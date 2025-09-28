Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Τραμπ: Υπάρχει πραγματική ευκαιρία για κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή - Πιθανή συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ημέρες
Τραμπ: Υπάρχει πραγματική ευκαιρία για κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή - Πιθανή συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ημέρες
«Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά -Θα το πετύχουμε», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την Κυριακή ότι υπάρχει «μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή» χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες.
«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων.
Δηλώσεις Τραμπ στο Axios
Όπως σημειώνει το Axioς, σε εξέλιξη είναι η πιο σημαντική μέχρι σήμερα προσπάθεια να δοθεί τέλος στον πόλεμο, στον οποίο έχουν σκοτωθεί πάνω από 66.000 Παλαιστίνιοι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.
«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία για αυτό, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο».
«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Νετανιάχου.
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το σχέδιο δεν στοχεύει μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και στο άνοιγμα του δρόμου για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη. «Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή», είπε. «Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».
Σύμφωνα με τον Ραβίντ στο Channel 12, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία στη συνάντηση της Δευτέρας και να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα ή την επόμενη.
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων.
Δηλώσεις Τραμπ στο Axios
Όπως σημειώνει το Axioς, σε εξέλιξη είναι η πιο σημαντική μέχρι σήμερα προσπάθεια να δοθεί τέλος στον πόλεμο, στον οποίο έχουν σκοτωθεί πάνω από 66.000 Παλαιστίνιοι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.
«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία για αυτό, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο».
«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Νετανιάχου.
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το σχέδιο δεν στοχεύει μόνο στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αλλά και στο άνοιγμα του δρόμου για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρήνη. «Αν το πετύχουμε, θα είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τη Μέση Ανατολή», είπε. «Θα είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».
Σύμφωνα με τον Ραβίντ στο Channel 12, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία στη συνάντηση της Δευτέρας και να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα ή την επόμενη.
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα