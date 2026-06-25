Η μήνυση των αξιωματικών της ΕΛΑΣ κατά του Μπαλάσκα: Όσα διέδωσε ήταν ανυπόστατα και ψευδή αφού δεν είχε καμία απολύτως πληροφόρηση

Ανάμεσα στους αξιωματικούς που έχουν καταθέσει μήνυση είναι και ο διοικητής της της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων Γιάννης Σγουρός - Ο πρώην συνδικαλιστής είχε χαρακτηρίσει «γκάφα» της Αστυνομίας ότι είχαν αφήσει ελεύθερο τον Σκοπιανό που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη