Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στην Πολωνία, τουλάχιστον δύο τραυματίες
Επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στην Πολωνία, τουλάχιστον δύο τραυματίες
Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα - 16 ομάδες της Πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (25/6) στην Πολωνία, όταν ένα επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με μία εμπορική αμαξοστοιχία στο χωριό Bialosliwie, όπως ανέφεραν τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Η ιστοσελίδα της TVP Poznan ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν και 16 ομάδες της Πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος.
Η ιστοσελίδα της TVP Poznan ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν και 16 ομάδες της Πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος.
A passenger train collided with a freight train in Białośliwie near Piła, Poland, a short while ago.— Tabz (@TabzLIVE) June 25, 2026
Carriages were overturned in the crash, and casualties have been reported. pic.twitter.com/32LEQsFHdm
Trains have collided in Białośliwie near Piła, Poland, including an InterCity train. Carriages have overturned pic.twitter.com/EvvCSkGRL0— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 25, 2026
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