Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker γιατί γύρισε βίντεο να κάνει σεξ σε αγροτικό εν κινήσει

ΚΟΣΜΟΣ
Φέρεται να έδωσε στη 42χρονη Ταϊλανδέζα  1.000 THB (περίπου 26 ευρώ) για να εμφανιστεί σε δύο βίντεο - Ακυρώθηκε η βίζα του και του απαγορεύτηκε μελλοντική είσοδος στη χώρα, από την οποία αναμένεται να απελαθεί

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Ταϊλάνδη μετά από ένα βίντεο που έγινε viral στις 24 Σεπτεμβρίου στα social media, στο οποίο φαίνεται ένας Ρώσος να κάνει σεξ με μία Ταιλανδέζα στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος που βρισκόταν εν κινήσει  στην επαρχία Πουκέτ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με  laotiantimes.com, το βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων προκάλεσε μεγάλη κατακραυγή και οδήγησε τις αρχές να αναλαβούν δράση.

Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κρατά τη γυναίκα από τη μέση από πίσω, ενώ αυτή κρατιέται από ένα σχοινί δεμένο στο πίσω μέρος του μαύρου οχήματος που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα.

🇹🇭🚨 Phuket Viral Scandal! Seorang lelaki Rusia ditahan selepas video aksi lucah di belakang pikap di Phuket tular. 👉 Ditangkap di Lapangan Terbang Suvarnabhumi ketika cuba lari 👉 Wanita Thai mengaku dibayar RM130 (1,000 baht) 👉 Pemandu pikap juga berdepan tuduhan ⚖️ Hukuman: penjara hingga 1 tahun atau denda 20,000 baht! credit. mynews

Η αστυνομία μετανάστευσης συνέλαβε στο αεροδρόμιο Suvarnabhum τον 23χρονο Ρώσο, Georgii, στις 25 Σεπτεμβρίου, καθώς προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Βιετνάμ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην αστυνομία του Πουκέτ για να διωχθεί ποινικά.

Οι αρχές του Πουκέτ κατηγόρησαν τον Georgii για άσεμνες πράξεις σε δημόσιο χώρο και παραβίαση του νόμου περί εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο για την ανάρτηση άσεμνου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Προχώρησαν σε ακύρωση της βίζας του καιτον έβαλαν στη μαύρη λίστα που του απαγορεύει μελλοντική είσοδο στη χώρα, από όπου θα τον απελάσουν μόλις ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Ο Georgii αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο φορούσαν εσώρουχα και ότι η πράξη ήταν σκηνοθετημένη αποκλειστικά για διαδικτυακό περιεχόμενο.



Παράλληλα, η 42χρονη Ταϊλανδέζα παραδέχτηκε ότι γνώρισε τον Georgii σε ένα τοπικό μπαρ, όπου εργάζεται και δέχτηκε 1.000 THB (περίπου 26 ευρώ) για να εμφανιστεί σε δύο βίντεο. Οι εισαγγελείς την κατηγόρησαν για δημόσια ασελγεία και η υπόθεσή της θα παραπεμφθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Πουκέτ για ποινική δίωξη.

Η 59χρονη Ρωσίδα, Dina, οδηγός του αγροτικού οχήματος, είδε επίσης τη βίζα της να ανακαλείται, μπήκε στη μαύρη λίστα και θα απελαθεί μετά τη δικαστική διαδικασία.



Οι αρχές του Πουκέτ επιβεβαίωσαν ότι ο Georgii έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και παράγει τακτικά παρόμοια βίντεο με προκλητικό περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τουρίστες στη Ταϊλάνδη επιχειρούν δημόσιες σεξουαλικές πράξεις. Το 2024, δύο επισκέπτες καταγράφηκαν σε βίντεο να συμμετέχουν σε σεξουαλική δραστηριότητα σε ένα «οικογενειακό» τμήμα της παραλίας της Πατάγια, προκαλώντας ανστάτωση και παρόμοιες εκκλήσεις για δράση.

Οι ντόπιοι λένε ότι το περιστατικό στο Πουκέτ απειλεί την εικόνα της χώρας ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού.

