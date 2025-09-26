Αντιδρά η τουρκική αντιπολίτευση για τη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ: «Έδωσε τα πάντα και δεν πήρε τίποτα»

Ο Οζγκιούρ Οζέλ ανέφερε ότι «όλες οι συμφωνίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Τραμπ» - Είπε ότι αν ο Αμερικανός πρόεδρος του επαινούσε τόσο, θα ήθελε να ανοίξει η γη να τον καταπιεί