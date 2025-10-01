Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Η Ευρώπη στη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει η Δανή πρωθυπουργός
Απαντώντας σε ερώτηση για τις εισβολές drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, σημείωσε ότι τάσσεται γενικά υπέρ της κατάρριψής τους
Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση ασφαλείας από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να αποτελεί βασικό παράγοντα κλιμάκωσης της έντασης.
«Πιστεύω ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Όταν εξετάζω την εικόνα της Ευρώπης σήμερα, θεωρώ ότι βρισκόμαστε στη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη στιγμή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – όχι μετά τον Ψυχρό Πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Απαντώντας σε ερώτηση για τις εισβολές drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η Φρεντέρικσεν σημείωσε ότι τάσσεται γενικά υπέρ της κατάρριψής τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «αυτό πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο».
Η πρωθυπουργός της Δανίας μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στον χώρο της συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη, τόνισε ότι το κύριο καθήκον των ηγετών είναι να «συζητήσουν θέματα ασφάλειας και αποτροπής, συμπεριλαμβανομένων των drones, και να βοηθήσουν την Ουκρανία» με παράλληλη συζήτηση για τη μετανάστευση.
Υποστήριξε επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα δάνειο αποζημίωσης για την Ουκρανία, το οποίο θα εξασφαλιστεί με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.
«Ελπίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν τώρα ότι υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος, και τη μια μέρα είναι η Πολωνία, την άλλη μέρα είναι η Δανία, και την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα είναι κάπου αλλού όπου θα δούμε σαμποτάζ ή θα δούμε drones να πετούν» συμπλήρωσε.
