Συγκλονιστικό βίντεο: Ηλικιωμένος λειτουργεί σαν «ασπίδα» προστασίας για τη σύζυγό του την ώρα του σεισμού στη Βενεζουέλα

Όταν η γη αρχίζει να σείεται η ηλικιωμένη ακούγεται να ουρλιάζει, τότε σύζυγός της σηκώνεται από τον καναπέ, την πλησιάζει και της κρατάει τα χέρια προκειμένου να την ηρεμήσει