Τραμπ: Πλησιάζουμε ακόμα και σε ειρήνη για τη Γάζα, δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Νετανιάχου να δεχθεί το σχέδιο Τραμπ το οποίο δεν απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας ως όρους για τον τερματισμό του πολέμου