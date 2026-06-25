Το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε τον δρόμο για τη μαζική απέλαση χιλιάδων μεταναστών

Η απόφαση αφορά μετανάστες από χώρες όπως η Αϊτή και η Συρία που καλύπτονταν από το Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας