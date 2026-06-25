Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ομιλία στο Όρος Ράσμορ κάτω από τις κεφαλές των τεσσάρων προέδρων θα δώσει ο Τραμπ στις 3 Ιουλίου
Ομιλία στο Όρος Ράσμορ κάτω από τις κεφαλές των τεσσάρων προέδρων θα δώσει ο Τραμπ στις 3 Ιουλίου
Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τους εορτασμούς των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί την 3η Ιουλίου στο Όρος Ράσμορ, τον διάσημο βράχο με τα λαξευμένα πρόσωπα τεσσάρων Αμερικανών πρώην προέδρων, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός που επιβλέπει τους εορτασμούς των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η οποία υπογράφηκε την 4η Ιουλίου του 1776.
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα εκφωνήσει εκεί μια ομιλία «κάτω από ένα από τα διασημότερα σύμβολα της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης της χώρας», επισήμανε ο οργανισμός Freedom 250, σε ένα δελτίο Τύπου.
Την ομιλία του, την παραμονή της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, αναμένεται να ακολουθήσει μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων.
Το Όρος Ράσμορ βρίσκεται στη Νότια Ντακότα (βόρεια). Τα πρόσωπα των Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Άβρααμ Λίνκολν και Θίοντορ Ρούσβελτ έχουν λαξευτεί στον γρανιτένιο βράχο.
Τον περασμένο χρόνο, μια Ρεπουμπλικανή βουλευτής κατέθεσε ένα νομοσχέδιο, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, ζητώντας το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ να προστεθεί δίπλα σε εκείνα των τεσσάρων επιφανών προκατόχων του.
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του αξιοθέατου, όπως ανέφερε ο αμερικανικός Τύπος, αυτό θα ήταν σε κάθε περίπτωση αδύνατον, ελλείψει επαρκούς επιφάνειας.
Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης ανήρτησε πρόσφατα στον ιστότοπό του Truth Social μια φωτογραφία, που είχε δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου απεικονιζόταν το πρόσωπό του να έχει λαξευτεί στο πλευρό εκείνων των Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, Λίνκολν και Ρούζβελτ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα εκφωνήσει εκεί μια ομιλία «κάτω από ένα από τα διασημότερα σύμβολα της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης της χώρας», επισήμανε ο οργανισμός Freedom 250, σε ένα δελτίο Τύπου.
Την ομιλία του, την παραμονή της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, αναμένεται να ακολουθήσει μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων.
President @realDonaldTrump is coming back to the Mount Rushmore State for the Mount Rushmore Fireworks Celebration!— Larry Rhoden (@LarryRhodenSD) June 25, 2026
Together, we will throw the biggest birthday party ever for our nation and celebrate America’s legacy of freedom, liberty, and justice for all! pic.twitter.com/tteoVxSDEj
Το Όρος Ράσμορ βρίσκεται στη Νότια Ντακότα (βόρεια). Τα πρόσωπα των Τζορτζ Ουάσιγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Άβρααμ Λίνκολν και Θίοντορ Ρούσβελτ έχουν λαξευτεί στον γρανιτένιο βράχο.
Τον περασμένο χρόνο, μια Ρεπουμπλικανή βουλευτής κατέθεσε ένα νομοσχέδιο, το οποίο τελικά δεν προχώρησε, ζητώντας το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ να προστεθεί δίπλα σε εκείνα των τεσσάρων επιφανών προκατόχων του.
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του αξιοθέατου, όπως ανέφερε ο αμερικανικός Τύπος, αυτό θα ήταν σε κάθε περίπτωση αδύνατον, ελλείψει επαρκούς επιφάνειας.
Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης ανήρτησε πρόσφατα στον ιστότοπό του Truth Social μια φωτογραφία, που είχε δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου απεικονιζόταν το πρόσωπό του να έχει λαξευτεί στο πλευρό εκείνων των Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, Λίνκολν και Ρούζβελτ.
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