Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker γιατί γύρισε βίντεο να κάνει σεξ σε αγροτικό εν κινήσει
Φέρεται να έδωσε στη 42χρονη Ταϊλανδέζα 1.000 THB (περίπου 26 ευρώ) για να εμφανιστεί σε δύο βίντεο - Ακυρώθηκε η βίζα του και του απαγορεύτηκε μελλοντική είσοδος στη χώρα, από την οποία αναμένεται να απελαθεί
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με laotiantimes.com, το βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων προκάλεσε μεγάλη κατακραυγή και οδήγησε τις αρχές να αναλαβούν δράση.
Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κρατά τη γυναίκα από τη μέση από πίσω, ενώ αυτή κρατιέται από ένα σχοινί δεμένο στο πίσω μέρος του μαύρου οχήματος που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα.
@onestopcentre24
🇹🇭🚨 Phuket Viral Scandal! Seorang lelaki Rusia ditahan selepas video aksi lucah di belakang pikap di Phuket tular. 👉 Ditangkap di Lapangan Terbang Suvarnabhumi ketika cuba lari 👉 Wanita Thai mengaku dibayar RM130 (1,000 baht) 👉 Pemandu pikap juga berdepan tuduhan ⚖️ Hukuman: penjara hingga 1 tahun atau denda 20,000 baht! credit. mynews♬ original sound - Berita Viral - Berita Viral
Η αστυνομία μετανάστευσης συνέλαβε στο αεροδρόμιο Suvarnabhum τον 23χρονο Ρώσο, Georgii, στις 25 Σεπτεμβρίου, καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Βιετνάμ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην αστυνομία του Πουκέτ για να διωχθεί ποινικά.
Οι αρχές του Πουκέτ κατηγόρησαν τον Georgii για άσεμνες πράξεις σε δημόσιο χώρο και παραβίαση του νόμου περί εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο για την ανάρτηση άσεμνου περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Προχώρησαν σε ακύρωση της βίζας του καιτον έβαλαν στη μαύρη λίστα που του απαγορεύει μελλοντική είσοδο στη χώρα, από όπου θα τον απελάσουν μόλις ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.
Ο Georgii αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο φορούσαν εσώρουχα και ότι η πράξη ήταν σκηνοθετημένη αποκλειστικά για διαδικτυακό περιεχόμενο.
UPDATE: The Russian man, 23, who was arrested along with a 42-year-old Thai woman for sexual indecency behind the back of a pickup truck in Phuket said it was merely an act, not real sex, for social media content. #Thailand #Phuket #RussianThailand— Khaosod English (@KhaosodEnglish) September 27, 2025
he case of the Russian man… pic.twitter.com/iYnqKHOFTC
Παράλληλα, η 42χρονη Ταϊλανδέζα παραδέχτηκε ότι γνώρισε τον Georgii σε ένα τοπικό μπαρ, όπου εργάζεται και δέχτηκε 1.000 THB (περίπου 26 ευρώ) για να εμφανιστεί σε δύο βίντεο. Οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν για δημόσια ασελγεία και η υπόθεσή της θα παραπεμφθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Πουκέτ για ποινική δίωξη.
รวบคาสนามบิน! หนุ่มรัสเซียโชว์เซ็กซ์ท้ายรถกระบะ ถอนวีซ่า ขึ้นบัญชีห้ามเข้าไทย#รวบคาสนามบิน #ชายชาวรัสเซียhttps://t.co/xymkkKBfsW pic.twitter.com/hAT75odbas— Thaipost (@thaipost) September 25, 2025
Οι αρχές του Πουκέτ επιβεβαίωσαν ότι ο Georgii έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και παράγει τακτικά παρόμοια βίντεο με προκλητικό περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που τουρίστες στη Ταϊλάνδη επιχειρούν δημόσιες σεξουαλικές πράξεις. Το 2024, δύο επισκέπτες καταγράφηκαν σε βίντεο να συμμετέχουν σε σεξουαλική δραστηριότητα σε ένα «οικογενειακό» τμήμα της παραλίας της Πατάγια, προκαλώντας ανστάτωση και παρόμοιες εκκλήσεις για δράση.
Οι ντόπιοι λένε ότι το περιστατικό στο Πουκέτ απειλεί την εικόνα της χώρας ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα
Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος
Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr