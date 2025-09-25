Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
«Το Ισραήλ ξεπέρασε τα όρια» είπε η Μελόνι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Επίθεση και στη Ρωσία
«Το Ισραήλ ξεπέρασε τα όρια» είπε η Μελόνι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Επίθεση και στη Ρωσία
Προανήγγειλε ότι η Ιταλία θα ψηφίσει θετικά για τις κυρώσεις που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ισραήλ
Επίθεση στη Ρωσία και κριτική στο Ισραήλ ήταν τα δύο βασικά σημεία της ομιλίας της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτια Μελόνι, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Αρχικά για τη Ρωσία είπε ότι «καταπάτησε εσκεμμένα το άρθρο 2 του Καταστατικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζοντας την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα ενός κυρίαρχου κράτους, με την βούληση να προσαρτήσει εδάφη του».
Παράλληλα πρόσθεσε ότι η Μόσχα «μέχρι σήμερα δεν δείχνει διατεθειμένη να λάβει υπόψη της σοβαρά καμία έκκληση να καθίσει στο τραπέζι της ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης» και ότι «το βαθύ αυτό τραύμα που προκλήθηκε στο διεθνές δίκαιο, δημιούργησε αποσταθεροποιητικές συνέπειες οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα του συγκεκριμένου πολέμου».
Όσον αφορά το Ισραήλ, αν και καταδίκασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμά, κατηγόρησε το Τελ Αβίβ ότι με την αντίδρασή του «ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας».
«Μια επιλογή την οποία η Ιταλία χαρακτήρισε επανειλημμένα απαράδεκτη και που θα οδηγήσει στην θετική μας ψήφο σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις κυρώσεις που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ισραήλ», σημείωσε η Μελόνι.
Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης κάλεσε το Ισραήλ «να βγει από την παγίδα του πολέμου αυτού». «Πρέπει να το κάνει για την ιστορία του εβραϊκού λαού, για την δημοκρατία του, για τους αθώους, για τις οικουμενικές αξίες του ελεύθερου κόσμου του οποίου είναι μέρος», είπε χαρακτηριστικά.
Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις προτάσεις που ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε τις τελευταίες ώρες με τις αραβικές χώρες» και δήλωσε «έτοιμη να προσφέρει, φυσικά, την βοήθειά της».
Αρχικά για τη Ρωσία είπε ότι «καταπάτησε εσκεμμένα το άρθρο 2 του Καταστατικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παραβιάζοντας την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα ενός κυρίαρχου κράτους, με την βούληση να προσαρτήσει εδάφη του».
Παράλληλα πρόσθεσε ότι η Μόσχα «μέχρι σήμερα δεν δείχνει διατεθειμένη να λάβει υπόψη της σοβαρά καμία έκκληση να καθίσει στο τραπέζι της ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης» και ότι «το βαθύ αυτό τραύμα που προκλήθηκε στο διεθνές δίκαιο, δημιούργησε αποσταθεροποιητικές συνέπειες οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα του συγκεκριμένου πολέμου».
È forse il discorso più duro su Israele mai pronunciato da Giorgia Meloni. L’occasione è il suo intervento all’assemblea generale delle Nazioni Unite.#meloni #italia #onu pic.twitter.com/FDP48ETCU9— Repubblica (@repubblica) September 25, 2025
Όσον αφορά το Ισραήλ, αν και καταδίκασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμά, κατηγόρησε το Τελ Αβίβ ότι με την αντίδρασή του «ξεπέρασε τα όρια της αρχής της αναλογικότητας».
«Μια επιλογή την οποία η Ιταλία χαρακτήρισε επανειλημμένα απαράδεκτη και που θα οδηγήσει στην θετική μας ψήφο σε ό,τι αφορά ορισμένες από τις κυρώσεις που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ισραήλ», σημείωσε η Μελόνι.
Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης κάλεσε το Ισραήλ «να βγει από την παγίδα του πολέμου αυτού». «Πρέπει να το κάνει για την ιστορία του εβραϊκού λαού, για την δημοκρατία του, για τους αθώους, για τις οικουμενικές αξίες του ελεύθερου κόσμου του οποίου είναι μέρος», είπε χαρακτηριστικά.
Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις προτάσεις που ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε τις τελευταίες ώρες με τις αραβικές χώρες» και δήλωσε «έτοιμη να προσφέρει, φυσικά, την βοήθειά της».
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε
Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε
Βίντεο που κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού στο Blue Star Chios εξετάζεται από τις Αρχές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα