Στα 5,33 ευρώ το κιλό η «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου, ποιες περιοχές αφορά - Τα μέτρα για τους ψαράδες

Οι πρωτοβουλίες για τους επαγγελματίες αλιείς που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

5,33 ευρώ το κιλό (ως και 52% αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό ανώτερο ποσό, αυτό της Κύπρου), προχωρά η κυβέρνηση.



Μετά από την ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων, που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλοτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς, με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. Στην πιλοτική εφαρμογή το μέτρο αφορά κατ' αρχήν τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.







Η σύσκεψη με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών αλιέων επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, όπως ο λαγοκέφαλος, που απειλούν τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας και το θαλάσσιο οικοοσύστημα, αλλά και το κόστος των καυσίμων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλα ζητήματα του κλάδου.



Δείτε τα μέτρα:





Η ηγεσία του Υπουργείου προχωρά σε λήψη πρωτοβουλιών για την άμεση οικονομική στήριξη και την προστασία του εισοδήματος των ψαράδων, σε καύσιμα, θαλάσσια πάρκα και λαγοκέφαλο. Αυτές αφορούν επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου στα 0,16 ευρώ το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και 0,12 ευρώ το λίτρο για τον Ιούνιο και σε «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου για 5,33 ευρώ το κιλό, αμοιβή που είναι αυξημένη ως και 52% σε σχέση με την Κύπρο.



Κλείσιμο λαγοκέφαλο, η πιλοτική δράση (σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς πόρους) αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων το οποίο περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, την καταγραφή των συλλήψεων, τον εντοπισμό περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και τη δημιουργία διαδικασιών ασφαλούς διαχείρισης της βιομάζας που θα συλλέγεται.



Στο τελευταίο κομμάτι, με δεδομένη την ακραία τοξικότητα που έχει το κρέας του ψαριού, έχει κριθεί επιβεβλημένη η καύση της βιομάζας που θα συλλέγεται, σε υψικαμίνους, ενώ ένα μέρος της θα συνεχίσει να κατευθύνεται σε ελληνικούς ερευνητικούς φορείς οι οποίοι και ερευνούν, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Lagomeal, τρόπους διαχείρισης του ξενικού ψαριού. Το ΕΛΚΕΘΕ, ο Δημόκριτος και άλλοι συνεργαζόμενοι επιστημονικοί φορείς, έχουν βρει τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραχθεί ασφαλές ιχθυάλευρο από τον λαγοκέφαλο.



Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:



Στην «επικήρυξη» των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα(ως και 52% αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό ανώτερο ποσό, αυτό της Κύπρου), προχωρά η κυβέρνηση.Μετά από την ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων, που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλοτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς, με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. Στην πιλοτική εφαρμογή το μέτρο αφορά κατ' αρχήν τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες προσδιορίζει το οικονομικό κίνητρο σε άνω των 5 ευρώ το κιλό, αισθητά υψηλότερο από τα 4,73 ευρώ το κιλό που είναι το οικονομικό κίνητρο στην Κύπρο και το οποίο θεωρήθηκε χαμηλή αποζημίωση για τα ελληνικά δεδομένα.Η σύσκεψη με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών αλιέων επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, όπως ο λαγοκέφαλος, που απειλούν τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας και το θαλάσσιο οικοοσύστημα, αλλά και το κόστος των καυσίμων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλα ζητήματα του κλάδου.Δείτε τα μέτρα:Η ηγεσία του Υπουργείου προχωρά σε λήψη πρωτοβουλιών για την άμεση οικονομική στήριξη και την προστασία του εισοδήματος των ψαράδων, σε καύσιμα, θαλάσσια πάρκα και λαγοκέφαλο. Αυτές αφορούν επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου στα 0,16 ευρώ το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και 0,12 ευρώ το λίτρο για τον Ιούνιο και σε «επικήρυξη» του λαγοκέφαλου για 5,33 ευρώ το κιλό, αμοιβή που είναι αυξημένη ως και 52% σε σχέση με την Κύπρο.Σε ό,τι αφορά το, η πιλοτική δράση (σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς πόρους) αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων το οποίο περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, την καταγραφή των συλλήψεων, τον εντοπισμό περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και τη δημιουργία διαδικασιών ασφαλούς διαχείρισης της βιομάζας που θα συλλέγεται.Στο τελευταίο κομμάτι,, έχει κριθεί επιβεβλημένη η καύση της βιομάζας που θα συλλέγεται, σε υψικαμίνους, ενώ ένα μέρος της θα συνεχίσει να κατευθύνεται σε ελληνικούς ερευνητικούς φορείς οι οποίοι και ερευνούν, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Lagomeal, τρόπους διαχείρισης του ξενικού ψαριού. Το ΕΛΚΕΘΕ, ο Δημόκριτος και άλλοι συνεργαζόμενοι επιστημονικοί φορείς, έχουν βρει τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραχθεί ασφαλές ιχθυάλευρο από τον λαγοκέφαλο.Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:





Η δράση θα χρησιμοποιηθεί μετά από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς έχει ζητηθεί -και περάσει- από την ελληνική πλευρά αύξηση του προϋπολογισμού γι’ αυτό το σκοπό, αφού το πιλοτικό σχέδιο δεν αφορά μόνο το ψάρεμα του λαγοκέφαλου και την καύση του (η οποία στην Κύπρο αποζημιώνεται με 0,20 ευρώ το κιλό). Ο σχεδιασμός της δράσης περιλαμβάνει καταρχήν τον εντοπισμό των περιοχών στις οποίες συγκεντρώνονται και αναπαράγεται ο λαγοκέφαλος, επιστημονική παρακολούθηση της εξάπλωσης του είδους, την καταγραφή και πιστοποίηση της αλίευσης, τη συνεργασία με τους αλιείς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και άλλους επιστημονικούς φορείς, τη χρονική στόχευση της αλιευτικής προσπάθειας, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Τελευταία φάση είναι η ασφαλής συγκέντρωση, αποθήκευση, μεταφορά και η καταστροφή των τοξικών αλιευμάτων με καύση.



Πάντως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς (ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στις Βρυξέλλες, διατυπώνοντας τις ελληνικές θέσεις στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπου έδωσε έμφαση στη μικρή παράκτια αλιεία, την οποία χαρακτήρισε στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και της βιωσιμότητας των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων της πατρίδας μας), έχει ζητήσει «να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει, δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή. Όπως δεν είδανε και στην Κύπρο, έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μία οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος απ’ τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσουμε αυτόν τον πληθυσμό. Θα κάνουμε στοχευμένη αλίευση, σε αναπαραγωγικές περιόδους ιδιαίτερα».



Ο δε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, έχει κάνει σαφές ότι η στήριξη των ψαράδων είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.