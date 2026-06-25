Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών μιλούν για την επιτυχία τους και τα όνειρα που ακολουθούν: «Δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων»
Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών μιλούν για την επιτυχία τους και τα όνειρα που ακολουθούν: «Δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων»
Κοινός παρονομαστής στις μαρτυρίες τους είναι η μεθοδικότητα, η πίστη στις δυνάμεις τους και η στήριξη από οικογένεια και εκπαιδευτικούς
Οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ανέδειξαν δεκάδες μαθητές που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα επιμονής, σωστής προετοιμασίας και ξεκάθαρων στόχων. Από τη Ρόδο και τη Λέσβο μέχρι την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, οι αριστούχοι των εξετάσεων μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τα όνειρα που πλέον βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίησή τους.
Κοινός παρονομαστής στις μαρτυρίες τους είναι η μεθοδικότητα, η πίστη στις δυνάμεις τους και η στήριξη από οικογένεια και εκπαιδευτικούς. Παρά το άγχος και τις απαιτήσεις της χρονιάς, οι περισσότεροι τονίζουν ότι η ισορροπία στην καθημερινότητα, η αγάπη για το αντικείμενο που επέλεξαν και η προσήλωση στον στόχο ήταν τα στοιχεία που τους οδήγησαν στις υψηλές βαθμολογίες και στην εκπλήρωση των ακαδημαϊκών τους φιλοδοξιών.
Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα αρίστευσε στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και συγκεντρώνοντας 19.780 μόρια. «Περίμενα πως έχω γράψει καλά αλλά δεν περίμενα αυτόν το βαθμό. Το σχολείο μας προετοίμασε κατάλληλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό», είπε η Ιωάννα στο onlarissa.gr.
Επιπλέον τόνισε ότι το συστηματικό διάβασμα και η προετοιμασία για τις εξετάσεις είναι απόρροια πολλών ετών και όχι μόνο μιας σχολικής χρονιάς. Ακολούθως περιγράφοντας συνοπτικά την καθημερινότητά της στη διάρκεια της πολύμηνης προετοιμασίας των εξετάσεων ανάφερε ότι: «Σίγουρα βοηθάει το συστημικό διάβασμα, αλλά το Σάββατο χρειάζεσαι μια έξοδο και να συναναστρέφεσαι με φίλους».
Μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε η Μαρία - Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια, σύμφωνα με το rodiaki.gr. «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, διότι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων», ανέφερε. «Νιώθω διπλά υπερήφανη, καθώς κατάφερα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή και να πετύχω τον στόχο μου στηριζόμενη στις δικές μου δυνάμεις και στα εφόδια του σχολείου μου», δήλωσε.
Η αριστούχος μαθήτρια ευχαρίστησε θερμά τους καθηγητές της για τη στήριξη και την καθοδήγηση που της παρείχαν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της, επισημαίνοντας ότι συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους γονείς της, τη γιαγιά της και τον νονό της για την αγάπη και τη διαρκή υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.
Η Ανθή Τσικουδή, με στόχο επίσης την Ιατρική Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσε 19.080 μόρια – «στη Χημεία πήρα 20, στη Βιολογία 19,7, στη Φυσική 19,4 και στην Έκθεση 16,3». Φοίτησε στο Ανατόλια με τιμητική υποτροφία λόγω βαθμών από το γυμνάσιο, από τότε που έδωσε τις εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ τη διατήρησε έως και την ολοκλήρωση του λυκείου. Για την Ανθή, η προετοιμασία των Πανελλαδικών κράτησε δύο χρόνια αν και η ίδια το πήρε πιο σοβαρά, στην αρχή της γ’ λυκείου. «Τότε, δεν είχα και την καλύτερη ψυχολογία, μου βγήκε το πολύ άγχος. Σκεφτόμουν πόσο σημαντικοί είναι οι βαθμοί, πόση προσπάθεια θα έπρεπε να καταβάλω. Ξεκίνησα να δουλεύω πιο σκληρά και κατάλαβα ότι εκτός από το διάβασμα, ο ψυχολογικός παράγοντας ήταν καθοριστικός», αρχίζει να λέει.
Πιο σημαντική περίοδο της προετοιμασίας της, τοποθετεί την περίοδο των Χριστουγέννων. «Τότε έχει βγει το 75% περίπου της ύλης, είναι σαν ένα ‘μαξιλάρι’ που σε βοηθά να τα μαζέψεις όλα και να το πιάσεις από την αρχή. Κι αυτό αξιοποιείς στη μελέτη σου». Αγχωμένη στην αρχή, δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το χρόνο της αλλά και το διάβασμά της. Η σωστή οργάνωση, τη βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της. «Τα σαββατοκύριακα, διάβαζα 4 ώρες το πρωί και 4 το απόγευμα. Είχα ένα πρόγραμμα – ήξερα τί θα κάνω και πότε. Είχα μία σειρά. Κι αυτό το πρόγραμμα με βοήθησε να αποβάλω το άγχος».
Κοινός παρονομαστής στις μαρτυρίες τους είναι η μεθοδικότητα, η πίστη στις δυνάμεις τους και η στήριξη από οικογένεια και εκπαιδευτικούς. Παρά το άγχος και τις απαιτήσεις της χρονιάς, οι περισσότεροι τονίζουν ότι η ισορροπία στην καθημερινότητα, η αγάπη για το αντικείμενο που επέλεξαν και η προσήλωση στον στόχο ήταν τα στοιχεία που τους οδήγησαν στις υψηλές βαθμολογίες και στην εκπλήρωση των ακαδημαϊκών τους φιλοδοξιών.
Η Ιωάννα Παπακώστα από τη Λάρισα αρίστευσε στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και συγκεντρώνοντας 19.780 μόρια. «Περίμενα πως έχω γράψει καλά αλλά δεν περίμενα αυτόν το βαθμό. Το σχολείο μας προετοίμασε κατάλληλα και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό», είπε η Ιωάννα στο onlarissa.gr.
Επιπλέον τόνισε ότι το συστηματικό διάβασμα και η προετοιμασία για τις εξετάσεις είναι απόρροια πολλών ετών και όχι μόνο μιας σχολικής χρονιάς. Ακολούθως περιγράφοντας συνοπτικά την καθημερινότητά της στη διάρκεια της πολύμηνης προετοιμασίας των εξετάσεων ανάφερε ότι: «Σίγουρα βοηθάει το συστημικό διάβασμα, αλλά το Σάββατο χρειάζεσαι μια έξοδο και να συναναστρέφεσαι με φίλους».
Μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε η Μαρία - Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια, σύμφωνα με το rodiaki.gr. «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, διότι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων», ανέφερε. «Νιώθω διπλά υπερήφανη, καθώς κατάφερα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή και να πετύχω τον στόχο μου στηριζόμενη στις δικές μου δυνάμεις και στα εφόδια του σχολείου μου», δήλωσε.
Η αριστούχος μαθήτρια ευχαρίστησε θερμά τους καθηγητές της για τη στήριξη και την καθοδήγηση που της παρείχαν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της, επισημαίνοντας ότι συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους γονείς της, τη γιαγιά της και τον νονό της για την αγάπη και τη διαρκή υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.
Η Ανθή Τσικουδή, με στόχο επίσης την Ιατρική Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσε 19.080 μόρια – «στη Χημεία πήρα 20, στη Βιολογία 19,7, στη Φυσική 19,4 και στην Έκθεση 16,3». Φοίτησε στο Ανατόλια με τιμητική υποτροφία λόγω βαθμών από το γυμνάσιο, από τότε που έδωσε τις εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ τη διατήρησε έως και την ολοκλήρωση του λυκείου. Για την Ανθή, η προετοιμασία των Πανελλαδικών κράτησε δύο χρόνια αν και η ίδια το πήρε πιο σοβαρά, στην αρχή της γ’ λυκείου. «Τότε, δεν είχα και την καλύτερη ψυχολογία, μου βγήκε το πολύ άγχος. Σκεφτόμουν πόσο σημαντικοί είναι οι βαθμοί, πόση προσπάθεια θα έπρεπε να καταβάλω. Ξεκίνησα να δουλεύω πιο σκληρά και κατάλαβα ότι εκτός από το διάβασμα, ο ψυχολογικός παράγοντας ήταν καθοριστικός», αρχίζει να λέει.
Πιο σημαντική περίοδο της προετοιμασίας της, τοποθετεί την περίοδο των Χριστουγέννων. «Τότε έχει βγει το 75% περίπου της ύλης, είναι σαν ένα ‘μαξιλάρι’ που σε βοηθά να τα μαζέψεις όλα και να το πιάσεις από την αρχή. Κι αυτό αξιοποιείς στη μελέτη σου». Αγχωμένη στην αρχή, δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το χρόνο της αλλά και το διάβασμά της. Η σωστή οργάνωση, τη βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της. «Τα σαββατοκύριακα, διάβαζα 4 ώρες το πρωί και 4 το απόγευμα. Είχα ένα πρόγραμμα – ήξερα τί θα κάνω και πότε. Είχα μία σειρά. Κι αυτό το πρόγραμμα με βοήθησε να αποβάλω το άγχος».
Από το σχολείο, είχαν λάβει κατευθύνσεις. «Σίγουρα, αξιοποίησα όσα μας είπαν. Ωστόσο, ο καθένας το κάνει διαφορετικά - εμένα μου ταίριαζε να ξυπνώ πιο αργά και διάβαζα ως αργά». Ο ελεύθερος χρόνος, περιορισμένος. «Αν και σκόπευα να πηγαίνω γυμναστήριο, τελικά δεν τα κατάφερα. Όταν δεν διάβαζα, ήθελα πιο πολύ να ξεκουράζομαι. Πήγαινα συνήθως βόλτες στη γειτονιά με καλούς μου φίλους. Φρόντιζα όμως να βγαίνω με φίλους από άλλη κατεύθυνση – γιατί με τους καλούς μου φίλους από την ίδια κατεύθυνση, μιλούσαμε όλο για τα μαθήματα και μετά αγχωνόμουν περισσότερο… (γελάει)».
Αναφορικά με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, σημειώνει: «Ξέρω από τώρα ότι θέλω να ασχοληθώ με την έρευνα. Οι καθηγητές μου με συμβούλευσαν να πάω Ιατρική, επειδή το πτυχίο θα είναι πιο δυνατό. Μετά, θα δηλώσω Βιολογικό και Φαρμακευτική». Και τώρα, ποια τα σχέδιά της για το καλοκαίρι; «Έχω ήδη κλείσει με τους φίλους μου, Πάρο, Μύκονο και μετά Χαλκιδική», καταλήγει.
Η Ανδριάνα Θεοφυλάτου, απόφοιτος του Πρότυπου Λυκείου Πατρών, έγραψε στη Νεοελληνική Γλώσσα 17,2, στα Μαθηματικά 19,8, στη Χημεία 19,1 και στη Φυσική 18,2. «Θα με ενδιέφερε κάποια πολυτεχνική σχολή εδώ στην Πάτρα – είμαι ανάμεσα στους Ηλεκτρολόγους και στους Μηχανολόγους. Και θέλω να διερευνήσω περισσότερο την επαγγελματική αποκατάσταση και μετά να αποφασίσω πως θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου - θα με βοηθήσουν από το φροντιστήριο Διακρότημα για να αποφασίσω. Άλλωστε, έχει ήδη γίνει κάποια προετοιμασία από το φροντιστήριο, γιατί κάθε χρόνο κάνουν σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Παράλληλα, σκοπεύω να απευθυνθώ και σε κάποιον ειδικό από τους χώρους, που οδηγούν οι σχολές που με ενδιαφέρουν», εξηγεί η ίδια.
