Κολομβία: Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντε λα Εσπριέγια δίνει προθεσμία ενός μήνα στις ένοπλες ομάδες να παραδοθούν
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Πρόεδρος

Κολομβία: Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντε λα Εσπριέγια δίνει προθεσμία ενός μήνα στις ένοπλες ομάδες να παραδοθούν

Υποσχέθηκε μια «νέα εποχή» για την Κολομβία μετά τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών απέναντι σε γερουσιαστή της Αριστεράς

Κολομβία: Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντε λα Εσπριέγια δίνει προθεσμία ενός μήνα στις ένοπλες ομάδες να παραδοθούν
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Προθεσμία ενός μήνα στις ένοπλες ομάδες προκειμένου να παραδοθούν έδωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, υπογραμμίζοντας πως δεν θα κάνει την παραμικρή παραχώρηση.

«Προς όλους τους παράνομους: έχετε έναν μήνα για να οργανώσετε την παράδοσή σας», διεμήνυσε ο 47χρονος Ντε λα Εσπριέγια, στην πρώτη του ομιλία αφότου η εκλογική αρχή επιβεβαίωσε τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας.

Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, τον οποίο υποστήριξε δημόσια ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (που τον αποκαλούσε «τίγρη»...), υποσχέθηκε μια «νέα εποχή» για την Κολομβία μετά τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών απέναντι στον γερουσιαστή της Αριστεράς Ιβάν Σεπέδα.

Είχε δεσμευτεί προεκλογικά πως θα υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι των ανταρτών, των εγκληματικών συμμοριών και της διακίνησης ναρκωτικών.
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