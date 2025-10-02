Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker γιατί γύρισε βίντεο να κάνει σεξ σε αγροτικό εν κινήσει

Η 59χρονη Ρωσίδα,, οδηγός του αγροτικού οχήματος, είδε επίσης τη βίζα της να ανακαλείται, μπήκε στη μαύρη λίστα και θα απελαθεί μετά τη δικαστική διαδικασία.Οι αρχές του Πουκέτ επιβεβαίωσαν ότι ο Georgii έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και παράγει τακτικά παρόμοια βίντεο με προκλητικό περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο.Δεν είναι η πρώτη φορά που τουρίστες στη Ταϊλάνδη επιχειρούν δημόσιες σεξουαλικές πράξεις. Το 2024, δύο επισκέπτες καταγράφηκαν σε βίντεο να συμμετέχουν σε σεξουαλική δραστηριότητα σε ένα «οικογενειακό» τμήμα της παραλίας της Πατάγια, προκαλώντας ανστάτωση και παρόμοιες εκκλήσεις για δράση.Οι ντόπιοι λένε ότι το περιστατικό στο Πουκέτ απειλεί την εικόνα της χώρας ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.