Σχετικά με την πορεία της μέχρι τις Πανελλαδικές εξετάσεις, υπογραμμίζει: «Ήταν δύσκολη η ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και στο σχολείο. Αλλά και στη ζωή πέρα από όλα αυτά», για να προσθέσει: «Επικεντρωνόμουν στο διάβασμα και παραμέλησα τα άλλα. Είμαι πολύ αγχώδης αλλά γενικά κατάλαβα ότι μετράει το καλό και ποιοτικό διάβασμα. Προσωπικά, αφιέρωνα χρόνο ανάλογα με τις υποχρεώσεις του σχολείου και του φροντιστηρίου. Υπήρχαν μέρες που επειδή είχα πολλές ώρες φροντιστήριο, επέλεγα να μην κάνω τίποτε. Ενώ υπήρχαν και μέρες που είχα λιγότερες ώρες, που τότε μελετούσα συνέχεια. Γενικά, προσπαθούσα να μην αφήνω τις πιο δύσκολες στιγμές να με καταβάλουν, να μην επηρεάζουν την απόδοσή μου και να διατηρώ την ποιότητα της μελέτης μου».
Τελικά, έφτασε αγχωμένη στις εξετάσεις; «Όχι. Είχε γίνει καλή προετοιμασία και από το σχολείο και από το φροντιστήριο μαζί με την προσωπική μου προσπάθεια φυσικά, ενώ η οικογένειά μου με στήριξε πολύ - ψυχολογικά κυρίως. Είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις κυρίως για το θέμα του άγχους, ώστε εκείνη τη μέρα, να είμαι όσο πιο ήρεμη μπορώ και να γράψω αυτά που ξέρω. Και τώρα, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω το φροντιστήριό μου και τους καθηγητές τους σχολείου μου», καταλήγει. Στον ελεύθερο χρόνο της η Ανδριάνα συναντούσε τους φίλους της «αλλά μόνο για απλές βόλτες στη γειτονιά ή για καμιά ταινία. Από χόμπι, φέτος τίποτε. Δεν μπορούσα να τα συνδυάσω, οπότε έθεσα προτεραιότητες».
Στα άμεσα σχέδιά της, προέχει η ξεκούραση και η αναπλήρωση των στιγμών με τους φίλους της. «Παράλληλα, θέλω να ασχοληθώ περισσότερο τώρα με τις σχολές, τα μαθήματα, όλα αυτά για να είναι σίγουρη η απόφασή μου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού».
Ο Αντώνης Παπανικολάου από την Νέα Ιωνία Βόλου συγκέντρωσε στις πανελλαδικές 19.660 μόρια, γράφοντας 20 στη Βιολογία, 20 στη Φυσική, 18,4 στην Έκθεση και 19.9 στη Χημεία. «Περίμενα ότι τα πήγα καλά, όμως δεν περίμενα τόσο καθώς είχα αμφιβολίες για την Έκθεση, που είναι πιο υποκειμενικό μάθημα», είπε στο magnesianews.gr. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χρονιά, που μόλις έκλεισε επιτυχημένα ως απαιτητική, που ήθελε μέτρο και όχι τόσο οργάνωση. «Χρειάζονταν συστηματικό διάβασμα, 5 ωρών καθημερινά αλλά και ξεκούραση. Δεν αισθάνομαι ότι στερήθηκα πολλά, καθώς μέχρι στον Μάιο έβγαινα 2-3 φορές τον μήνα», τόνισε ο Αντώνης.
O Γιάννης Λάλος από την Μυτιλήνη συγκέντρωσε μέσο όρο 19,3 στην Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας, σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. «Είχε περισσότερη πίεση η φετινή χρονιά, ήθελε περισσότερο διάβασμα, αλλά στο τέλος βγήκε», ανέφερε στην ιστοσελίδα stonisi.gr, προσθέτοντας ότι στην αρχή της προετοιμασίας του δεν ακολουθούσε αυστηρό πρόγραμμα, το οποίο όμως διαμόρφωσε όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις.
«Θέλω να ασχοληθώ με την Ιατρική. Θα περάσω είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη και μετά θα αποφασίσω ποια πόλη», δήλωσε. «Από μικρός μου άρεσε αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο να βοηθάς τους ανθρώπους. Προφανώς λαμβάνεις υπόψη και την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά κυρίως μου αρέσει αυτό το λειτούργημα», είπε.
O Μάριος Άγγελος Σταματής, μαθητής του Γενικού Λυκείου Παμφίλων στη Λέσβο, αναδείχθηκε πρώτος στο νησί στην κατεύθυνση των Θετικών Σπουδών και κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία συνολικά στο νησί. Ο Μάριος συγκέντρωσε περίπου 19.293 μόρια.Στόχος του είναι η εισαγωγή του στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μια επιλογή που, όπως ανέφερε, αποτελούσε σταθερό κίνητρο για την προσπάθειά του.
Ο ίδιος περιέγραψε τη διαδρομή προς την επιτυχία όχι ως αποτέλεσμα μιας πρόσκαιρης πίεσης των τελευταίων 3 χρόνων, αλλά ως καρπό μιας συνολικής και σταθερής πορείας. «Δεν χτίζεται μέσα σε 3 χρόνια αυτό», ανέφερε στην ιστοσελίδα stonisi.gr, εξηγώντας ότι απαιτούνται πρόγραμμα, πειθαρχία, ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου και όχι μηχανιστική αποστήθιση. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε και στην αγάπη για τη γνώση, τονίζοντας ότι η μελέτη δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξαντλεί ή να απομακρύνει τον μαθητή από το αντικείμενό του. Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι χρειάστηκε να στερηθεί πράγματα για να φτάσει στην επίδοση αυτή. Αντίθετα, πιστεύει πως η ισορροπία και η μεθοδικότητα είναι εκείνα που μπορούν να οδηγήσουν έναν μαθητή στον στόχο του, χωρίς υπερβολές και ακρότητες.
H Λύρα Ιγνατία, μαθήτρια του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης, συγκέντρωσε 19.270 μόρια, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίτευξη του μεγάλου της στόχου: την εισαγωγή στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. «Ήταν μια προσπάθεια πολλών χρόνων, που έκανε αυτή τη χρονιά λίγο καλύτερη και λίγο πιο εύκολη. Ήμουν κάπως συνηθισμένη σε αυτό, οπότε βγήκε πιο ομαλά», ανέφερε. «Σίγουρα υπήρχε άγχος, αλλά πίστευα στον εαυτό μου και κάπως έτσι συνέχιζα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες», είπε χαρακτηριστικά. «Ήξερα ότι είχα πάει καλά, αλλά ήθελα να δω και την επιβεβαίωση», σχολίασε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
«Θέλω να περάσω στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη», δήλωσε, εξηγώντας ότι ο συγκεκριμένος στόχος αποτέλεσε το μεγαλύτερο κίνητρο για να παραμείνει συνεπής στην καθημερινή της προσπάθεια. «Με κρατούσε προσηλωμένη, γιατί μου έδινε πραγματικά κίνητρο», είπε. Απευθυνόμενη στους επόμενους υποψηφίους, η Λύρα δεν στάθηκε μόνο στο διάβασμα, αλλά στη σημασία της ισορροπίας στην καθημερινότητα: «Θα έλεγα να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ισορροπίες. Να υπάρχει χρόνος για διάβασμα, αλλά και για ύπνο, για βόλτα και για κάποια δραστηριότητα. Θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ».
«Κάνω χορό πολλά χρόνια και συνέχισα και φέτος. Βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ ωραίο διάλειμμα», ανέφερε. «Η οικογένεια, οι φίλοι και όλοι οι καθηγητές μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ», είπε, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο όσων στάθηκαν δίπλα της κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. «Τώρα θέλω να πάω διακοπές. Να ξεκουραστώ. Είναι κάτι που πραγματικά το περιμένω», κατέληξε χαμογελώντας.
Η Λαμπρινή Γκανάτσα από τη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε 19.250 μόρια, γράφοντας άριστα 20 στα Μαθηματικά, 19,8 στη Φυσική, 19 στη Χημεία και 18,2 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και εισάγεται στην πρώτης της επιλογή της Ιατρική του ΑΠΘ. «Είμαι πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ να περάσω την πόρτα της Ιατρικής», λέει ενθουσιασμένη στη Voria.gr, προσθέτοντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη για την ειδικότητα που θα ήθελε να ακολουθήσει ή αν θα βγει στο εξωτερικό.
Αυτή ήταν η δεύτερη χρονιά που η Λαμπρινή Γκανάτσα έδωσε πανελλαδικές, καθώς πέρσι είχε περάσει στο Χημικό του ΑΠΘ. «Τη δεύτερη χρονιά τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Δεν είχα τις καθημερινές υποχρεώσεις στο σχολείο, είχα περισσότερο χρόνο να αφοσιωθώ μόνο στα 4 μαθήματα των εξετάσεων και φυσικά είχα την εμπειρία τού τι γράφει ο μαθητής και πώς βαθμολογεί ο καθηγητής. Ήταν σημαντικά εφόδια αυτά», αναφέρει. Όσο για την επιτυχία, πιστεύει πως δεν ήρθε τυχαία, ούτε ήταν αποτέλεσμα μιας χρονιάς. «Θεωρώ πως οι μαθητές πρέπει να έχουν βάσεις ήδη από το γυμνάσιο. Δεν είναι η προσπάθεια μιας χρονιάς, όσο και να το παλέψεις, αν δεν έχεις το υπόβαθρο δεν μπορείς να προχωρήσεις», μας λέει και στέλνει το μήνυμα: παιδιά να είστε ψύχραιμοι και συγκεντρωμένοι στον στόχο».
H Μαρία Μουσουράκη από την Ιεράπετρα συγκέντρωσε 19.250 μόρια τώρα που έδωσε για δεύτερη φορά. Ο στόχος της είναι η Ιατρική Αθηνών.
«Γνωρίζω ότι είμαι η πρώτη σε συγκέντρωση μορίων από τα παιδιά που έγραψαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις από τα Λύκεια της Ιεράπετρας και αυτό το πέτυχα με τη δεύτερη προσπάθεια. Ο στόχος μου και πέρυσι και φέτος ήταν ξεκάθαρα η Ιατρική Αθηνών που τελικά το κατάφερα στη δεύτερη μου προσπάθεια καθώς πέρυσι έμεινα πίσω από το στόχο μου γύρω στα 3.000 μόρια. Φέτος είχα περισσότερο και πιο ποιοτικό χρόνο αφού δεν είχα μαθήματα στο σχολείο. Είχα ήδη μια καλά δομημένη βάση από την προηγούμενη χρονιά. Φέτος δεν μάθαινα αλλά κατανοούσα πιο εύκολα τις γνώσεις που είχα κατακτήσει και κάλυπτα τα κενά μου. Οπότε ήταν πιο εύκολο για εμένα γιατί είχα και τον χρόνο και το κατάλληλο υλικό αλλά και ένα συγκεκριμένο στόχο. Με βοήθησαν πάρα πολύ οι καθηγητές μου και η οικογένεια μου που είναι πάντα δίπλα μου όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα», είπε η Μαρία στο neakriti.gr.
O Ιγνάτιος Δαρείος Γκαφάρι από το 5ου Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης έδωσε για τρίτη φορά και κατάφερε να φτάσει στα 19.130 μόρια, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την Ιατρική Σχολή. Ο 20χρονος μιλώντας στο stonisi.gr, δεν έκρυψε ότι οι δύο προηγούμενες προσπάθειές του συνοδεύτηκαν από απογοήτευση: «Τις προηγούμενες φορές ήμουν άτυχος. Είχα στενοχωρηθεί».
