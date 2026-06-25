Ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο και η Ελβετία με 38 βαθμούς Κελσίου

Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί εκείνη την εποχή στην ίδια πόλη, τη Βασιλεία