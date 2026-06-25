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Έτοιμη να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Αρμενίων η κυβέρνηση Νετανιάχου
Έτοιμη να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Αρμενίων η κυβέρνηση Νετανιάχου
Εντός των ημερών η υποβολή του ψηφίσματος - Είναι μια «ηθική και ιστορική υποχρέωση», δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε ότι θα υποβάλει στην κυβέρνηση της χώρας του σχέδιο ψηφίσματος για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.
Οι Times of Israel αναφέρουν ότι το ψήφισμα θα συζητηθεί αυτή την Κυριακή και τονίζουν ότι η κίνηση σίγουρα θα προκαλέσει την Τουρκία.
Σε ανάρτησή του τονίζει ότι η αναγνώριση «αποτελεί ηθική και ιστορική υποχρέωση», ενώ προσθέτει ότι « είναι απαραίτητο να καταδικαστεί η άρνηση, η υποβάθμιση ή η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας».
Σε τελικό στάδιο, το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή του Ισραήλ, την Κνεσέτ.
Στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός υπουργός γράφει:
«Θα υποβάλω προς έγκριση στην ισραηλινή κυβέρνηση, κατά την επόμενη συνεδρίασή της, ένα σχέδιο ψηφίσματος για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την κυβέρνηση του Ισραήλ.
Η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε εναντίον του αρμενικού λαού στις τελευταίες ημέρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθική και ιστορική υποχρέωση. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να καταδικαστεί η άρνηση, η υποβάθμιση ή η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας.
Στη συνέχεια, το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Κνεστέτ».
Το Ισραήλ απέφευγε επί μακρόν να αναγνωρίσει τις σφαγές ως γενοκτονία λόγω της διπλωματικής ευαισθησίας του ζητήματος, αλλά η απότομη επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία υπό τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, οδήγησε τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ να λάβει ορισμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης, προσθέτουν οι Times of Israel.
Εξάλλου, τον περασμένο Αύγουστο, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία.
Οι Times of Israel αναφέρουν ότι το ψήφισμα θα συζητηθεί αυτή την Κυριακή και τονίζουν ότι η κίνηση σίγουρα θα προκαλέσει την Τουρκία.
Σε ανάρτησή του τονίζει ότι η αναγνώριση «αποτελεί ηθική και ιστορική υποχρέωση», ενώ προσθέτει ότι « είναι απαραίτητο να καταδικαστεί η άρνηση, η υποβάθμιση ή η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας».
Σε τελικό στάδιο, το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή του Ισραήλ, την Κνεσέτ.
אביא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה הצעת החלטה להכרה רשמית של ממשלת ישראל ברצח העם הארמני.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 25, 2026
זוהי חובה מוסרית והיסטורית להכיר ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. במקביל - יש לגנות הכחשה, מזעור או עיוות של האמת ההסטורית.
בהמשך תובא ההחלטה להצבעה בכנסת.
«Θα υποβάλω προς έγκριση στην ισραηλινή κυβέρνηση, κατά την επόμενη συνεδρίασή της, ένα σχέδιο ψηφίσματος για την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την κυβέρνηση του Ισραήλ.
Η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε εναντίον του αρμενικού λαού στις τελευταίες ημέρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθική και ιστορική υποχρέωση. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να καταδικαστεί η άρνηση, η υποβάθμιση ή η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας.
Στη συνέχεια, το ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Κνεστέτ».
Το Ισραήλ απέφευγε επί μακρόν να αναγνωρίσει τις σφαγές ως γενοκτονία λόγω της διπλωματικής ευαισθησίας του ζητήματος, αλλά η απότομη επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία υπό τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, οδήγησε τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ να λάβει ορισμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης, προσθέτουν οι Times of Israel.
Εξάλλου, τον περασμένο Αύγουστο, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία.
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