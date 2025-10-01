Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Πυρκαγιά στο αεροδρόμιο Χίθροου: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε πάρκινγκ στο Terminal 3, δείτε βίντεο
Πυρκαγιά στο αεροδρόμιο Χίθροου: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε πάρκινγκ στο Terminal 3, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και 25 πυροσβέστες – Για μεμονωμένο περιστατικό μιλά το αεροδρόμιο
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (1.10.2025) στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο πολυώροφο πάρκινγκ του Terminal 3.
Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες. Βίντεο δείχνουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το πάρκινγκ.
Οι αρχές δέχθηκαν οκτώ τηλεφωνήματα για το περιστατικό. Το πρώτο έγινε στις 9:03 το πρωί (τοπική ώρα, 11:03 ώρα Ελλάδος). Αμέσως ενεργοποιήθηκαν δυνάμεις από Χίθροου, Χέις και Φέλθαμ.
Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Τμήμα της Μ4, στο ρεύμα εξόδου από αεροδρόμιο, έκλεισε, ενώ έγινε εκτροπή δρομολογίων. Η φωτιά προκάλεσε συμφόρηση στους δρόμους, ενώ αρκετά λεωφορεία αναγκάστηκαν να σταματήσουν πριν το αεροδρόμιο. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό.
Car fire Heathrow Terminal 3 car park, another car fire 🔥 pic.twitter.com/GCcbtqdftQ— micky 🇮🇪🇬🇧 (@m2odo) October 1, 2025
Reports are it’s an electric car 🤦♂️ pic.twitter.com/krYQlh2Ulh— UberMan (@Uberman_ldn) October 1, 2025