Ωστόσο, αντί να εγκαταλείψει τον στόχο του, επέλεξε να προσπαθήσει ξανά, βελτιώνοντας την προετοιμασία του και αξιοποιώντας την εμπειρία των προηγούμενων εξετάσεων. Καθοριστικό ρόλο φέτος έπαιξε η επίδοσή του στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, καθώς, όπως εξηγεί, η Έκθεση ήταν το μάθημα που έκανε τη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και του χάρισε τα μόρια που χρειαζόταν για να πετύχει τον στόχο του. «Όταν σου αρέσει κάτι, πρέπει να το κυνηγάς. Αυτό είναι το πιο ουσιώδες για μένα», είπε. Ο Ιγνάτιος γνωρίζει καλά τι σημαίνει να βλέπεις έναν στόχο να απομακρύνεται και να χρειάζεται να ξεκινήσεις από την αρχή. Γι' αυτό και η συμβουλή του προς τα παιδιά που δεν πέτυχαν φέτος τον στόχο τους είναι απλή αλλά ουσιαστική: «Να μην το βάζουν κάτω».
Άριστα στη Φυσική έγραψε η Κατερίνα Χαραλαμπάκη που με 19.125 μόρια συνολικά διεκδικεί μία θέση στην Ιατρική ή την Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης. Η υποψήφια από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου αναφέρει στο cretalive.gr, πως αν κανείς ακολουθεί ένα πρόγραμμα δεν δέχεται μεγάλη πίεση στη διάρκεια της προετοιμασίας του. Φυσικά, χρειάστηκε να στερηθεί εξόδους, όμως, έμεινε πιστή στον στόχο της και δικαιώθηκε.
Αποφασιστικός και σίγουρος για το μέλλον του είναι ο Φίλιππος- Άγγελος Μπίκιας από τη Θεσσαλονίκη που με 19.120 μόρια εισάγεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ «Νομίζω ότι οι βάσεις που είχα από τα γυμνασιακά μου χρόνια, αλλά και ο πρωταθλητισμός με βοήθησαν να επικεντρωθώ στον στόχο μου», λέει στη Voria. To 19,8 στη Χημεία, το 19,6 στη Φυσική, το 18,9 στα Μαθηματικά και το 17,5 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία του επιτρέπουν να περάσει και μάλιστα άνετα στην πρώτη του επιλογή. Όσο για το μέλλον, δεν αποκλείει να φύγει για περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό και ονειρεύεται «να έχω μια δική μου εταιρεία και να ασχολούμαι με τον προγραμματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη». Η χρονιά που πέρασε ήταν «δύσκολη και απαιτούσε θυσίες», αλλά ο 18χρονος όπως λέει «ήμουν ψύχραιμος και συγκεντρωμένος».
Η Ασημένια Τσαπάκη από το Ηράκλειο Κρήτης συγκέντρωσε 19.100 μόρια και δηλώνει στο neakriti.gr πως ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι κατάφερε να φτάσει σε μια τόσο υψηλή βαθμολογία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη συνταγή επιτυχίας ή κάποιο «μυστικό» που μπορεί να μεταφερθεί στους επόμενους υποψηφίους. Ωστόσο, όπως σημειώνει, η ψυχραιμία, το συστηματικό διάβασμα και η στοχοπροσήλωση αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της δικής της προσπάθειας.
Στόχος της είναι η εισαγωγή στην Ιατρική Αθήνας ή στην Ιατρική Θεσσαλονίκης, εκτιμώντας ότι με τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα καταφέρει να περάσει σε ένα από τα τμήματα που βρίσκονται στις πρώτες της επιλογές.
Με σύνολο 19.100 μόρια, ο Αντώνης Καφαντάρης από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, στοχεύει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Πιο αναλυτικά, έγραψε 19,7 Μαθηματικά, 20 στη Χημεία, 20 στη Φυσική και 16,1 στην Έκθεση. Ο ίδιος μιλά στο protothema.gr για τη διαδρομή του ως τις Πανελλαδικές: «Διάβασα αρκετά, περισσότερο από τις άλλες χρονιές αλλά όχι υπερβολές. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει κι ένα μέτρο. Φρόντισα να κρατήσω μία ισορροπία, ώστε και να βγαίνω έξω και να κάνω όσα μου αρέσουν. Αναφορικά με την ημερήσια προετοιμασία, αφιέρωνα δύο, το πολύ τρεις ώρες όταν πήγαινα και σχολείο και είχα και φροντιστήριο – πήγαινα στο Διακρότημα. Στη συνέχεια, όταν έμενα πιο πολύ σπίτι, αξιοποιώντας τις απουσίες που είχα κρατήσει, μελετούσα 7-8 ώρες».
Εκτός από το διάβασμα, καθοριστικής σημασίας για να επιτύχει υψηλές βαθμολογίες, στάθηκε το γεγονός ότι ήταν αρκετά οργανωμένος στο διάβασμά του. «Ήξερα ακριβώς τί θα μελετήσω την κάθε ημέρα. Τα είχα στο μυαλό μου ή πολλές φορές, τα έγραφα κιόλας», θα πει. Γενικά, χαρακτηρίζει τον εαυτό του "ψύχραιμο", γεγονός που τον βοήθησε. «Κάποιες φορές μόνο είχα λίγο άγχος, όμως τελικά μου βγήκε σε καλό - ήταν το λεγόμενο "δημιουργικό άγχος"», σημειώνει.
Η υποστήριξη, ήρθε από παντού: «Σίγουρα με βοήθησαν οι φίλοι μου, η οικογένειά μου. Από το φροντιστήριο, επίσης, είχαμε τους καθηγητές, κοντά μας – το υλικό που μας έδιναν, ήταν ό,τι έπρεπε ενώ αν χρειαζόμασταν ψυχολογική υποστήριξη, μας την παρείχαν». Όσο για τον ελεύθερο χρόνο, αν και ήταν ελάχιστος, ο Αντώνης προτιμούσε να βλέπει τους φίλους του ενώ από κάποια στιγμή και μετά, υποχρεώθηκε να σταματήσει το γυμναστήριο, για να τα προλαβαίνει. Και τώρα, τί; «Διακοπές. Φεύγω αύριο για Κρήτη», καταλήγει.
O Κωσταντίνος Μαράκης από την Ιεράπετρα συγκέντρωσε 19.100 μόρια και στόχο έχει την Αρχιτεκτονική: «Η προσπάθεια των δυο τελευταίων χρόνων ανταμείφθηκε χωρίς να έχω υπολογίσει τους συντελεστές και τα ειδικά μαθήματα που έδωσα στο γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο, γιατί θέλω να περάσω στην Αρχιτεκτονική».
«Το διάβασμα μου ήταν πολύ μεθοδικό και οργανωμένο μέσα στην εβδομάδα. Επέλεξα να μην πάω στην πενταήμερα για να μη χάσω τις επαναλήψεις μου και να προσπαθήσω να βελτιωθώ στα ειδικά μαθήματα. Αγαπούσα πάντα τη Φυσική τη Χημεία και τα Μαθηματικά καθώς και το σχέδιο στο οποίο με βοήθησε η γιαγιά μου και η Ειρήνη Μαρκοπούλου. Οπότε η Αρχιτεκτονική είναι η επιστήμη που τα συνδυάζει όλα αυτά μαζί και θα επιλέξω να σπουδάσω στην Αθήνα τελικά. Στα φοιτητικά μου χρόνια θα δουλέψει πάρα πολύ γιατί αυτή η σχολή έχει πολλές απαιτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη τους γονείς μου, τους καθηγητές μου και τους φίλους μου, που μου έδιναν δύναμη όταν έχανα την πίστη στον εαυτό μου. Αυτοί με βοήθησαν να ιδώ καθαρά την αξία μου», συμπλήρωσε.
Με σταθερό στόχο το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και με ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας από τη Λάρισα βλέπει πλέον να ανοίγει μπροστά του ο δρόμος για τη σχολή που, όπως λέει, ήθελε από μικρός. Ο νεαρός μαθητής από την Λάρισα είναι ένας από τους αριστούχους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, που συγκέντρωσε 19.040 μόρια.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας αναφέρει ότι η Πληροφορική δεν ήταν μια επιλογή που προέκυψε την περίοδο των Πανελλαδικών, αλλά μια προσωπική ενασχόληση που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. «Από 10 χρονών ασχολούμαι με τον προγραμματισμό. Η Πληροφορική ήταν κάτι που μου άρεσε πάντα και αυτή η σχολή ήταν ο στόχος μου», σημειώνει, περιγράφοντας μια διαδρομή που είχε ξεκάθαρη κατεύθυνση αρκετά πριν φτάσει στη Γ' Λυκείου.
«Δεν είχα ιδιαίτερο άγχος. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η πίεση και το πώς θα συνδυαστούν όλα: το σχολείο, το φροντιστήριο και το διάβασμα», σημείωσε. «Ήξερα ότι είχα γράψει πολύ καλά και πίστευα ότι θα περάσω στη σχολή που ήθελα», σημειώνει, μιλώντας για την ικανοποίηση που ένιωσε όταν ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα. «Θέλω να ασχοληθώ με την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια», δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Θέλω να γνωρίσω τη φοιτητική ζωή στην Αθήνα», αναφέρει, βλέποντας τη μετάβαση στο πανεπιστήμιο ως μια νέα περίοδο, τόσο για τις σπουδές του όσο και για τις εμπειρίες που θα φέρει η ζωή μακριά από τη Λάρισα.
Με δύο 20άρια, σε Χημεία και Βιολογία, ο Μάρκος Τζίκας, από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου, συγκεντρώνει 19.025 μόρια και βάζει πλώρη για την Ιατρική. Από το Γυμνάσιο είχε αποφασίσει να γίνει γιατρός, του αρέσει ως λειτούργημα και έχει λάβει μέρος σε αντίστοιχα προγράμματα με το σχολείο και θερινά μαθήματα της Ιατρικής σχολής Κρήτης. Η χρονιά ήταν απαιτητική, παράλληλα με το διάβασμα έκανε πρωταθλητισμό στον δίσκο.
Με στόχο τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ο Ερμής Μέλφος από τη Θεσσαλονίκη κατάφερε να συγκεντρώσει 19.010 μόρια. Ειδικότερα, έγραψε 20 στα Μαθηματικά, στην Έκθεση 15,9, στη Φυσική 19,9 και στη Χημεία 19,3. «Όσον αφορά στην προετοιμασία μου, δεν μπορώ να πω ότι διάβαζα πάρα πολλές ώρες. Προφανώς μελετούσα, έκανα περισσότερο ασκήσεις, είχα όμως κι άλλες ασχολίες - έβγαινα με τους φίλους μου, έβλεπα ταινίες, έπαιζα ποδόσφαιρο. Μερικές φορές, ακόμη και την ώρα που διάβαζα, άνοιγα για να βλέπω ποδόσφαιρο ταυτόχρονα, επειδή αυτό με βοηθούσε», αναφέρει.
Σημαντική ήταν και η συμβολή του σχολείου: «Φέτος, ήταν οι ώρες λιγότερες – δηλαδή, φέτος σχολάγαμε 13.10 και μετά είχα περισσότερο χρόνο. Το σχολείο με στήριξε πάρα πολύ. Να αναφέρω, επιπλέον, ότι έχω και 50% υποτροφία από το γυμνάσιο. Χωρίς αυτή την ευκαιρία, δεν θα μπορούσα αλλιώς να πάω στο Ανατόλια. Οι καθηγητές ήταν πολύ καλοί και με βοήθησαν. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό».
