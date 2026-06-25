Επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στην Πολωνία, τουλάχιστον δύο τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Σύγκρουση τρένων Πολωνία

Επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στην Πολωνία, τουλάχιστον δύο τραυματίες

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα - 16 ομάδες της Πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος

Επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στην Πολωνία, τουλάχιστον δύο τραυματίες
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (25/6) στην Πολωνία, όταν ένα επιβατικό τρένο ​συγκρούστηκε ​με μία εμπορική αμαξοστοιχία στο ​χωριό ​Bialosliwie, όπως ανέφεραν τα πολωνικά ​μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η ιστοσελίδα της TVP Poznan ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν και 16 ομάδες της Πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος.



Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης