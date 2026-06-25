Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο και η Ελβετία με 38 βαθμούς Κελσίου
Ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο και η Ελβετία με 38 βαθμούς Κελσίου
Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί εκείνη την εποχή στην ίδια πόλη, τη Βασιλεία
Η Ελβετία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται σήμερα στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας MétéoSuisse, η θερμοκρασία των 37 βαθμών Κελσίου ξεπεράστηκε για πρώτη φορά στην Ελβετία κατά τη διάρκεια ενός μήνα Ιουνίου.
Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί εκείνη την εποχή στην ίδια πόλη, τη Βασιλεία, κοντά στα σύνορα Γερμανίας και Γαλλίας.
Στον ελβετικό βορρά, αυτό το ρεκόρ καταρρίφθηκε σήμερα σε συνολικά έξι σταθμούς.
Ένα σφοδρό κύμα ζέστης πλήττει εδώ και ημέρες την Ελβετία, όπως την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Γραφείο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (MétéoSuisse), το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο νότιο.
«Η λήξη του επεισοδίου καύσωνα διαφαίνεται με μεγάλη πιθανότητα. Προτού φθάσουμε εκεί, πρέπει εντούτοις να ξεπεραστεί ένα τελευταίο εμπόδιο αυτό το Σαββατοκύριακο», προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία.
Στο πιο πρόσφατο δελτίο που εξέδωσε, η MeteoSuisse έθεσε τη μισή χώρα σε συναγερμό 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα, ήτοι «μεγάλος κίνδυνος») λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ιδίως στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της χώρας.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας MétéoSuisse, η θερμοκρασία των 37 βαθμών Κελσίου ξεπεράστηκε για πρώτη φορά στην Ελβετία κατά τη διάρκεια ενός μήνα Ιουνίου.
Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου που είχαν καταγραφεί εκείνη την εποχή στην ίδια πόλη, τη Βασιλεία, κοντά στα σύνορα Γερμανίας και Γαλλίας.
Στον ελβετικό βορρά, αυτό το ρεκόρ καταρρίφθηκε σήμερα σε συνολικά έξι σταθμούς.
🇨🇭 Switzerland just recorded its hottest June day ever at 38 degrees— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026
Somehow on brand for a week where everything that was supposed to be cool and controlled ran several degrees hotter than anyone planned for.
Source: Insider Paper / Writer: Oliver pic.twitter.com/AfadwXGnTp
Ένα σφοδρό κύμα ζέστης πλήττει εδώ και ημέρες την Ελβετία, όπως την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Γραφείο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (MétéoSuisse), το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο νότιο.
«Η λήξη του επεισοδίου καύσωνα διαφαίνεται με μεγάλη πιθανότητα. Προτού φθάσουμε εκεί, πρέπει εντούτοις να ξεπεραστεί ένα τελευταίο εμπόδιο αυτό το Σαββατοκύριακο», προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία.
Στο πιο πρόσφατο δελτίο που εξέδωσε, η MeteoSuisse έθεσε τη μισή χώρα σε συναγερμό 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα, ήτοι «μεγάλος κίνδυνος») λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ιδίως στο βόρειο και το δυτικό τμήμα της χώρας.
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