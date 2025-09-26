Αντιδρά η τουρκική αντιπολίτευση για τη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ: «Έδωσε τα πάντα και δεν πήρε τίποτα»
Αντιδρά η τουρκική αντιπολίτευση για τη συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ: «Έδωσε τα πάντα και δεν πήρε τίποτα»
Ο Οζγκιούρ Οζέλ ανέφερε ότι «όλες οι συμφωνίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Τραμπ» - Είπε ότι αν ο Αμερικανός πρόεδρος του επαινούσε τόσο, θα ήθελε να ανοίξει η γη να τον καταπιεί
Οργισμένη είναι η αντίδραση της τουρκικής αντιπολίτευσης για την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ να κάνει λόγο για ντροπιαστικέ παραχωρήσεις χωρίς αντάλλαγμα.
Ο Οζέλ τόνισε ότι αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον επαινούσε τόσο πολύ, θα ήθελε «να ανοίξει η γη να τον καταπιεί». «Αν αυτός ο άνθρωπος που είναι τόσο συμφεροντολόγος και εκμεταλλεύεται την Τουρκία για τα δικά του συμφέροντα, εξυμνήσει τον Ερντογάν, τότε είναι σαν να ακούμε μια από τις μεγαλύτερες προσβολές», πρόσθεσε.
Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Ερντογάν έδωσε τα πάντα και δεν πήρε τίποτα, από παραγγελίες Boeing μέχρι συνεργασίες για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σπάνιες γαίες, πυρηνική ενέργεια και Σχολή της Χάλκης, ενώ σημείωσε ότι η Τουρκία, από στρατηγικός σύμμαχος μετατράπηκε σε πελάτης και ότι ο Ερντογάν κέρδισε μόνο νομιμοποίηση από έναν αμφιλεγόμενο πρόεδρο.
Επίσης, ο Οζέλ επέκρινε τον Ερντογάν επειδή δεν συζητήθηκε το παλαιστινιακό ζήτημα. «Ο Ερντογάν δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει για τη Γάζα, το πιο κρίσιμο και βασικό ζήτημα της περιοχής», ανέφερε.
«Η Τουρκία δεν είναι πλέον στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Έχει γίνει πελάτης του Τραμπ, και αυτή η επίσκεψη ήταν μια επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Η Τουρκία ήταν αυτή που έκανε παραχωρήσεις, ενώ οι ΗΠΑ έμειναν με τα όσα ήθελαν, χωρίς να προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα - Δείτε βίντεο
Σε κελί 9 τετραγωνικών αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί – Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα
Σε πιθανή μόλυνση από στρεπτόκοκκο οφείλεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή ο θάνατος της Μαρίσσας Λεμού
Ο Οζέλ τόνισε ότι αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον επαινούσε τόσο πολύ, θα ήθελε «να ανοίξει η γη να τον καταπιεί». «Αν αυτός ο άνθρωπος που είναι τόσο συμφεροντολόγος και εκμεταλλεύεται την Τουρκία για τα δικά του συμφέροντα, εξυμνήσει τον Ερντογάν, τότε είναι σαν να ακούμε μια από τις μεγαλύτερες προσβολές», πρόσθεσε.
Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Ερντογάν έδωσε τα πάντα και δεν πήρε τίποτα, από παραγγελίες Boeing μέχρι συνεργασίες για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σπάνιες γαίες, πυρηνική ενέργεια και Σχολή της Χάλκης, ενώ σημείωσε ότι η Τουρκία, από στρατηγικός σύμμαχος μετατράπηκε σε πελάτης και ότι ο Ερντογάν κέρδισε μόνο νομιμοποίηση από έναν αμφιλεγόμενο πρόεδρο.
Επίσης, ο Οζέλ επέκρινε τον Ερντογάν επειδή δεν συζητήθηκε το παλαιστινιακό ζήτημα. «Ο Ερντογάν δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει για τη Γάζα, το πιο κρίσιμο και βασικό ζήτημα της περιοχής», ανέφερε.
«Η Τουρκία δεν είναι πλέον στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Έχει γίνει πελάτης του Τραμπ, και αυτή η επίσκεψη ήταν μια επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Η Τουρκία ήταν αυτή που έκανε παραχωρήσεις, ενώ οι ΗΠΑ έμειναν με τα όσα ήθελαν, χωρίς να προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα - Δείτε βίντεο
Σε κελί 9 τετραγωνικών αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί – Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα
Σε πιθανή μόλυνση από στρεπτόκοκκο οφείλεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή ο θάνατος της Μαρίσσας Λεμού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα