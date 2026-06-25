Politico για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Χρυσά» εξοπλιστικά deals, δέσμευση για 70 δισ. στην Ουκρανία και η κόντρα με τον Τραμπ για τα... μάτια του Πούτιν

Το ΝΑΤΟ αναμένεται να δεσμευτεί για νέα συμβόλαια εξοπλισμών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και σημαντική αύξηση της στρατιωτικής παραγωγής στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου