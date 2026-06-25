Αγωνία για τους αγνοούμενους και τους εγκλωβισμένους μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα: Τραγικές ιστορίες στα ερείπια

Δημοσιογράφοι ανέφεραν λεηλασίες στην Κάτια Λα Μαρ - «Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν. Εδώ βρίσκεται ένα κοριτσάκι, εγκλωβισμένο από χθες το βράδυ», λέει κάτοικος της περιοχής