Αναφορικά με τη διαχείριση της πίεσης τη φετινή χρονιά, ο Ερμής θεωρεί πως είναι αρκετά ψύχραιμος, δεν αγχώνεται. Ενόψει μηχανογραφικού, εξηγεί ότι ένας από τους λόγους που επιθυμεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη σχολή είναι επειδή του δίνει πολλές επιλογές, καθώς ακόμη δεν έχει αποφασίσει ποιο επάγγελμα σκοπεύει να ακολουθήσει. «Θα αποφασίσω αργότερα», δηλώνει. «Προς το παρόν, χρειάζομαι ξεκούραση. Αργότερα, τον Ιούλιο, θα πάω κατασκήνωση στη Χαν ως εθελοντής ομαδάρχης - πηγαίνω πολλά χρόνια κατασκήνωση», αναφέρει.
Τα 19.000 μόρια έφτασε ο Μάνος Δασκαλάκης, από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου, ο οποίος θέλει να σπουδάσει Ιατρική, σε Ηράκλειο, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί τα χνάρια των γονιών του καθώς και οι δύο είναι γιατροί και υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας σε Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με το cretalive.gr. Πέρασε μία δύσκολη χρονιά και περιόδους άγχους, αλλά τα κατάφερε.
Η Θάλεια Χριστοφοράκη συγκέντρωσε έως 18.865 μόρια, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις της στα μαθήματα της Χημείας και της Φυσικής, όπου έγραψε 97,5 και 99 αντίστοιχα. «Επιθυμώ να σπουδάσω Ιατρική, είτε στο Ηράκλειο είτε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια απαιτητική χρονιά και μια δύσκολη διαδικασία, που χρειάστηκε διάβασμα, επιμονή, αλλά και στιγμές χαλάρωσης. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά», ανέφερε.
Με 18.850 μόρια, η Μαρία Κρασανάκη από το Ηράκλειο πέτυχε μια υψηλή επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, έχοντας ως στόχο την εισαγωγή της στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως ανέφερε, η χρονιά ήταν δύσκολη και απαιτητική, με ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων και του διαβάσματος. Η ίδια εκτιμά ότι, με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε, θα καταφέρει να περάσει στην πρώτη της επιλογή.
Για την επιτυχία στις Πανελλαδικές, σημείωσε πως δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό. Όπως είπε, χρειάζεται αρκετή δουλειά μέσα από τη μελέτη, σωστά δομημένο πρόγραμμα και, πάνω απ’ όλα, ψυχραιμία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μία δοκιμασία, όπως πολλές άλλες που καλείται να αντιμετωπίσει ένας νέος άνθρωπος.
Ο Μάνος Καλλονάκης από το Ηράκλειο συγκέντρωσε 18.840 μόρια και ξεχώρισε στη Φυσική, όπου κατάφερε να γράψει άριστα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, πίσω από την επιτυχία υπήρξε μεγάλη προσπάθεια, σωστή οργάνωση και ψυχραιμία. «Σίγουρα υπήρξε μεγάλη προσπάθεια, αλλά πιστεύω ότι επειδή είχα σωστή οργάνωση και ψυχραιμία, αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
Δεν ήταν τόσο δραματικό όσο το παρουσιάζουν. Απλά πρέπει να σου αρέσει αυτό που κάνεις και να έχεις έναν ρεαλιστικό στόχο», δήλωσε στο neakriti.gr. Στόχος του είναι η εισαγωγή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Με 18.710 μόρια, ο Σταύρος Σαρρής πέτυχε μια ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δηλώνοντας χαρούμενος για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του. Όπως ανέφερε, η χρονιά ήταν δύσκολη, ωστόσο με επιμονή και υπομονή κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος και να πετύχει τον στόχο του. Μιλώντας για τους υποψηφίους που θα δώσουν Πανελλαδικές την επόμενη χρονιά, σημείωσε ότι το βασικό είναι να έχουν καλές βάσεις και να στηρίξουν σε αυτές την προσπάθειά τους. Η σχολή στην οποία θα ήθελε να εισαχθεί είναι το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Όπως εξήγησε, τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς πρόκειται για έναν κλάδο με ισχυρό παρόν και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Παράλληλα, ένας ακόμη λόγος που επιλέγει τη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές του είναι και η φοιτητική ζωή της πόλης. Κλείνοντας, ο Σταύρος Σαρρής ευχαρίστησε την οικογένειά του και τους καθηγητές του, που στάθηκαν δίπλα του σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Για να αγγίξει το στόχο της, την Ιατρική Θεσσαλονίκης, η Μαριαλένα Σιακαβάρα έδωσε φέτος για δεύτερη χρονιά, καθώς πέρσι είχε εισαχθεί στην Κτηνιατρική Θεσσαλίας. Επέλεξε να επαναλάβει την επίπονη διαδικασία της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές και φέτος κατάφερε να συγκεντρώσει 18.650 μόρια. «Έγραψα 19 στη Βιολογία, στη Χημεία 19,2, στη Φυσική 19,6 και στη Γλώσσα 16,8», θα πει η ίδια. «Ήταν μία δύσκολη χρονιά, με πολλή κούραση, πολύ άγχος, πολύ διάβασμα – καθημερινά 6 – 7 ώρες. Έκανα μιάμιση ώρα μάθημα την εβδομάδα για κάθε μάθημα από τα τέσσερα και όλες τις υπόλοιπες ώρες, μελετούσα. Πήγαινα στο παλιό μου σχολείο, την Πολύτροπη Αρμονία και εκεί με βοηθούσαν οι καθηγητές μου», αποτυπώνει την εμπειρία της.
Λόγω ιδιοσυγκρασίας, η Μαριαλένα είναι ιδιαίτερα αγχώδης. «Μέχρι την τελευταία στιγμή, που έμαθα τα μόρια, το άγχος μου ήταν ατελείωτο. Κι ας είχα δει τις απαντήσεις σε κάθε μάθημα που έδινα, οπότε ήξερα ότι είχα πάει καλά. Κοιτούσα πολύ προσεκτικά να δω που έχω κάνει λάθος. Μόνο στη Γλώσσα δεν ήξερα, γιατί είναι κάτι υποκειμενικό». Υποστήριξη έλαβε από παντού: «Γονείς, θείοι, ξαδέλφια, όλοι ήταν στο πλευρό μου. Και οι καθηγητές από το σχολείο ήταν πολύ υποστηρικτικοί, όπως και οι φίλοι μου».
Στην οικογένεια, όμως, δεν ήταν παρεμβατικοί. «Δεν με πίεσαν ποτέ, ούτε για το τί θα επιλέξω, ούτε για το τι ή πόσο διάβαζα. Ήταν καθαρά δική μου επιλογή να διαβάζω τόσο. Με άφηναν πάντα να κάνω αυτό που εγώ πίστευα ότι είναι σωστό. Μάλιστα, πολλές φορές μου έλεγαν ‘μην διαβάζεις τόσο!’, ‘Πήγαινε καμιά βόλτα’… ήταν στο άλλο άκρο». «Λόγω πιεσμένου προγράμματος, δεν προλάβαινα να δω φίλους ή να κάνω πράγματα για μένα, οπότε ελπίζω τώρα να αναπληρώσω όλο αυτό το χρόνο», προσθέτει. Πώς αισθάνθηκε πέρσι όταν δεν πέρασε στη σχολή που ήθελε; «Θεωρώ ότι δεν είχα κάνει το διάβασμα που έπρεπε. Γενικά, όμως ένιωσα άσχημα που δεν μπήκα εκεί που ήθελα. Δεν θεώρησα ότι ήταν αποτυχία, γιατί είχα έτσι κι αλλιώς συγκεντρώσει πολλά μόρια -17.500- απλώς είπα ότι θα ξαναπροσπαθήσω για να πετύχω αυτό που πραγματικά θέλω».
Με 18.580 μόρια στο πεδίο των Επιστημών Υγείας, η Ιωάννα Κτενιαδάκη δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη βαθμολογία της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο «μυστικό» επιτυχίας που μπορεί να δοθεί ως συμβουλή στους επόμενους υποψηφίους. Για την ίδια, η προσπάθεια ήταν προσωπική και απαιτητική, με στήριξη από το οικογενειακό, σχολικό και φιλικό της περιβάλλον. Η Ιωάννα δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά στη σχολή που θα επιλέξει, ωστόσο ανάμεσα στις πρώτες της επιλογές βρίσκονται η Βιολογία και η Ιατρική. Όπως σημειώνει, ως φοιτητική πόλη της αρέσει ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη, ωστόσο εκτιμά ότι πιθανότατα θα επιλέξει κάποιο τμήμα στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πολύ καλές επιδόσεις στις επιστήμες υγείας. Η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει τους γονείς της, τους καθηγητές της και τους φίλους της, που στάθηκαν δίπλα της σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της.
Η Αθηνά Μάρκου από τη Θεσσαλονίκη, στις Πανελλαδικές, συγκέντρωσε 18.575 μόρια: «Βιολογία έγραψα 19,6, Φυσική 18,5, Χημεία 19,3 και Έκθεση μέσο όρο 16,9. Για την Έκθεση, χρειάστηκε και τρίτος βαθμολογητής, επειδή υπήρχε μεγάλη βαθμολογική απόκλιση από τους δύο πρώτους βαθμολογητές – ο ένας μου είχε βάλει 18,8 και ο άλλος, 14,2. Αλλά και ο τρίτος, πάλι χαμηλά κινήθηκε… μου έβαλε 15. Αν και τα περίμενα καλύτερα, προφανώς και είμαι ικανοποιημένη. Στοχεύω Ιατρική Θεσσαλονίκης», λέει. Με βάση τις επιλογές της, είναι ξεκάθαρο ότι σκοπεύει να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη – «πιστεύω ότι είναι η καλύτερη φοιτητούπολη!», δηλώνει.
Η διαδρομή της μέχρι σήμερα δεν ήταν χωρίς δυσκολίες: «Θυμάμαι όταν πρωτοήρθα από το νησί, αφήνοντας πίσω την οικογένειά μου, ήμουν πολύ αγχωμένη. Αλλά κατάλαβα ότι αν καταφέρεις να ελέγξεις το άγχος σου, έχεις ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων – αυτό το συνειδητοποίησα φέτος κυρίως. Επομένως, αρκεί να προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό, να έχεις πίστη και στο Θεό και στον εαυτό σου και το καλό θα έρθει. Έφτασα μάλιστα τις ημέρες των Πανελλαδικών, να τις κάνω τις πιο ‘chill’ της ζωής μου, δεν είχα καθόλου άγχος. Η μόνη μου έννοια ήταν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το πως θα προλάβαινα να δαμάσω την ύλη σε ικανοποιητικό βαθμό».
Η απόσταση από την οικογένειά της, δεν ήταν κάτι απλό. Όπως αναφέρει, «βλέπω τους δικούς μου από κοντά κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα και σε κανένα τριήμερο-τετραήμερο.. αλλά υπήρχαν και κάποια διαστήματα που δεν βλεπόμασταν συχνά. Η πρώτη χρονιά ήταν η πιο δύσκολη. Ερχόμενη στη Θεσσαλονίκη, όλα ήταν καινούρια για μένα – το λύκειο, το οικοτροφείο. Δυσκολεύτηκα αρκετά στην προσαρμογή, όχι στα μαθήματα αλλά στο οικοτροφείο και γενικά στην κοινωνικοποίηση, επειδή σαν άτομο είναι πολύ εσωστρεφής. Αυτό άλλαξε όμως. Έχω αλλάξει πραγματικά αυτά τα χρόνια. Κι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ! Έχω κάνει φίλους, παρέες… είμαστε περίπου 50-60 άτομα εδώ».
