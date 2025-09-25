Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο
«Αν έχουμε όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ, τότε θα τα χρησιμοποιήσουμε» λέει στο Axios και δηλώνει έτοιμος να αποχωρήσει σε περίπτωση εκεχειρίας
Μήνυμα στη Ρωσία ότι θα πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο «διαφορετικά οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο» έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, λέγοντας στο Axios ότι «αν έχουμε όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ, τότε θα τα χρησιμοποιήσουμε».
Όπως είπε, επίσης, «ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το "πράσινο φως" για χτυπήματα στη Ρωσία αν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίσουν να στοχεύουν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας»
Στην ίδια συνέντευξη που ολόκληρη θα μεταδοθεί την Παρασκευή, ο Ζελένσκι λέει ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί της χώρας του σε καιρό ειρήνης δεσμευόμενος να ζητήσει από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να οργανώσει εκλογές σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία.
«Ο στόχος μου είναι να τελειώσει ο πόλεμος», όχι να συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου» είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνοντας «έτοιμος» να παραιτηθεί αν τελειώσει ο πόλεμος.
Ερωτηθείς, δε, στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ για το Κίεβο, αν θα δεσμευόταν να προχωρήσει στις εκλογές σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία διάρκειας πολλών μηνών, απάντησε «ναι».
Στο ίδιο πλαίσιο ισχυρίστηκε πως είπε στον στον Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχαν την Τρίτη, ότι αν υπάρξει εκεχειρία, «μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα και μπορώ να δώσω αυτό το μήνυμα στο κοινοβούλιο».
Ο ίδιος σημείωσε ότι κατανοεί πως ο λαός μπορεί να θέλει «έναν ηγέτη με... νέα εντολή» για να λάβει τις σημαντικές αποφάσεις που απαιτούνται για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης και συμπλήρωσε ότι «κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, πιστεύω ότι η ασφάλεια μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθούν εκλογές. Μπορεί να γίνει».
