Η Σλοβακία πέρασε τροπολογία «οδοστρωτήρα» για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+

Τα φύλα είναι δύο, περιορισμοί στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια μεταξύ των νόμων - Ο Ρόμπερτ Φίτσο, χαρακτήρισε την συνταγματική αλλαγή ως «φράγμα ενάντια στον προοδευτισμό» - Ανησυχίες για τη θέση της Σλοβακίας στην ΕΕ και αρνητικές αντιδράσεις