Πώς ενημερώθηκε σήμερα για τα αποτελέσματα; «Όλο το πρωί δεν με είχαν αφήσει σε ησυχία οι γονείς μου, με έπαιρναν τηλέφωνα να ρωτούν για τους βαθμούς… πίστευαν πολύ σε μένα. Άλλωστε, αφού είχα ελέγξει τις απαντήσεις σε όσα γράψαμε, τους είχα πει ότι πήγα καλά.. Επειδή άργησα να λάβω μήνυμα στο κινητό, πήγα στο σχολείο, μπαίνω στο γραφείο και βλέπω την καθηγήτρια της Βιολογίας - που είναι και η διευθύντρια του οικοτροφείου – φώναζε χαρούμενη, έτρεξε να με αγκαλιάσει και μου λέει τα αποτελέσματα, ‘μπράβο, τέλεια! Πρώτα με πήρε ο αδελφός μου τηλέφωνο από την Αθήνα, χάρηκε πιο πολύ κι από μένα - εκείνος σπουδάζει μηχανικός βιοϊατρικής, είναι δευτεροετής. Μετά με πήραν οι γονείς μου, ενθουσιασμός».
Όσο για τα επόμενα βήματα, πρώτα το μηχανογραφικό – «Θα δηλώσω πρώτα Ιατρική Θεσσαλονίκης – ίσως πάω διακοπές τον Αύγουστο, αλλά μένω και Μυτιλήνη, είναι νησί, έχω φίλους εκεί…».
Τί έμαθε η Αθηνά από τη διαδικασία της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές; «Για να πραγματοποιηθεί ένα όνειρό μας, πρέπει να θέτουμε στόχους. Κι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην φοβόμαστε, γιατί ο φόβος μας κρατάει πίσω. Δεν υπάρχει απαραιτήτως μία ιδανική συνθήκη πάντα για να κάνεις κάτι».
Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΑΠΘ θέλει να σπουδάσει ο Χριστόφορος Μαραθιανός, από το 6ο Λύκειο Ηρακλείου, ο οποίος συγκέντρωσε περίπου 18.500 μόρια. Όπως αναφέρει, τον ενδιαφέρουν πολύ τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών και είναι ένας τομέας που του ταιριάζει. Φέτος, η πίεση που αισθανόταν ήταν μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές αλλά τα κατάφερε με σωστό πρόγραμμα και με το σκεπτικό πως είναι μία προσπάθεια που καταβάλλει σήμερα και θα τελειώσει στη συνέχεια.
Σημαντική επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε ο Γιώργος Περάκης, συγκεντρώνοντας 18.480 μόρια. Ο ίδιος στοχεύει στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο, καθώς, όπως αναφέρει, τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο προγραμματισμός. «Τα κατάφερα έχοντας ένα σωστό πρόγραμμα. Στοχεύω στην Πληροφορική εδώ στο Ηράκλειο, στο CSD. Μου αρέσει ο προγραμματισμός και, με την κατάλληλη οργάνωση, έβρισκα χρόνο για όσα ήθελα. Μου άρεσαν και τα μαθήματα της κατεύθυνσής μου, κάτι που αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για να πετύχω τον στόχο μου», δήλωσε.
Εξαιρετική επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 πέτυχε ο Μιχάλης Τόψης, συγκεντρώνοντας 18.340 μόρια στο 4ο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής. Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έπαιξαν η οργάνωση, η συνέπεια και η εμπιστοσύνη στους καθηγητές του. «Είχα πρόγραμμα, ήμουν πάντα οργανωμένος και συνεπής. Άκουγα τους καθηγητές μου και αυτός ήταν ο δρόμος για την επιτυχία. Από την οικογένειά μου δεν είχα πίεση, μου είχαν εμπιστοσύνη και εγώ είχα εμπιστοσύνη στους καθηγητές μου. Γι’ αυτό πέτυχα», δήλωσε. Όσον αφορά τη σχολή που θα επιλέξει, ο ίδιος σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη κατασταλάξει οριστικά, ωστόσο εξετάζει σοβαρά την επιλογή των Σωμάτων Ασφαλείας.
Με 18.300 μόρια, η Μελίνα Μεραμβελλιωτάκη από το Ηράκλειο είδε την προσπάθειά της στις Πανελλαδικές να δικαιώνεται, έχοντας ως μεγάλο στόχο την εισαγωγή της στη Νομική Αθηνών. Όπως ανέφερε, η χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάστηκε οργάνωση, συνέπεια και συστηματικό διάβασμα. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ισορροπίας, ώστε να υπάρχουν δυνάμεις μέχρι το τέλος της προετοιμασίας. Η ίδια, στέλνοντας μήνυμα στους επόμενους υποψηφίους, τους προτρέπει να παραμείνουν προσηλωμένοι στον στόχο τους και να δείξουν συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Σημαντική επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε ο Γεώργιος Χαμηλοθώρης, συγκεντρώνοντας 18.160 μόρια. Στόχος του είναι η εισαγωγή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στη Θεσσαλονίκη. «Αυτό που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό είναι η θέληση. Να πιστεύεις ότι μπορείς να πετύχεις τον στόχο σου, να έχεις πρόγραμμα, να αξιοποιείς τις δυνάμεις σου και να αποδίδεις με βάση τις δυνατότητές σου, έχοντας πίστη στον εαυτό σου», δήλωσε.
Αναφορικά με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, σημειώνει: «Ξέρω από τώρα ότι θέλω να ασχοληθώ με την έρευνα. Οι καθηγητές μου με συμβούλευσαν να πάω Ιατρική, επειδή το πτυχίο θα είναι πιο δυνατό. Μετά, θα δηλώσω Βιολογικό και Φαρμακευτική». Και τώρα, ποια τα σχέδιά της για το καλοκαίρι; «Έχω ήδη κλείσει με τους φίλους μου, Πάρο, Μύκονο και μετά Χαλκιδική», καταλήγει.
Η Ανδριάνα Θεοφυλάτου, απόφοιτος του Πρότυπου Λυκείου Πατρών, έγραψε στη Νεοελληνική Γλώσσα 17,2, στα Μαθηματικά 19,8, στη Χημεία 19,1 και στη Φυσική 18,2. «Θα με ενδιέφερε κάποια πολυτεχνική σχολή εδώ στην Πάτρα – είμαι ανάμεσα στους Ηλεκτρολόγους και στους Μηχανολόγους. Και θέλω να διερευνήσω περισσότερο την επαγγελματική αποκατάσταση και μετά να αποφασίσω πως θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου - θα με βοηθήσουν από το φροντιστήριο Διακρότημα για να αποφασίσω. Άλλωστε, έχει ήδη γίνει κάποια προετοιμασία από το φροντιστήριο, γιατί κάθε χρόνο κάνουν σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Παράλληλα, σκοπεύω να απευθυνθώ και σε κάποιον ειδικό από τους χώρους, που οδηγούν οι σχολές που με ενδιαφέρουν», εξηγεί η ίδια.
Σχετικά με την πορεία της μέχρι τις Πανελλαδικές εξετάσεις, υπογραμμίζει: «Ήταν δύσκολη η ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και στο σχολείο. Αλλά και στη ζωή πέρα από όλα αυτά», για να προσθέσει: «Επικεντρωνόμουν στο διάβασμα και παραμέλησα τα άλλα. Είμαι πολύ αγχώδης αλλά γενικά κατάλαβα ότι μετράει το καλό και ποιοτικό διάβασμα. Προσωπικά, αφιέρωνα χρόνο ανάλογα με τις υποχρεώσεις του σχολείου και του φροντιστηρίου. Υπήρχαν μέρες που επειδή είχα πολλές ώρες φροντιστήριο, επέλεγα να μην κάνω τίποτε. Ενώ υπήρχαν και μέρες που είχα λιγότερες ώρες, που τότε μελετούσα συνέχεια. Γενικά, προσπαθούσα να μην αφήνω τις πιο δύσκολες στιγμές να με καταβάλουν, να μην επηρεάζουν την απόδοσή μου και να διατηρώ την ποιότητα της μελέτης μου».
Τελικά, έφτασε αγχωμένη στις εξετάσεις; «Όχι. Είχε γίνει καλή προετοιμασία και από το σχολείο και από το φροντιστήριο μαζί με την προσωπική μου προσπάθεια φυσικά, ενώ η οικογένειά μου με στήριξε πολύ - ψυχολογικά κυρίως. Είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις κυρίως για το θέμα του άγχους, ώστε εκείνη τη μέρα, να είμαι όσο πιο ήρεμη μπορώ και να γράψω αυτά που ξέρω. Και τώρα, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω το φροντιστήριό μου και τους καθηγητές τους σχολείου μου», καταλήγει. Στον ελεύθερο χρόνο της η Ανδριάνα συναντούσε τους φίλους της «αλλά μόνο για απλές βόλτες στη γειτονιά ή για καμιά ταινία. Από χόμπι, φέτος τίποτε. Δεν μπορούσα να τα συνδυάσω, οπότε έθεσα προτεραιότητες».
Στα άμεσα σχέδιά της, προέχει η ξεκούραση και η αναπλήρωση των στιγμών με τους φίλους της. «Παράλληλα, θέλω να ασχοληθώ περισσότερο τώρα με τις σχολές, τα μαθήματα, όλα αυτά για να είναι σίγουρη η απόφασή μου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού».
Ο Αντώνης Παπανικολάου από την Νέα Ιωνία Βόλου συγκέντρωσε στις πανελλαδικές 19.660 μόρια, γράφοντας 20 στη Βιολογία, 20 στη Φυσική, 18,4 στην Έκθεση και 19.9 στη Χημεία. «Περίμενα ότι τα πήγα καλά, όμως δεν περίμενα τόσο καθώς είχα αμφιβολίες για την Έκθεση, που είναι πιο υποκειμενικό μάθημα», είπε στο magnesianews.gr. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη χρονιά, που μόλις έκλεισε επιτυχημένα ως απαιτητική, που ήθελε μέτρο και όχι τόσο οργάνωση. «Χρειάζονταν συστηματικό διάβασμα, 5 ωρών καθημερινά αλλά και ξεκούραση. Δεν αισθάνομαι ότι στερήθηκα πολλά, καθώς μέχρι στον Μάιο έβγαινα 2-3 φορές τον μήνα», τόνισε ο Αντώνης.
O Γιάννης Λάλος από την Μυτιλήνη συγκέντρωσε μέσο όρο 19,3 στην Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας, σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. «Είχε περισσότερη πίεση η φετινή χρονιά, ήθελε περισσότερο διάβασμα, αλλά στο τέλος βγήκε», ανέφερε στην ιστοσελίδα stonisi.gr, προσθέτοντας ότι στην αρχή της προετοιμασίας του δεν ακολουθούσε αυστηρό πρόγραμμα, το οποίο όμως διαμόρφωσε όσο πλησίαζαν οι εξετάσεις.
«Θέλω να ασχοληθώ με την Ιατρική. Θα περάσω είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη και μετά θα αποφασίσω ποια πόλη», δήλωσε. «Από μικρός μου άρεσε αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο να βοηθάς τους ανθρώπους. Προφανώς λαμβάνεις υπόψη και την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά κυρίως μου αρέσει αυτό το λειτούργημα», είπε.
O Μάριος Άγγελος Σταματής, μαθητής του Γενικού Λυκείου Παμφίλων στη Λέσβο, αναδείχθηκε πρώτος στο νησί στην κατεύθυνση των Θετικών Σπουδών και κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία συνολικά στο νησί. Ο Μάριος συγκέντρωσε περίπου 19.293 μόρια.Στόχος του είναι η εισαγωγή του στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μια επιλογή που, όπως ανέφερε, αποτελούσε σταθερό κίνητρο για την προσπάθειά του.
