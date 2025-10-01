ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για φωτιά στις Μαλάδες στην Κρήτη – Ήχησε το 112

Η Ευρώπη στη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει η Δανή πρωθυπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
Δανία Πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν

Η Ευρώπη στη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει η Δανή πρωθυπουργός

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εισβολές drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, σημείωσε ότι τάσσεται γενικά υπέρ της κατάρριψής τους

Η Ευρώπη στη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει η Δανή πρωθυπουργός
8 ΣΧΟΛΙΑ
Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση ασφαλείας από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να αποτελεί βασικό παράγοντα κλιμάκωσης της έντασης.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Όταν εξετάζω την εικόνα της Ευρώπης σήμερα, θεωρώ ότι βρισκόμαστε στη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη στιγμή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – όχι μετά τον Ψυχρό Πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εισβολές drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η Φρεντέρικσεν σημείωσε ότι τάσσεται γενικά υπέρ της κατάρριψής τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «αυτό πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο».

Η πρωθυπουργός της Δανίας μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στον χώρο της συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη, τόνισε ότι το κύριο καθήκον των ηγετών είναι να «συζητήσουν θέματα ασφάλειας και αποτροπής, συμπεριλαμβανομένων των drones, και να βοηθήσουν την Ουκρανία» με παράλληλη συζήτηση για τη μετανάστευση.

Υποστήριξε επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα δάνειο αποζημίωσης για την Ουκρανία, το οποίο θα εξασφαλιστεί με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Ελπίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν τώρα ότι υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος, και τη μια μέρα είναι η Πολωνία, την άλλη μέρα είναι η Δανία, και την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα είναι κάπου αλλού όπου θα δούμε σαμποτάζ ή θα δούμε drones να πετούν» συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε ολόκληρη την οικογένεια στην Άνοιξη για τα νοίκια - Συνελήφθη ο γιος του

Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα - Απόλαυσε γυμνή τη θέα από το μπαλκόνι της
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης