Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ: Το σχέδιο του Τραμπ ισοδυναμεί με συνταγή για ανάφλεξη της περιοχής

Το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο Τραμπ στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, η οποία ενημέρωσε πως θα το μελετήσει προσεκτικά