Ο ίδιος περιέγραψε τη διαδρομή προς την επιτυχία όχι ως αποτέλεσμα μιας πρόσκαιρης πίεσης των τελευταίων 3 χρόνων, αλλά ως καρπό μιας συνολικής και σταθερής πορείας. «Δεν χτίζεται μέσα σε 3 χρόνια αυτό», ανέφερε στην ιστοσελίδα stonisi.gr, εξηγώντας ότι απαιτούνται πρόγραμμα, πειθαρχία, ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου και όχι μηχανιστική αποστήθιση. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε και στην αγάπη για τη γνώση, τονίζοντας ότι η μελέτη δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξαντλεί ή να απομακρύνει τον μαθητή από το αντικείμενό του. Όπως είπε, δεν θεωρεί ότι χρειάστηκε να στερηθεί πράγματα για να φτάσει στην επίδοση αυτή. Αντίθετα, πιστεύει πως η ισορροπία και η μεθοδικότητα είναι εκείνα που μπορούν να οδηγήσουν έναν μαθητή στον στόχο του, χωρίς υπερβολές και ακρότητες.
H Λύρα Ιγνατία, μαθήτρια του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης, συγκέντρωσε 19.270 μόρια, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίτευξη του μεγάλου της στόχου: την εισαγωγή στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. «Ήταν μια προσπάθεια πολλών χρόνων, που έκανε αυτή τη χρονιά λίγο καλύτερη και λίγο πιο εύκολη. Ήμουν κάπως συνηθισμένη σε αυτό, οπότε βγήκε πιο ομαλά», ανέφερε. «Σίγουρα υπήρχε άγχος, αλλά πίστευα στον εαυτό μου και κάπως έτσι συνέχιζα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες», είπε χαρακτηριστικά. «Ήξερα ότι είχα πάει καλά, αλλά ήθελα να δω και την επιβεβαίωση», σχολίασε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
«Θέλω να περάσω στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη Θεσσαλονίκη», δήλωσε, εξηγώντας ότι ο συγκεκριμένος στόχος αποτέλεσε το μεγαλύτερο κίνητρο για να παραμείνει συνεπής στην καθημερινή της προσπάθεια. «Με κρατούσε προσηλωμένη, γιατί μου έδινε πραγματικά κίνητρο», είπε. Απευθυνόμενη στους επόμενους υποψηφίους, η Λύρα δεν στάθηκε μόνο στο διάβασμα, αλλά στη σημασία της ισορροπίας στην καθημερινότητα: «Θα έλεγα να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ισορροπίες. Να υπάρχει χρόνος για διάβασμα, αλλά και για ύπνο, για βόλτα και για κάποια δραστηριότητα. Θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ».
«Κάνω χορό πολλά χρόνια και συνέχισα και φέτος. Βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ένα πολύ ωραίο διάλειμμα», ανέφερε. «Η οικογένεια, οι φίλοι και όλοι οι καθηγητές μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ», είπε, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο όσων στάθηκαν δίπλα της κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. «Τώρα θέλω να πάω διακοπές. Να ξεκουραστώ. Είναι κάτι που πραγματικά το περιμένω», κατέληξε χαμογελώντας.
Η Λαμπρινή Γκανάτσα από τη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε 19.250 μόρια, γράφοντας άριστα 20 στα Μαθηματικά, 19,8 στη Φυσική, 19 στη Χημεία και 18,2 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και εισάγεται στην πρώτης της επιλογή της Ιατρική του ΑΠΘ. «Είμαι πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ να περάσω την πόρτα της Ιατρικής», λέει ενθουσιασμένη στη Voria.gr, προσθέτοντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη για την ειδικότητα που θα ήθελε να ακολουθήσει ή αν θα βγει στο εξωτερικό.
Αυτή ήταν η δεύτερη χρονιά που η Λαμπρινή Γκανάτσα έδωσε πανελλαδικές, καθώς πέρσι είχε περάσει στο Χημικό του ΑΠΘ. «Τη δεύτερη χρονιά τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Δεν είχα τις καθημερινές υποχρεώσεις στο σχολείο, είχα περισσότερο χρόνο να αφοσιωθώ μόνο στα 4 μαθήματα των εξετάσεων και φυσικά είχα την εμπειρία τού τι γράφει ο μαθητής και πώς βαθμολογεί ο καθηγητής. Ήταν σημαντικά εφόδια αυτά», αναφέρει. Όσο για την επιτυχία, πιστεύει πως δεν ήρθε τυχαία, ούτε ήταν αποτέλεσμα μιας χρονιάς. «Θεωρώ πως οι μαθητές πρέπει να έχουν βάσεις ήδη από το γυμνάσιο. Δεν είναι η προσπάθεια μιας χρονιάς, όσο και να το παλέψεις, αν δεν έχεις το υπόβαθρο δεν μπορείς να προχωρήσεις», μας λέει και στέλνει το μήνυμα: παιδιά να είστε ψύχραιμοι και συγκεντρωμένοι στον στόχο».
H Μαρία Μουσουράκη από την Ιεράπετρα συγκέντρωσε 19.250 μόρια τώρα που έδωσε για δεύτερη φορά. Ο στόχος της είναι η Ιατρική Αθηνών.
«Γνωρίζω ότι είμαι η πρώτη σε συγκέντρωση μορίων από τα παιδιά που έγραψαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις από τα Λύκεια της Ιεράπετρας και αυτό το πέτυχα με τη δεύτερη προσπάθεια. Ο στόχος μου και πέρυσι και φέτος ήταν ξεκάθαρα η Ιατρική Αθηνών που τελικά το κατάφερα στη δεύτερη μου προσπάθεια καθώς πέρυσι έμεινα πίσω από το στόχο μου γύρω στα 3.000 μόρια. Φέτος είχα περισσότερο και πιο ποιοτικό χρόνο αφού δεν είχα μαθήματα στο σχολείο. Είχα ήδη μια καλά δομημένη βάση από την προηγούμενη χρονιά. Φέτος δεν μάθαινα αλλά κατανοούσα πιο εύκολα τις γνώσεις που είχα κατακτήσει και κάλυπτα τα κενά μου. Οπότε ήταν πιο εύκολο για εμένα γιατί είχα και τον χρόνο και το κατάλληλο υλικό αλλά και ένα συγκεκριμένο στόχο. Με βοήθησαν πάρα πολύ οι καθηγητές μου και η οικογένεια μου που είναι πάντα δίπλα μου όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα», είπε η Μαρία στο neakriti.gr.
O Ιγνάτιος Δαρείος Γκαφάρι από το 5ου Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης έδωσε για τρίτη φορά και κατάφερε να φτάσει στα 19.130 μόρια, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την Ιατρική Σχολή. Ο 20χρονος μιλώντας στο stonisi.gr, δεν έκρυψε ότι οι δύο προηγούμενες προσπάθειές του συνοδεύτηκαν από απογοήτευση: «Τις προηγούμενες φορές ήμουν άτυχος. Είχα στενοχωρηθεί».
Ωστόσο, αντί να εγκαταλείψει τον στόχο του, επέλεξε να προσπαθήσει ξανά, βελτιώνοντας την προετοιμασία του και αξιοποιώντας την εμπειρία των προηγούμενων εξετάσεων. Καθοριστικό ρόλο φέτος έπαιξε η επίδοσή του στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, καθώς, όπως εξηγεί, η Έκθεση ήταν το μάθημα που έκανε τη διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και του χάρισε τα μόρια που χρειαζόταν για να πετύχει τον στόχο του. «Όταν σου αρέσει κάτι, πρέπει να το κυνηγάς. Αυτό είναι το πιο ουσιώδες για μένα», είπε. Ο Ιγνάτιος γνωρίζει καλά τι σημαίνει να βλέπεις έναν στόχο να απομακρύνεται και να χρειάζεται να ξεκινήσεις από την αρχή. Γι' αυτό και η συμβουλή του προς τα παιδιά που δεν πέτυχαν φέτος τον στόχο τους είναι απλή αλλά ουσιαστική: «Να μην το βάζουν κάτω».
Άριστα στη Φυσική έγραψε η Κατερίνα Χαραλαμπάκη που με 19.125 μόρια συνολικά διεκδικεί μία θέση στην Ιατρική ή την Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης. Η υποψήφια από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου αναφέρει στο cretalive.gr, πως αν κανείς ακολουθεί ένα πρόγραμμα δεν δέχεται μεγάλη πίεση στη διάρκεια της προετοιμασίας του. Φυσικά, χρειάστηκε να στερηθεί εξόδους, όμως, έμεινε πιστή στον στόχο της και δικαιώθηκε.
Αποφασιστικός και σίγουρος για το μέλλον του είναι ο Φίλιππος- Άγγελος Μπίκιας από τη Θεσσαλονίκη που με 19.120 μόρια εισάγεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ «Νομίζω ότι οι βάσεις που είχα από τα γυμνασιακά μου χρόνια, αλλά και ο πρωταθλητισμός με βοήθησαν να επικεντρωθώ στον στόχο μου», λέει στη Voria. To 19,8 στη Χημεία, το 19,6 στη Φυσική, το 18,9 στα Μαθηματικά και το 17,5 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία του επιτρέπουν να περάσει και μάλιστα άνετα στην πρώτη του επιλογή. Όσο για το μέλλον, δεν αποκλείει να φύγει για περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό και ονειρεύεται «να έχω μια δική μου εταιρεία και να ασχολούμαι με τον προγραμματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη». Η χρονιά που πέρασε ήταν «δύσκολη και απαιτούσε θυσίες», αλλά ο 18χρονος όπως λέει «ήμουν ψύχραιμος και συγκεντρωμένος».
Η Ασημένια Τσαπάκη από το Ηράκλειο Κρήτης συγκέντρωσε 19.100 μόρια και δηλώνει στο neakriti.gr πως ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι κατάφερε να φτάσει σε μια τόσο υψηλή βαθμολογία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη συνταγή επιτυχίας ή κάποιο «μυστικό» που μπορεί να μεταφερθεί στους επόμενους υποψηφίους. Ωστόσο, όπως σημειώνει, η ψυχραιμία, το συστηματικό διάβασμα και η στοχοπροσήλωση αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της δικής της προσπάθειας.
Στόχος της είναι η εισαγωγή στην Ιατρική Αθήνας ή στην Ιατρική Θεσσαλονίκης, εκτιμώντας ότι με τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα καταφέρει να περάσει σε ένα από τα τμήματα που βρίσκονται στις πρώτες της επιλογές.
Με σύνολο 19.100 μόρια, ο Αντώνης Καφαντάρης από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, στοχεύει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Πιο αναλυτικά, έγραψε 19,7 Μαθηματικά, 20 στη Χημεία, 20 στη Φυσική και 16,1 στην Έκθεση. Ο ίδιος μιλά στο protothema.gr για τη διαδρομή του ως τις Πανελλαδικές: «Διάβασα αρκετά, περισσότερο από τις άλλες χρονιές αλλά όχι υπερβολές. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει κι ένα μέτρο. Φρόντισα να κρατήσω μία ισορροπία, ώστε και να βγαίνω έξω και να κάνω όσα μου αρέσουν. Αναφορικά με την ημερήσια προετοιμασία, αφιέρωνα δύο, το πολύ τρεις ώρες όταν πήγαινα και σχολείο και είχα και φροντιστήριο – πήγαινα στο Διακρότημα. Στη συνέχεια, όταν έμενα πιο πολύ σπίτι, αξιοποιώντας τις απουσίες που είχα κρατήσει, μελετούσα 7-8 ώρες».
Εκτός από το διάβασμα, καθοριστικής σημασίας για να επιτύχει υψηλές βαθμολογίες, στάθηκε το γεγονός ότι ήταν αρκετά οργανωμένος στο διάβασμά του. «Ήξερα ακριβώς τί θα μελετήσω την κάθε ημέρα. Τα είχα στο μυαλό μου ή πολλές φορές, τα έγραφα κιόλας», θα πει. Γενικά, χαρακτηρίζει τον εαυτό του "ψύχραιμο", γεγονός που τον βοήθησε. «Κάποιες φορές μόνο είχα λίγο άγχος, όμως τελικά μου βγήκε σε καλό - ήταν το λεγόμενο "δημιουργικό άγχος"», σημειώνει.
