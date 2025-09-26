Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί πως θα αποκλείσει τον ΔΟΑΕ από τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις αν επανέλθουν οι κυρώσεις

Το πακέτο κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν αναμένεται να επιβληθεί εκ νέου στις 03:00 ώρα Ελλάδας αύριο, Σάββατο, καθώς η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015