Κολομβία: Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντε λα Εσπριέγια δίνει προθεσμία ενός μήνα στις ένοπλες ομάδες να παραδοθούν

Υποσχέθηκε μια «νέα εποχή» για την Κολομβία μετά τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών απέναντι σε γερουσιαστή της Αριστεράς