Η υποστήριξη, ήρθε από παντού: «Σίγουρα με βοήθησαν οι φίλοι μου, η οικογένειά μου. Από το φροντιστήριο, επίσης, είχαμε τους καθηγητές, κοντά μας – το υλικό που μας έδιναν, ήταν ό,τι έπρεπε ενώ αν χρειαζόμασταν ψυχολογική υποστήριξη, μας την παρείχαν». Όσο για τον ελεύθερο χρόνο, αν και ήταν ελάχιστος, ο Αντώνης προτιμούσε να βλέπει τους φίλους του ενώ από κάποια στιγμή και μετά, υποχρεώθηκε να σταματήσει το γυμναστήριο, για να τα προλαβαίνει. Και τώρα, τί; «Διακοπές. Φεύγω αύριο για Κρήτη», καταλήγει.
O Κωσταντίνος Μαράκης από την Ιεράπετρα συγκέντρωσε 19.100 μόρια και στόχο έχει την Αρχιτεκτονική: «Η προσπάθεια των δυο τελευταίων χρόνων ανταμείφθηκε χωρίς να έχω υπολογίσει τους συντελεστές και τα ειδικά μαθήματα που έδωσα στο γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο, γιατί θέλω να περάσω στην Αρχιτεκτονική».
«Το διάβασμα μου ήταν πολύ μεθοδικό και οργανωμένο μέσα στην εβδομάδα. Επέλεξα να μην πάω στην πενταήμερα για να μη χάσω τις επαναλήψεις μου και να προσπαθήσω να βελτιωθώ στα ειδικά μαθήματα. Αγαπούσα πάντα τη Φυσική τη Χημεία και τα Μαθηματικά καθώς και το σχέδιο στο οποίο με βοήθησε η γιαγιά μου και η Ειρήνη Μαρκοπούλου. Οπότε η Αρχιτεκτονική είναι η επιστήμη που τα συνδυάζει όλα αυτά μαζί και θα επιλέξω να σπουδάσω στην Αθήνα τελικά. Στα φοιτητικά μου χρόνια θα δουλέψει πάρα πολύ γιατί αυτή η σχολή έχει πολλές απαιτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη τους γονείς μου, τους καθηγητές μου και τους φίλους μου, που μου έδιναν δύναμη όταν έχανα την πίστη στον εαυτό μου. Αυτοί με βοήθησαν να ιδώ καθαρά την αξία μου», συμπλήρωσε.
Με σταθερό στόχο το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και με ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας από τη Λάρισα βλέπει πλέον να ανοίγει μπροστά του ο δρόμος για τη σχολή που, όπως λέει, ήθελε από μικρός. Ο νεαρός μαθητής από την Λάρισα είναι ένας από τους αριστούχους των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων, που συγκέντρωσε 19.040 μόρια.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας αναφέρει ότι η Πληροφορική δεν ήταν μια επιλογή που προέκυψε την περίοδο των Πανελλαδικών, αλλά μια προσωπική ενασχόληση που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. «Από 10 χρονών ασχολούμαι με τον προγραμματισμό. Η Πληροφορική ήταν κάτι που μου άρεσε πάντα και αυτή η σχολή ήταν ο στόχος μου», σημειώνει, περιγράφοντας μια διαδρομή που είχε ξεκάθαρη κατεύθυνση αρκετά πριν φτάσει στη Γ' Λυκείου.
«Δεν είχα ιδιαίτερο άγχος. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η πίεση και το πώς θα συνδυαστούν όλα: το σχολείο, το φροντιστήριο και το διάβασμα», σημείωσε. «Ήξερα ότι είχα γράψει πολύ καλά και πίστευα ότι θα περάσω στη σχολή που ήθελα», σημειώνει, μιλώντας για την ικανοποίηση που ένιωσε όταν ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα. «Θέλω να ασχοληθώ με την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια», δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Θέλω να γνωρίσω τη φοιτητική ζωή στην Αθήνα», αναφέρει, βλέποντας τη μετάβαση στο πανεπιστήμιο ως μια νέα περίοδο, τόσο για τις σπουδές του όσο και για τις εμπειρίες που θα φέρει η ζωή μακριά από τη Λάρισα.
Με δύο 20άρια, σε Χημεία και Βιολογία, ο Μάρκος Τζίκας, από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου, συγκεντρώνει 19.025 μόρια και βάζει πλώρη για την Ιατρική. Από το Γυμνάσιο είχε αποφασίσει να γίνει γιατρός, του αρέσει ως λειτούργημα και έχει λάβει μέρος σε αντίστοιχα προγράμματα με το σχολείο και θερινά μαθήματα της Ιατρικής σχολής Κρήτης. Η χρονιά ήταν απαιτητική, παράλληλα με το διάβασμα έκανε πρωταθλητισμό στον δίσκο.
Με στόχο τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ο Ερμής Μέλφος από τη Θεσσαλονίκη κατάφερε να συγκεντρώσει 19.010 μόρια. Ειδικότερα, έγραψε 20 στα Μαθηματικά, στην Έκθεση 15,9, στη Φυσική 19,9 και στη Χημεία 19,3. «Όσον αφορά στην προετοιμασία μου, δεν μπορώ να πω ότι διάβαζα πάρα πολλές ώρες. Προφανώς μελετούσα, έκανα περισσότερο ασκήσεις, είχα όμως κι άλλες ασχολίες - έβγαινα με τους φίλους μου, έβλεπα ταινίες, έπαιζα ποδόσφαιρο. Μερικές φορές, ακόμη και την ώρα που διάβαζα, άνοιγα για να βλέπω ποδόσφαιρο ταυτόχρονα, επειδή αυτό με βοηθούσε», αναφέρει.
Σημαντική ήταν και η συμβολή του σχολείου: «Φέτος, ήταν οι ώρες λιγότερες – δηλαδή, φέτος σχολάγαμε 13.10 και μετά είχα περισσότερο χρόνο. Το σχολείο με στήριξε πάρα πολύ. Να αναφέρω, επιπλέον, ότι έχω και 50% υποτροφία από το γυμνάσιο. Χωρίς αυτή την ευκαιρία, δεν θα μπορούσα αλλιώς να πάω στο Ανατόλια. Οι καθηγητές ήταν πολύ καλοί και με βοήθησαν. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό».
Αναφορικά με τη διαχείριση της πίεσης τη φετινή χρονιά, ο Ερμής θεωρεί πως είναι αρκετά ψύχραιμος, δεν αγχώνεται. Ενόψει μηχανογραφικού, εξηγεί ότι ένας από τους λόγους που επιθυμεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη σχολή είναι επειδή του δίνει πολλές επιλογές, καθώς ακόμη δεν έχει αποφασίσει ποιο επάγγελμα σκοπεύει να ακολουθήσει. «Θα αποφασίσω αργότερα», δηλώνει. «Προς το παρόν, χρειάζομαι ξεκούραση. Αργότερα, τον Ιούλιο, θα πάω κατασκήνωση στη Χαν ως εθελοντής ομαδάρχης - πηγαίνω πολλά χρόνια κατασκήνωση», αναφέρει.
Τα 19.000 μόρια έφτασε ο Μάνος Δασκαλάκης, από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου, ο οποίος θέλει να σπουδάσει Ιατρική, σε Ηράκλειο, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί τα χνάρια των γονιών του καθώς και οι δύο είναι γιατροί και υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας σε Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με το cretalive.gr. Πέρασε μία δύσκολη χρονιά και περιόδους άγχους, αλλά τα κατάφερε.
Η Θάλεια Χριστοφοράκη συγκέντρωσε έως 18.865 μόρια, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων της. Ιδιαίτερα υψηλές ήταν οι επιδόσεις της στα μαθήματα της Χημείας και της Φυσικής, όπου έγραψε 97,5 και 99 αντίστοιχα. «Επιθυμώ να σπουδάσω Ιατρική, είτε στο Ηράκλειο είτε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια απαιτητική χρονιά και μια δύσκολη διαδικασία, που χρειάστηκε διάβασμα, επιμονή, αλλά και στιγμές χαλάρωσης. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά», ανέφερε.
Με 18.850 μόρια, η Μαρία Κρασανάκη από το Ηράκλειο πέτυχε μια υψηλή επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, έχοντας ως στόχο την εισαγωγή της στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως ανέφερε, η χρονιά ήταν δύσκολη και απαιτητική, με ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων και του διαβάσματος. Η ίδια εκτιμά ότι, με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε, θα καταφέρει να περάσει στην πρώτη της επιλογή.
Για την επιτυχία στις Πανελλαδικές, σημείωσε πως δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό. Όπως είπε, χρειάζεται αρκετή δουλειά μέσα από τη μελέτη, σωστά δομημένο πρόγραμμα και, πάνω απ’ όλα, ψυχραιμία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μία δοκιμασία, όπως πολλές άλλες που καλείται να αντιμετωπίσει ένας νέος άνθρωπος.
Ο Μάνος Καλλονάκης από το Ηράκλειο συγκέντρωσε 18.840 μόρια και ξεχώρισε στη Φυσική, όπου κατάφερε να γράψει άριστα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, πίσω από την επιτυχία υπήρξε μεγάλη προσπάθεια, σωστή οργάνωση και ψυχραιμία. «Σίγουρα υπήρξε μεγάλη προσπάθεια, αλλά πιστεύω ότι επειδή είχα σωστή οργάνωση και ψυχραιμία, αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
Δεν ήταν τόσο δραματικό όσο το παρουσιάζουν. Απλά πρέπει να σου αρέσει αυτό που κάνεις και να έχεις έναν ρεαλιστικό στόχο», δήλωσε στο neakriti.gr. Στόχος του είναι η εισαγωγή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Με 18.710 μόρια, ο Σταύρος Σαρρής πέτυχε μια ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δηλώνοντας χαρούμενος για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του. Όπως ανέφερε, η χρονιά ήταν δύσκολη, ωστόσο με επιμονή και υπομονή κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος και να πετύχει τον στόχο του. Μιλώντας για τους υποψηφίους που θα δώσουν Πανελλαδικές την επόμενη χρονιά, σημείωσε ότι το βασικό είναι να έχουν καλές βάσεις και να στηρίξουν σε αυτές την προσπάθειά τους. Η σχολή στην οποία θα ήθελε να εισαχθεί είναι το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Όπως εξήγησε, τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς πρόκειται για έναν κλάδο με ισχυρό παρόν και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Παράλληλα, ένας ακόμη λόγος που επιλέγει τη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές του είναι και η φοιτητική ζωή της πόλης. Κλείνοντας, ο Σταύρος Σαρρής ευχαρίστησε την οικογένειά του και τους καθηγητές του, που στάθηκαν δίπλα του σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Για να αγγίξει το στόχο της, την Ιατρική Θεσσαλονίκης, η Μαριαλένα Σιακαβάρα έδωσε φέτος για δεύτερη χρονιά, καθώς πέρσι είχε εισαχθεί στην Κτηνιατρική Θεσσαλίας. Επέλεξε να επαναλάβει την επίπονη διαδικασία της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές και φέτος κατάφερε να συγκεντρώσει 18.650 μόρια. «Έγραψα 19 στη Βιολογία, στη Χημεία 19,2, στη Φυσική 19,6 και στη Γλώσσα 16,8», θα πει η ίδια. «Ήταν μία δύσκολη χρονιά, με πολλή κούραση, πολύ άγχος, πολύ διάβασμα – καθημερινά 6 – 7 ώρες. Έκανα μιάμιση ώρα μάθημα την εβδομάδα για κάθε μάθημα από τα τέσσερα και όλες τις υπόλοιπες ώρες, μελετούσα. Πήγαινα στο παλιό μου σχολείο, την Πολύτροπη Αρμονία και εκεί με βοηθούσαν οι καθηγητές μου», αποτυπώνει την εμπειρία της.
