H Turkish Airlines έκλεισε μετά τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν το mega deal των $22 δισ. με την Boeing για 225 αεροσκάφη
Στην παραγγελία περιλαμβάνονται 50+25 αεροπλάνα 787 Dreamliner, με παραδόσεις την περίοδο 2029–2034
Η Turkish Airlines προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες της, με έως και 225 αεροσκάφη από τη Boeing, σε συμφωνία που ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση στο χρηματιστήριο, η Turkish Airlines θα προμηθευτεί 50 αεροσκάφη 787 Dreamliner, με επιπλέον 25 σε option, με παραδόσεις προγραμματισμένες για την περίοδο 2029–2034.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τη Boeing για 150 αεροσκάφη στενής ατράκτου (100 σε σταθερή παραγγελία και 50 σε option) των τύπων 737 Max 8 και Max 10. Η τελική συμφωνία ωστόσο εξαρτάται από το συμβόλαιο με την CFM International Inc. για την προμήθεια κινητήρων.
Για τα widebody 787, η Turkish Airlines βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με τη Rolls-Royce Holdings PLC και τη General Electric Co. για την αγορά κινητήρων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης.
νΟι συμφωνίες για αεροσκάφη έχουν γίνει σημείο αναφοράς στις συναντήσεις του Προέδρου Τραμπ με ξένους ηγέτες. Τους τελευταίους μήνες έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες παραγγελίες, από την British Airways μέχρι το Qatar, που υπέγραψε τη μεγαλύτερη παραγγελία widebody αεροσκαφών στην ιστορία της Boeing.
Η νέα τουρκική συμφωνία ενισχύει το προφίλ του ως «deal maker» και παράλληλα εξυπηρετεί τον στόχο του να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ. Για τον Ερντογάν, το deal προσφέρει βήμα προσέγγισης με την Ουάσιγκτον, σε μία περίοδο όπου η ένταση για τα F-35 της Lockheed Martin είχε επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο χωρών.
Το κόστος και οι φιλοδοξίες της Turkish Airlines
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ishka Ltd., η αξία της παραγγελίας ενδέχεται να ξεπεράσει τα 22 δισ. δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τις τυπικές εκπτώσεις του κλάδου.
Η Turkish Airlines, που στοχεύει να σχεδόν διπλασιάσει τον στόλο της μέσα στην επόμενη δεκαετία και να αναδείξει την Κωνσταντινούπολη σε παγκόσμιο κόμβο αερομεταφορών, είχε ήδη παραγγείλει το 2023 έως και 230 αεροσκάφη από την Airbus SE.
Ο Ερντογάν έχει θέσει ως στόχο μια ισχυρή εθνική αεροπορική εταιρεία που θα στηρίξει τη διεθνή εικόνα της Τουρκίας και την οικονομία των 1,4 τρισ. δολαρίων. Σήμερα, η Turkish Airlines δηλώνει ότι πετά σε περισσότερες χώρες από κάθε άλλο αερομεταφορέα, αξιοποιώντας το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ως βασικό κόμβο.
Boeing lands an order for as many as 225 aircraft from Turkish Airlines, 50 of them firm commitments, in another win for the US planemaker thanks to help from President Trump https://t.co/zZYgezeHCJ— Bloomberg (@business) September 26, 2025
Ο ρόλος του Τραμπ στις συμφωνίες
Πηγή: newmoney.gr
