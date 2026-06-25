Συγκλονιστικό βίντεο: Ηλικιωμένος λειτουργεί σαν «ασπίδα» προστασίας για τη σύζυγό του την ώρα του σεισμού στη Βενεζουέλα
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός ηλικιωμένο ζευγάρι Ηλικιωμένος

Συγκλονιστικό βίντεο: Ηλικιωμένος λειτουργεί σαν «ασπίδα» προστασίας για τη σύζυγό του την ώρα του σεισμού στη Βενεζουέλα

Όταν η γη αρχίζει να σείεται η ηλικιωμένη ακούγεται να ουρλιάζει, τότε σύζυγός της σηκώνεται από τον καναπέ, την πλησιάζει και της κρατάει τα χέρια προκειμένου να την ηρεμήσει

Συγκλονιστικό βίντεο: Ηλικιωμένος λειτουργεί σαν «ασπίδα» προστασίας για τη σύζυγό του την ώρα του σεισμού στη Βενεζουέλα
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Δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν την Τετάρτη (25/6) τη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, προκαλώντας μέχρι στιγμής τον θάνατο 164 ατόμων και τον τραυματισμό 971. Παράλληλα, περισσότεροι από 21.000 άνθρωποι φέρεται να αγνοούνται. Πολλά κτίρια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές και άλλα κατέρρευσαν εντελώς αφήνοντας ανθρώπους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια.

Συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει την ηρωική πράξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος προστάτευσε τη γυναίκα του με το ίδιο του σώμα κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων μέσα στο διαμέρισμα τους.

Ο ηλικιωμένος φαίνεται να κάθεται στον καναπέ, ενώ δίπλα του καθηλωμένη σε μία πολυθρόνα βρίσκεται η σύζυγός του, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει κάποιο κινητικό πρόβλημα.

Όταν η γη αρχίζει να σείεται η ηλικιωμένη ακούγεται να ουρλιάζει τρομοκρατημένη. Τότε σύζυγός της σηκώνεται από τον καναπέ,  την πλησιάζει και της κρατάει τα χέρια προκειμένου να την ηρεμήσει. Στη συνέχεια λειτουργεί σαν μία «ασπίδα» προστασίας και την καλύπτει με το σώμα του για να μην χτυπήσει από πιθανά συντρίμμια.
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