Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία καζάν-καζάν με τους γείτονες

Η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία όσον αφορά τα δικαιώματα ή την κυριαρχία οποιουδήποτε - Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη σχέση με την Αίγυπτο, είπε ο Τούρκος πρόεδρος για ένα πιθανό νέο σύμφωνο τύπου Λιβύης με το Κάιρο