Λόγω ιδιοσυγκρασίας, η Μαριαλένα είναι ιδιαίτερα αγχώδης. «Μέχρι την τελευταία στιγμή, που έμαθα τα μόρια, το άγχος μου ήταν ατελείωτο. Κι ας είχα δει τις απαντήσεις σε κάθε μάθημα που έδινα, οπότε ήξερα ότι είχα πάει καλά. Κοιτούσα πολύ προσεκτικά να δω που έχω κάνει λάθος. Μόνο στη Γλώσσα δεν ήξερα, γιατί είναι κάτι υποκειμενικό». Υποστήριξη έλαβε από παντού: «Γονείς, θείοι, ξαδέλφια, όλοι ήταν στο πλευρό μου. Και οι καθηγητές από το σχολείο ήταν πολύ υποστηρικτικοί, όπως και οι φίλοι μου».
Στην οικογένεια, όμως, δεν ήταν παρεμβατικοί. «Δεν με πίεσαν ποτέ, ούτε για το τί θα επιλέξω, ούτε για το τι ή πόσο διάβαζα. Ήταν καθαρά δική μου επιλογή να διαβάζω τόσο. Με άφηναν πάντα να κάνω αυτό που εγώ πίστευα ότι είναι σωστό. Μάλιστα, πολλές φορές μου έλεγαν ‘μην διαβάζεις τόσο!’, ‘Πήγαινε καμιά βόλτα’… ήταν στο άλλο άκρο». «Λόγω πιεσμένου προγράμματος, δεν προλάβαινα να δω φίλους ή να κάνω πράγματα για μένα, οπότε ελπίζω τώρα να αναπληρώσω όλο αυτό το χρόνο», προσθέτει. Πώς αισθάνθηκε πέρσι όταν δεν πέρασε στη σχολή που ήθελε; «Θεωρώ ότι δεν είχα κάνει το διάβασμα που έπρεπε. Γενικά, όμως ένιωσα άσχημα που δεν μπήκα εκεί που ήθελα. Δεν θεώρησα ότι ήταν αποτυχία, γιατί είχα έτσι κι αλλιώς συγκεντρώσει πολλά μόρια -17.500- απλώς είπα ότι θα ξαναπροσπαθήσω για να πετύχω αυτό που πραγματικά θέλω».
Με 18.580 μόρια στο πεδίο των Επιστημών Υγείας, η Ιωάννα Κτενιαδάκη δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη βαθμολογία της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο «μυστικό» επιτυχίας που μπορεί να δοθεί ως συμβουλή στους επόμενους υποψηφίους. Για την ίδια, η προσπάθεια ήταν προσωπική και απαιτητική, με στήριξη από το οικογενειακό, σχολικό και φιλικό της περιβάλλον. Η Ιωάννα δεν έχει ακόμη καταλήξει οριστικά στη σχολή που θα επιλέξει, ωστόσο ανάμεσα στις πρώτες της επιλογές βρίσκονται η Βιολογία και η Ιατρική. Όπως σημειώνει, ως φοιτητική πόλη της αρέσει ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη, ωστόσο εκτιμά ότι πιθανότατα θα επιλέξει κάποιο τμήμα στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει πολύ καλές επιδόσεις στις επιστήμες υγείας. Η ίδια θέλησε να ευχαριστήσει τους γονείς της, τους καθηγητές της και τους φίλους της, που στάθηκαν δίπλα της σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής της.
Η Αθηνά Μάρκου από τη Θεσσαλονίκη, στις Πανελλαδικές, συγκέντρωσε 18.575 μόρια: «Βιολογία έγραψα 19,6, Φυσική 18,5, Χημεία 19,3 και Έκθεση μέσο όρο 16,9. Για την Έκθεση, χρειάστηκε και τρίτος βαθμολογητής, επειδή υπήρχε μεγάλη βαθμολογική απόκλιση από τους δύο πρώτους βαθμολογητές – ο ένας μου είχε βάλει 18,8 και ο άλλος, 14,2. Αλλά και ο τρίτος, πάλι χαμηλά κινήθηκε… μου έβαλε 15. Αν και τα περίμενα καλύτερα, προφανώς και είμαι ικανοποιημένη. Στοχεύω Ιατρική Θεσσαλονίκης», λέει. Με βάση τις επιλογές της, είναι ξεκάθαρο ότι σκοπεύει να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη – «πιστεύω ότι είναι η καλύτερη φοιτητούπολη!», δηλώνει.
Η διαδρομή της μέχρι σήμερα δεν ήταν χωρίς δυσκολίες: «Θυμάμαι όταν πρωτοήρθα από το νησί, αφήνοντας πίσω την οικογένειά μου, ήμουν πολύ αγχωμένη. Αλλά κατάλαβα ότι αν καταφέρεις να ελέγξεις το άγχος σου, έχεις ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων – αυτό το συνειδητοποίησα φέτος κυρίως. Επομένως, αρκεί να προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό, να έχεις πίστη και στο Θεό και στον εαυτό σου και το καλό θα έρθει. Έφτασα μάλιστα τις ημέρες των Πανελλαδικών, να τις κάνω τις πιο ‘chill’ της ζωής μου, δεν είχα καθόλου άγχος. Η μόνη μου έννοια ήταν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το πως θα προλάβαινα να δαμάσω την ύλη σε ικανοποιητικό βαθμό».
Η απόσταση από την οικογένειά της, δεν ήταν κάτι απλό. Όπως αναφέρει, «βλέπω τους δικούς μου από κοντά κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα και σε κανένα τριήμερο-τετραήμερο.. αλλά υπήρχαν και κάποια διαστήματα που δεν βλεπόμασταν συχνά. Η πρώτη χρονιά ήταν η πιο δύσκολη. Ερχόμενη στη Θεσσαλονίκη, όλα ήταν καινούρια για μένα – το λύκειο, το οικοτροφείο. Δυσκολεύτηκα αρκετά στην προσαρμογή, όχι στα μαθήματα αλλά στο οικοτροφείο και γενικά στην κοινωνικοποίηση, επειδή σαν άτομο είναι πολύ εσωστρεφής. Αυτό άλλαξε όμως. Έχω αλλάξει πραγματικά αυτά τα χρόνια. Κι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ! Έχω κάνει φίλους, παρέες… είμαστε περίπου 50-60 άτομα εδώ».
Πώς ενημερώθηκε σήμερα για τα αποτελέσματα; «Όλο το πρωί δεν με είχαν αφήσει σε ησυχία οι γονείς μου, με έπαιρναν τηλέφωνα να ρωτούν για τους βαθμούς… πίστευαν πολύ σε μένα. Άλλωστε, αφού είχα ελέγξει τις απαντήσεις σε όσα γράψαμε, τους είχα πει ότι πήγα καλά.. Επειδή άργησα να λάβω μήνυμα στο κινητό, πήγα στο σχολείο, μπαίνω στο γραφείο και βλέπω την καθηγήτρια της Βιολογίας - που είναι και η διευθύντρια του οικοτροφείου – φώναζε χαρούμενη, έτρεξε να με αγκαλιάσει και μου λέει τα αποτελέσματα, ‘μπράβο, τέλεια! Πρώτα με πήρε ο αδελφός μου τηλέφωνο από την Αθήνα, χάρηκε πιο πολύ κι από μένα - εκείνος σπουδάζει μηχανικός βιοϊατρικής, είναι δευτεροετής. Μετά με πήραν οι γονείς μου, ενθουσιασμός».
Όσο για τα επόμενα βήματα, πρώτα το μηχανογραφικό – «Θα δηλώσω πρώτα Ιατρική Θεσσαλονίκης – ίσως πάω διακοπές τον Αύγουστο, αλλά μένω και Μυτιλήνη, είναι νησί, έχω φίλους εκεί…».
Τί έμαθε η Αθηνά από τη διαδικασία της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές; «Για να πραγματοποιηθεί ένα όνειρό μας, πρέπει να θέτουμε στόχους. Κι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην φοβόμαστε, γιατί ο φόβος μας κρατάει πίσω. Δεν υπάρχει απαραιτήτως μία ιδανική συνθήκη πάντα για να κάνεις κάτι».
Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΑΠΘ θέλει να σπουδάσει ο Χριστόφορος Μαραθιανός, από το 6ο Λύκειο Ηρακλείου, ο οποίος συγκέντρωσε περίπου 18.500 μόρια. Όπως αναφέρει, τον ενδιαφέρουν πολύ τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών και είναι ένας τομέας που του ταιριάζει. Φέτος, η πίεση που αισθανόταν ήταν μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές αλλά τα κατάφερε με σωστό πρόγραμμα και με το σκεπτικό πως είναι μία προσπάθεια που καταβάλλει σήμερα και θα τελειώσει στη συνέχεια.
Σημαντική επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε ο Γιώργος Περάκης, συγκεντρώνοντας 18.480 μόρια. Ο ίδιος στοχεύει στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο, καθώς, όπως αναφέρει, τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο προγραμματισμός. «Τα κατάφερα έχοντας ένα σωστό πρόγραμμα. Στοχεύω στην Πληροφορική εδώ στο Ηράκλειο, στο CSD. Μου αρέσει ο προγραμματισμός και, με την κατάλληλη οργάνωση, έβρισκα χρόνο για όσα ήθελα. Μου άρεσαν και τα μαθήματα της κατεύθυνσής μου, κάτι που αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για να πετύχω τον στόχο μου», δήλωσε.
Εξαιρετική επίδοση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 πέτυχε ο Μιχάλης Τόψης, συγκεντρώνοντας 18.340 μόρια στο 4ο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής. Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έπαιξαν η οργάνωση, η συνέπεια και η εμπιστοσύνη στους καθηγητές του. «Είχα πρόγραμμα, ήμουν πάντα οργανωμένος και συνεπής. Άκουγα τους καθηγητές μου και αυτός ήταν ο δρόμος για την επιτυχία. Από την οικογένειά μου δεν είχα πίεση, μου είχαν εμπιστοσύνη και εγώ είχα εμπιστοσύνη στους καθηγητές μου. Γι’ αυτό πέτυχα», δήλωσε. Όσον αφορά τη σχολή που θα επιλέξει, ο ίδιος σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη κατασταλάξει οριστικά, ωστόσο εξετάζει σοβαρά την επιλογή των Σωμάτων Ασφαλείας.
Με 18.300 μόρια, η Μελίνα Μεραμβελλιωτάκη από το Ηράκλειο είδε την προσπάθειά της στις Πανελλαδικές να δικαιώνεται, έχοντας ως μεγάλο στόχο την εισαγωγή της στη Νομική Αθηνών. Όπως ανέφερε, η χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και χρειάστηκε οργάνωση, συνέπεια και συστηματικό διάβασμα. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ισορροπίας, ώστε να υπάρχουν δυνάμεις μέχρι το τέλος της προετοιμασίας. Η ίδια, στέλνοντας μήνυμα στους επόμενους υποψηφίους, τους προτρέπει να παραμείνουν προσηλωμένοι στον στόχο τους και να δείξουν συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Σημαντική επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε ο Γεώργιος Χαμηλοθώρης, συγκεντρώνοντας 18.160 μόρια. Στόχος του είναι η εισαγωγή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στη Θεσσαλονίκη. «Αυτό που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό είναι η θέληση. Να πιστεύεις ότι μπορείς να πετύχεις τον στόχο σου, να έχεις πρόγραμμα, να αξιοποιείς τις δυνάμεις σου και να αποδίδεις με βάση τις δυνατότητές σου, έχοντας πίστη στον εαυτό σου», δήλωσε.
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