντεο: Διασώστες βγάζουν ζωντανό 3χρονο παιδί από τα χαλάσματα μετά από 6 ημέρες στο Καράκας
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Ένα μικρό αγόρι μόλις τριών ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτιρίου στο Καράκας, έξι ημέρες μετά τους καταστροφικούς δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία της Ιορδανίας καταγράφει τη δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού του παιδιού, το οποίο παρέμενε παγιδευμένο κάτω από τα συντρίμμια μέχρι τη στιγμή που οι διασώστες κατάφεραν να το προσεγγίσουν.

Στο βίντεο φαίνονται οι άνδρες των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίζουν με προσοχή το τρίχρονο παιδί και, μόλις το βγάζουν σώο από τα χαλάσματα, να ξεσπούν σε επευφημίες και χειροκροτήματα.

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Αμέσως μετά, το παιδί μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, τα ζωτικά σημεία του παιδιού ήταν καλά κατά τον απεγκλωβισμό του, γεγονός που ενίσχυσε τις ελπίδες των γιατρών για την πλήρη ανάρρωσή του.


Πάνω από 1.700 οι νεκροί

Η επιχείρηση διάσωσης αποτελεί μία από τις ελάχιστες ιστορίες ελπίδας μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα.

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Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό της κυβέρνησης, ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον ξεπεράσει τους 1.700, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες.
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