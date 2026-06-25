Η μήνυση των αξιωματικών της ΕΛΑΣ κατά του Μπαλάσκα: Όσα διέδωσε ήταν ανυπόστατα και ψευδή αφού δεν είχε καμία απολύτως πληροφόρηση
Η μήνυση των αξιωματικών της ΕΛΑΣ κατά του Μπαλάσκα: Όσα διέδωσε ήταν ανυπόστατα και ψευδή αφού δεν είχε καμία απολύτως πληροφόρηση
Ανάμεσα στους αξιωματικούς που έχουν καταθέσει μήνυση είναι και ο διοικητής της της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων Γιάννης Σγουρός - Ο πρώην συνδικαλιστής είχε χαρακτηρίσει «γκάφα» της Αστυνομίας ότι είχαν αφήσει ελεύθερο τον Σκοπιανό που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη
Ενώπιον της Δικαιοσύνης για διασπορά ψευδών ειδήσεων μετά από μήνυση αξιωματικών της Ασφάλειας Χανίων θα βρεθεί ο πρώην συνδικαλιστής της ΕΛΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας εξαιτίας ενός σχολίου που έκανε για την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, στη μηνυτήρια αναφορά που κατάθεσαν αναφέρουν πως «όλα όσα διέδωσε ο εγκαλούμενος, ήταν ανυπόστατα και ψευδή αφού δεν είχε καμία απολύτως πληροφόρηση για τις ενέργειες της υπηρεσίας μας».
Ανάμεσα στους αξιωματικούς που έχουν καταθέσει μήνυση είναι και ο διοικητής της υπηρεσίας Γιάννης Σγουρός, σύμφωνα με το flashnews.gr. Οι αξιωματικοί κατηγορούν τον Σταύρο Μπαλάσκα για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση, εξύβριση κατ’ εξακολούθηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 18σέλιδο της μηνυτήριας αναφοράς «παρά το γεγονός, ότι, η υπηρεσία μας, διαχειρίστηκε την εξιχνίαση της συγκεκριμένης παράνομης πράξης της ανθρωποκτονίας με απόλυτο επαγγελματισμό, εχεμύθεια, μυστικότητα και επιχειρησιακή επάρκεια, ο εδώ μηνυόμενος - εγκαλούμενος προέβαινε καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών και όσο χρονικό διάστημα το θύμα ήταν εξαφανισμένο, σε δημόσιες παρεμβάσεις και δηλώσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών στις οποίες υποτιμούσε και μείωνε κάθε μας ενέργεια και επιχειρησιακή δράση, χαρακτηρίζοντας τους χειρισμούς της υπόθεσης από την υπηρεσία μας ως “γκάφα“» παραθέτοντας τα λόγια του Σταύρου Μπαλάσκα στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
Όπως ξεκαθαρίζουν στην αναφορά οι αξιωματικοί, όλη η δράση τους έγινε κατόπιν ενδελεχούς σχεδιασμού της υπηρεσίας και πως με τον σχολιασμό του, ο Σταύρος Μπαλάσκας επιχείρησε να πλήξει το κύρος και την αξιοπιστία της υπηρεσίας. «Όλα όσα διέδωσε ο εγκαλούμενος, ήταν ανυπόστατα και ψευδή αφού δεν είχε καμία απολύτως πληροφόρηση για τις ενέργειες της υπηρεσίας μας» αναφέρουν οι αξιωματικοί.
Ο ίδιος, λίγο αργότερα βγήκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης και επανέλαβε τους ίδιους ισχυρισμούς, κάτι που όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί στη μήνυσή τους το έκανε κατ’ επανάληψη. Αίτηση των αξιωματικών είναι να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του κ. Μπαλάσκα αφού όπως αναφέρουν, διέπραξε αδικήματα υπό του Τύπου.
Δείτε αποσπάσματα από τη μήνυση:
Ανάμεσα στους αξιωματικούς που έχουν καταθέσει μήνυση είναι και ο διοικητής της υπηρεσίας Γιάννης Σγουρός, σύμφωνα με το flashnews.gr. Οι αξιωματικοί κατηγορούν τον Σταύρο Μπαλάσκα για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση, εξύβριση κατ’ εξακολούθηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 18σέλιδο της μηνυτήριας αναφοράς «παρά το γεγονός, ότι, η υπηρεσία μας, διαχειρίστηκε την εξιχνίαση της συγκεκριμένης παράνομης πράξης της ανθρωποκτονίας με απόλυτο επαγγελματισμό, εχεμύθεια, μυστικότητα και επιχειρησιακή επάρκεια, ο εδώ μηνυόμενος - εγκαλούμενος προέβαινε καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών και όσο χρονικό διάστημα το θύμα ήταν εξαφανισμένο, σε δημόσιες παρεμβάσεις και δηλώσεις μέσω τηλεοπτικών εκπομπών στις οποίες υποτιμούσε και μείωνε κάθε μας ενέργεια και επιχειρησιακή δράση, χαρακτηρίζοντας τους χειρισμούς της υπόθεσης από την υπηρεσία μας ως “γκάφα“» παραθέτοντας τα λόγια του Σταύρου Μπαλάσκα στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
Όπως ξεκαθαρίζουν στην αναφορά οι αξιωματικοί, όλη η δράση τους έγινε κατόπιν ενδελεχούς σχεδιασμού της υπηρεσίας και πως με τον σχολιασμό του, ο Σταύρος Μπαλάσκας επιχείρησε να πλήξει το κύρος και την αξιοπιστία της υπηρεσίας. «Όλα όσα διέδωσε ο εγκαλούμενος, ήταν ανυπόστατα και ψευδή αφού δεν είχε καμία απολύτως πληροφόρηση για τις ενέργειες της υπηρεσίας μας» αναφέρουν οι αξιωματικοί.
Ο ίδιος, λίγο αργότερα βγήκε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης και επανέλαβε τους ίδιους ισχυρισμούς, κάτι που όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί στη μήνυσή τους το έκανε κατ’ επανάληψη. Αίτηση των αξιωματικών είναι να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του κ. Μπαλάσκα αφού όπως αναφέρουν, διέπραξε αδικήματα υπό του Τύπου.
Δείτε αποσπάσματα από τη μήνυση:
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